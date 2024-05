Nel panorama degli smartwatch, l’evoluzione è una costante e Amazfit Active 2.0 si pone come il nuovo standard per gli appassionati di uno stile di vita dinamico e salutare. L’orologio, dalle linee eleganti e minimaliste, non solo si adatta al polso con grazia, ma si distingue per l’intelligenza artificiale che lo anima, rendendo l’esperienza utente un vero piacere.

Zepp Flow, l’innovativo sistema operativo basato sull’IA generativa, è il cuore pulsante di Amazfit Active 2.0. Questa tecnologia all’avanguardia consente il controllo vocale dello smartwatch, permettendo agli utenti di eseguire una vasta gamma di funzioni senza nemmeno dover toccare il dispositivo. Modificare le impostazioni, ricevere notifiche, controllare il meteo o persino accedere a una ricetta salutare sono azioni ora semplici come fare una domanda. Grazie all’intelligenza artificiale generativa, gli utenti possono comunicare in modo naturale, senza bisogno di comandi rigidi o frasi predefinite.

Display HD AMOLED da 1,75 ” con rivestimento aggiuntivo anti-impronta;

” con rivestimento aggiuntivo anti-impronta; Design sottile e leggero, nel caso del modello Purple, rinforzato da una cornice in acciaio inossidabile;

Lunga autonomia con una sola carica della batteria (fino a 30 giorni in modalità risparmio batteria);

Monitoraggio 24/7, tra cui: frequenza cardiaca, livello di stress, qualità del sonno, saturazione del sangue;

tra cui: frequenza cardiaca, livello di stress, qualità del sonno, saturazione del sangue; Funzione Readiness che monitora il recupero fisico e mentale;

Funzione Zepp Aura che facilita l’addormentamento, supporta la meditazione e fornisce consigli sulla rigenerazione (servizio a pagamento, disponibile come parte di un abbonamento);

Funzione Zepp Coach, ovvero un personal trainer AI che crea sessioni di allenamento personalizzate e condivide ulteriori consigli di allenamento come parte dell’abbonamento a pagamento Zepp Fitness Membership;

Riepiloghi dell’allenamento che comprendono: lo sforzo aerobico e anaerobico, il livello di affaticamento e di sovraccarico, nonché il tempo necessario per la rigenerazione completa;

Chiamate telefoniche Bluetooth (richiede l’accoppiamento con uno smartphone)

Con l’aggiornamento a Zepp OS 3.5, Amazfit Active 2.0 si apre a nuove possibilità. Gli utenti possono ora ricevere immagini e grafici via WhatsApp direttamente sul loro smartwatch, integrando ulteriormente la comunicazione e la praticità. Inoltre, l’aggiornamento ha arricchito le modalità sportive, includendo nuove opzioni come “Arrampicata” e “Escursione”, portando il totale delle modalità supportate a oltre 120.

Cos’altro offre Amazfit Active?

Amazfit Active 2.0 si erge come un compagno indispensabile per coloro che abbracciano uno stile di vita attivo, senza rinunciare all’eleganza e alla praticità. Con la sua combinazione di design sofisticato e tecnologia all’avanguardia, questo smartwatch si conferma come un punto di riferimento nel mondo del wearable tech.

Amazfit Active: i colori

Finora Amazfit Active era disponibile in tre varianti di colore: Black, Pink e Purple Lavender (il cinturino è in pelle vegana). Amazfit Active nella variante Black e Pink costa 129,90 euro, mentre nella variante Purple 149,90 euro.

Ora Zepp Health ha progettato un cinturino aggiuntivo in nylon per il modello Purple, venduto separatamente al prezzo di 29,90 euro. Gli utenti dell’Amazfit Active con cinturino in nylon possono anche scaricare nuove watch faces che si abbinano al colore e al design del prodotto.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!