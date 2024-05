Ne avevamo parlato anche su Techzilla ed oggi HONOR ha svelato l’atteso HONOR Magic 6 RSR Porsche Design, portando la sinergia tra l’iconica casa automobilistica e il marchio di smartphone al culmine dell’eleganza e delle prestazioni. Disponibile in Italia a partire da oggi, questo gioiello tecnologico è pronto a conquistare il cuore degli appassionati di design e tecnologia, con un prezzo consigliato al pubblico di 1899.90€.

Dopo il successo della loro precedente collaborazione per il V2, HONOR e Porsche Design si sono uniti nuovamente per creare un dispositivo che unisce prestazioni superiori, un comparto fotografico all’avanguardia e un design senza tempo.

Design Distintivo, Ispirazione Porsche

L’HONOR Magic 6 RSR Porsche Design non è solo uno smartphone, ma un’opera d’arte tecnologica che incarna il DNA dell’auto sportiva di lusso. Realizzato con il titanio, un materiale amato nel mondo delle corse, questo dispositivo strizza l’occhio al design iconico delle auto Porsche. Le linee pulite e simmetriche conferiscono un aspetto dinamico, mentre le colorazioni Agate Grey e Frozen Berry evocano lo spirito delle auto Porsche più celebri.

Tecnologia Avanzata per un’Esperienza Duratura

L’HONOR Magic 6 RSR Porsche Design non è solo un bel viso: è anche un dispositivo robusto e affidabile. Il display, protetto dalla tecnologia HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield, offre una solidità eccezionale e una resistenza ai graffi senza pari, garantendo una durata prolungata senza compromessi estetici. Inoltre, la presenza del HONOR NanoCrystal Shield sul retro migliora notevolmente la resistenza agli urti, assicurando al dispositivo una durata nel tempo.

Prestazioni All’avanguardia per una Connessione Impeccabile

Dotato della potente piattaforma Snapdragon 8 Gen 3, l’HONOR Magic 6 RSR Porsche Design offre prestazioni eccezionali e una stabilità senza pari. Grazie alla versione più recente di HONOR MagicOS 8.0, gli utenti possono godere di funzionalità all’avanguardia come Magic Portal e MagicRing, che rendono l’esperienza d’uso ancora più fluida e intuitiva. Inoltre, le innovazioni nel settore delle batterie, provenienti direttamente dal mondo dei veicoli elettrici, garantiscono una durata della batteria superiore.

Fotografia di Livello Superiore

Il comparto fotografico dell’HONOR Magic 6 RSR Porsche Design è all’altezza delle aspettative più elevate. Grazie ai sensori HDR avanzati, questo dispositivo è in grado di catturare immagini dettagliate anche in condizioni di luce difficili, assicurando risultati straordinari in qualsiasi situazione.

Disponibilità e Prezzo

L’HONOR Magic 6 RSR Porsche Design è disponibile oggi su honor.com nelle affascinanti colorazioni Agate Grey e Frozen Berry, al prezzo consigliato di 1899.90€. Con un mix irresistibile di design iconico, prestazioni eccezionali e innovazioni tecnologiche all’avanguardia, questo dispositivo è destinato a diventare un’icona nel mondo degli smartphone di lusso.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!