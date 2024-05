La nuova serie HUAWEI Pura 70 è ora disponibile in pre-ordine in Italia, promettendo di ridefinire gli standard della fotografia mobile con un mix straordinario di tecnologia di imaging e stile distintivo.

Iprimi smartphone di punta della serie HUAWEI Pura,HUAWEI Pura 70,Pura 70 ProePura 70 Ultraereditano gli iconici geni dell’imaging mobile e del design estetico dalla serie P, offrendo una nuova esperienza di utilizzo senza precedenti.

Il DNA Innovativo della Serie Pura di Huawei

La leggendaria serie P di Huawei, pioniere nel mondo della fotografia mobile, continua a superare i propri limiti con la Serie Pura. Concepita per esplorare nuove frontiere dell’imaging, questa serie combina la purezza estetica con le più avanzate tecnologie fotografiche, guidando le tendenze del settore verso nuovi orizzonti.

Estetica Innovativa e Iconica

La Serie Pura 70 abbraccia un’estetica moderna e innovativa, fondendo creatività e vitalità in un design premium e minimalista. Lasciandosi alle spalle i tradizionali schemi geometrici, questa serie introduce il Forward Symbol Design, caratterizzato da linee moderne ed eleganti che si integrano perfettamente nel concetto di Fashion Forward di Huawei.

Entrambi i nuovi modelli, HUAWEI Pura 70 e HUAWEI Pura 70 Pro, sono stati progettati con il vetro Kunlun Glass super resistente, la cui resistenza alle cadute è stata migliorata del 100%; il materiale è in grado di affrontare senza problemi le cadute accidentali che possono verificarsi nell’uso quotidiano. HUAWEI Pura 70 Ultra, invece, è più resistente che mai grazie al Crystal Armor Kunlun Glass, composto dal Kunlun Glass super resistente e dalla tecnologia antigraffio Crystal Armor, che utilizza un innovativo materiale di carbonio diamantato amorfo altamente trasparente, di maggiore durezza e ultra-resistente ai graffi. La resistenza ai graffi è aumentata del 300%, migliorando ulteriormente l’affidabilità complessiva dell’intero dispositivo.

Una Rivoluzione nella Fotografia Mobile

La Serie Pura 70 solleva il sipario su una nuova era della fotografia mobile con la sua Ultra Lighting XMAGE Camera di nuova generazione. Grazie al potente HUAWEI XD Motion Engine, è possibile catturare istantanee ultraveloci, congelando soggetti in movimento alla velocità di 300 km/h e registrando i momenti più fugaci con una nitidezza sorprendente.

Prestazioni e Durata Senza Compromessi

Oltre alle straordinarie capacità fotografiche, la Serie Pura 70 offre prestazioni e durata della batteria senza eguali. Con display HUAWEI X-True ultra-nitidi e batterie ad alta capacità, questi dispositivi garantiscono un’esperienza utente impeccabile.

HUAWEI Pura 70 Pro e HUAWEI Pura 70 Ultra sono entrambi dotati della nuova Ultra Lighting Macro Telephoto Camera e del più grande teleobiettivo a periscopio del settore con apertura F2.1, che offre una capacità di raccolta della luce eccellente e una migliore qualità dell’immagine del teleobiettivo. Entrambi i modelli sono inoltre dotati di Ultra Lighting Macro Camera, che supporta una distanza minima di messa a fuoco di 5 cm per le riprese con teleobiettivo e uno zoom macro 35X. Tutti e tre i modelli della serie HUAWEI Pura 70 coprono un’ampia gamma di zoom, dal grandangolo al teleobiettivo. HUAWEI Pura 70 supporta una gamma di zoom 100x (0,5x~50x). HUAWEI Pura 70 Pro e Pura 70 Ultra supportano una gamma di zoom 200x (0,5x~100x). Tutti e tre i modelli aggiungono anche una nuova modalità di miglioramento delle immagini, che utilizza XD Fusion Pro.

Prezzi e Disponibilità

La Serie HUAWEI Pura 70 è disponibile in pre-ordine a partire da 999€. Inoltre, in occasione del lancio, dal 2 maggio al 3 giugno, l’acquisto di un dispositivo della Serie Pura 70 include in omaggio gli HUAWEI FreeBuds Pro 3.

Per ulteriori informazioni e per effettuare il pre-ordine, visita il sito ufficiale di Huawei, dove è possibile preordinarlo con uno sconto di 99€.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!