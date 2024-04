One plus ha lanciato ufficialmente OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition, un’edizione limitata dell’ultimo smartwatch di punta. Questo orologio ha un design ispirato alle tonalità blu dell’Oceano Nordico, con dettagli bianchi puliti che richiamano i classici orologi da navigazione. Il quadrante bicolore GMT è un tocco di classe. Ma non è solo bella:è realizzato con acciaio inossidabile e cristallo di zaffiro, quindi è costruito per durare.

Il cinturino in pelle ibrida combina gomma e vera pelle per un’esperienza premium al polso inoltre dispone di un display ad alta risoluzione da 1,43 pollici.

Ma le vera caratteristica di spicco sono il doppio chipset per un’autonomia fino a 100 ore e tracciamento fitness di prim’ordine. Si tratta di uno dei migliori smartwatch Android in circolazione e il dispositivo OnePlus più venduto negli ultimi due anni.

Oltre all’orologio, OnePlus ha anche rilasciato il OnePlus Pad Go, un nuovo tablet che si integra perfettamente nell’ecosistema OnePlus. Con un display 2.4K di altissima qualità, è attualmente il tablet con la risoluzione più alta sul mercato. Grazie a Dolby Atmos e alle funzionalità Eye Care, offre un’esperienza multimediale di prim’ordine. E con la certificazione TÜV per il benessere visivo, potete giocare o guardare contenuti per ore senza stancare gli occhi.

Il vero punto di forza è la sinergia con gli smartphone OnePlus. La Content Sync vi permette di condividere note e foto tra dispositivi, mentre la modalità Cellular Data Sharing garantisce una connessione efficiente sui modelli non LTE.

Prezzi e disponibilità

IlOnePlusWatch 2 Nordic Blue Edition sarà disponibile per l’acquisto in Europa attraverso il sitoOnePlus.com a partire da 379 euro.

Ma le buone notizie non finiscono qui: coloro che effettueranno l’acquisto tra il 23 e il 25 aprile 2024 avranno diritto a uno sconto speciale di 80€ e riceveranno in omaggio un paio di Buds 3. Per chi invece opterà per l’acquisto tra il 29 aprile e il 3 maggio, lo sconto sarà di 30€, sempre accompagnato da un paio di Buds 3 in regalo. Inoltre, per chiunque decida di aggiungereOnePlus12 al carrello insieme alOnePlusWatch 2 Nordic Blue Edition, sarà riservato uno sconto del 20%.

IlOnePlusPad Go sarà disponibile per l’acquisto in Europa attraverso il sitoOnePlus.com a partire da 329 euro.

Tra il 17 e il 22 aprile 2024, gli acquirenti potranno cogliere l’opportunità dell’offerta Early Bird: con un deposito di soli 1€, si potrà beneficiare di uno sconto immediato di 30€ sull’acquisto del dispositivo. Per chi invece opterà per l’acquisto il 23 aprile, sarà possibile ottenere uno sconto ulteriore di 30€, portando il totale del risparmio a 60€.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!