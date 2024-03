Il marchio tecnologico globale HONOR ha annunciato oggi il lancio del secondo smartphone sviluppato in collaborazione con Porsche Design: HONOR Magic6 RSR Porsche Design. Oltre a questo dispositivo di punta, HONOR ha presentato in Cina anche l’HONOR Magic6 Ultimate e l’HONOR MagicBook Pro 16, oltre all’attesissima collaborazione con il gioco Black Myth: Wukong.

“HONOR è orgogliosa di presentare l’HONOR Magic6 RSR Porsche Design, un prodotto unico che unisce tecnologia e design, ed è nato con l’obiettivo di andare oltre lo status quo”, ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR Device Co. “Il nostro ultimo dispositivo nasce dalla ricerca dell’eccellenza che abbiamo in comune con Porsche Design; la nostra partnership si basa sulla promessa di offrire una tecnologia avanzata con un’estetica senza tempo.”

“Con il lancio del secondo smartphone sviluppato congiuntamente, apriamo il prossimo capitolo della nostra collaborazione con il leader dell’innovazione HONOR. Dopo il successo del nostro primo dispositivo, uno smartphone pieghevole, siamo ottimisti sul fatto che i clienti più esigenti saranno entusiasti dell’HONOR Magic6 RSR Porsche Design, per il quale vediamo un enorme potenziale, soprattutto nei mercati europei”, ha dichiarato Stefan Buescher, Presidente del Consiglio di amministrazione di Porsche Lifestyle Group, la società dietro il marchio Porsche Design e una filiale al 100% del produttore di auto sportive Porsche.

Rendendo omaggio allo stile iconico delle auto Porsche, l’HONOR Magic6 RSR Porsche Design incorpora elementi strutturali che ricordano l’eccellenza del design dell’azienda. Con il comparto della fotocamera elegantemente abbracciato dall’iconica struttura esagonale tipica di Porsche, lo smartphone cattura l’essenza della precisione e delle caratteristiche ad alte prestazioni delle auto sportive. — Comunicato stampa HONOR.

Continuando a utilizzare l’innovazione intersettoriale per migliorare l’esperienza dell’utente, l’HONOR Magic6 RSR Porsche Design accelera con l’HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield, leader nel settore, che offre una durata senza precedenti. — Comunicato stampa HONOR.

L’HONOR Magic6 RSR Porsche Design è dotato della piattaforma mobile all’avanguardia Snapdragon 8 Gen 3, che offre un livello eccezionale di prestazioni e capacità di intelligenza artificiale a livello di piattaforma con una notevole fluidità e stabilità. — Comunicato stampa HONOR.

In occasione dell’evento di lancio, HONOR ha presentato anche il modello HONOR Magic6 Ultimate, realizzato con grande cura. Ispirato al design a intarsio presente negli interni delle auto di lusso, l’HONOR Magic6 Ultimate presenta un design multi-materiale sulla cover posteriore, unendo un materiale in fibra composita per un look moderno. — Comunicato stampa HONOR.

Durante l’evento di lancio, HONOR ha presentato anche l’HONOR MagicBook Pro 16, un laptop dotato di intelligenza artificiale che ridefinisce il panorama dei laptop tradizionali. — Comunicato stampa HONOR.

Disponibilità

L’HONOR Magic6 RSR Porsche Design sarà disponibile in Italia dal 25 aprile.

Per ulteriori informazioni, visitare il negozio online HONOR all’indirizzowww.hiHONOR.como il negozio online Porsche Design all’indirizzoporsche-design.com

