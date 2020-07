🥇 Guida al Miglior Mouse per Giocare 🖱️ • Agosto 2020

Siete nel posto giusto. Ecco la nostra selezione per aiutarvi a scegliere il miglior mouse gaming, una periferica che Vi deve garantire una estrema comodità nell’affrontare al meglio le sessioni di gioco davanti al PC. In questa guida troverete i migliori mouse per giocare suddivisi per fasce di prezzo.

Ma che cosa è un mouse? Un mouse è lo strumento che ci permette di interagire nel migliore dei modi con il nostro pc, attraverso un puntatore digitale. E’possibile avere una descrizione dettagliata sul sito ufficiale di wikipedia.

La nostra suddivisione in fasce è esclusivamente di carattere monetario, ricordiamo che non è sempre detto che spendendo la massima cifra potremmo ottenere risultati migliori, c’è chi potrebbe avere difficoltà ad utilizzare un mouse con più di 6 tasti, chi invece si sente limitato con dieci e chi non ritiene necessario un mouse sofisticato per dare il meglio di se.

Miglior mouse fascia Ultra Economica

Pictek

Molto colorato e ben visibile il piccolo mouse Pictek possiede ben 8 tasti programmabili attraverso il software proprietario del brand.Il mouse gaming Pictek ha inoltre 5 livelli regolabili DPI da 1200 a 7200 DPI e ben 4 frequenze di Polling: 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz.

Per il prezzo contenuto e il design sicuramente è un piccolo mouse da tenere in considerazione.

PICTEK Mouse Gaming, Mouse RGB 8 Pulsanti Proggrammabili 7200 DPI Pulsante di Fuoco Disegno Ergonomico, Nero (Modello Aggiornato) € 24.99

€ 27.99 [-11%] Vedi l'offerta venduto da

Linea DLAND

Questa nuova linea di Mouse gaming offre prodotti interessanti ad un prezzo molto contenuto. I prezzi variano dal “più caro” C12 da circa 28 € al più economico T80 da soli 10 €.

Sono disponibili molti modelli tra cui anche alcuni wireless e hanno, nella loro economicità, delle interessanti potenzialità. Vi invitiamo a visualizzare il link superiore per valutare i diversi modelli.

Attenzione, tutti sono preconfigurati e non è possibile variare queste impostazioni.

Questi sono proprio i mouse “gaming” più economici sul mercato.

Dland, Zelota T90, mouse di precisione, Professionale, 9200 dpi, con cavo per ingresso USB, 8 Buttons, con 7 tipi di LED, compatibile con Windows 7, 8, Vista, XP, Me, 2000 e così via. € 18.99 Vedi l'offerta venduto da

Logitech G203

Anche in questo caso ci troviamo davanti ad un buon (non ottimo) mouse ad un prezzo estremamente contenuto, completo e semplice. IlLogitech G203 è caratterizzato da un led blu artico con il simbolo dell’azienda produttrice e risulta molto elegante. I 6000 DPI a disposizione permetteranno a tutti i casual gamer di rimanere soddisfatti. Il Logitech g203 è sicuramente il miglior mouse nella fascia ultra economica.

Logitech G203 Mouse Gaming Prodigy, 8000 DPI, RGB, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, Compatibile con PC/Mac/Laptop - Nero 38€ ► 40.99€ ► 40€ [-2%]

Miglior mouse Gaming fascia Economica

Razer Abyssus

Offerta base del listino della linea Razer, l’azienda completamente votata al gaming, Tasti meccanici (sotto scocca) per impostare DPI e la frequenza di funzionamento. Ottimi valori di DPI impostabili tra 450, 1800 o 3500 dpi e ottima anche l’impugnatura.

Assenza totale di tasti programmabili, il che è un po’ un problema per qualcuno anche per un utilizzo extra-gaming le scorciatoie fanno sempre comodo. Abbiamo inoltre un prezzo molto elevato per un mouse da gioco che monta solo 3 tasti ma la qualità è davvero ottima che lo rendono sicuramente il miglior mouse della categoria.

Razer Abyssus 2014 Mouse da Gioco, Ergonomico, Ambidestro, 3500 DPI, 3 Tasti Programmabili € 59.99 Vedi l'offerta venduto da

Disponibile anche il modello aggiornato con qualche funzionalità in più.

Razer Abyssus V2 Mouse da Gico, Ergonomico, Ambidestro, 5000 DPI, 4 Tasti Programmabili Vedi l'offerta venduto da

Ottimi mouse a cifre non ancora troppo alte

Gigabyte Ghost M8000X

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un ottimo mouse ma con qualcosina in più rispetto ai modelli che abbiamo considerato sino ad ora. Ottime le caratteristiche, a bordo è presente un tasto dedicato per cambiare profili, e i led di stato multicolore sono molto piacevoli.

Ottima la risoluzione del sensore da 6000 DPI e la possibilità di memorizzare internamente i profili. Abbiamo anche la possibilità di aggiungere peso a piacere per meglio bilanciare il mouse. A sfavore c’è l’ergonomia non troppo adatta ai mancini, e la sua forma un po’ troppo lunga.

Gigabyte M8000X Mouse € 65.11 Vedi l'offerta venduto da

Miglior mouse fascia media

Razer DeathAdder V2

Il mouse preferito dai professionisti entra a far parte della nostra guida migliori mouse. Sobrio, elegante e perfettamente ergonomico è l’ideale per avere un’ottimo compromesso tra caratteristiche e funzionalità. Il miglior mouse della fascia media, trovate la recensione quì sotto.

Razer DeathAdder V2 Mouse Gaming, Mouse da Gioco USB con Razer Optical Mouse Switches, Sensore Ottico Focus+ 20.000 DPI, Ergonomia Ottimizzata, Cavo Speedflex Razer e Illuminazione RGB Chroma 79.99€ ► 57.02€ [-29%] 150€ ►

Logitech G502

Successore della serie 400 (che non abbiamo menzionato in questa guida). Si tratta di uno dei migliori mouse da gioco oggi disponibili grazie anche ai suoi 11 pulsanti programmabili.

Logitech G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 16K, 16000 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, per PC/Mac/Laptop, Nero 59.99€ ► 46€ [-23%] 127€ ►

Presente il nuovo modello Hero con le stesse caratteristiche ma migliorato nel design e nella connettività che passa a wireless.

Logitech G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 16K, 16000 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, per PC/Mac/Laptop, Nero 59.99€ ► 46€ [-23%] 127€ ►

Asus ROG Gladius 2

Veramente una bella scoperta questo mouse di Asus. Certamente si candida a miglior mouse della categoria questo Asus ROG Gladius 2 è un piccolo gioiello dal prezzo contenuto.

Diversi accessori inclusi nella confezione di vendita fanno si che questa sia un’ottima scelta per la categoria. Trovate la recensione qua sotto.

Asus ROG Gladius II ORIGIN Mouse Gaming Ottico, 12000 DPI, Design Ergonomico, Aura Sync RGB, Interruttori Omron, Nero 74.5€ ► 115€ ►

Roccat KONE PURE

Il top di gamma Roccat ha ben 7 tasti personalizzabili oltre al EasyShift+ e gli 8200 DPI che abbiamo incontrato in un mouse molto più economico di questo ma anche molto meno affidabile e con meno qualità nei materiali. Ottimi i led con effetti di luce a 16 milioni di colori, buon il software e buona la possibilità di impostare le macro on the

Anche se bello però dobbiamo ammettere che il led non dà molto della sua utilità dato che viene completamente coperto dalla mano quando in uso per giocare. Sicuramente un pretendente al titolo di miglior mouse da gioco.

Roccat Kone Pure Ultra - Mouse da gioco ergonomico leggero (sensore ottico 16000 Dpi RGB Lighting Ultra Light) Bianco 69.99€ ► 50.96€ [-27%] 665€ ►

Creative Siege M04

Creative Sound BlasterX Siege M04 Mouse da Gioco di Precisione con Illuminazione RGB Pienamente Personalizzabile 64.95€ ► 83€ ►

Un ottimo mouse gaming, che permette di impostare un massimo di 12.000 DPI, ad un prezzo contenuto. Molto bella l’illuminazione Aurora Reactive, peccato per il software aggiornato finalmente il software, che permette la personalizzazione dei tasti. Qui la recensione completa.

Logitech G600

Un sogno per i più irriducibili giocatori MMO potremmo definirlo. Anche in questo caso tantissimi tasti personalizzabili ma su questo modello arriviamo addirittura ad un totale di 22. Abbiamo anche un tasto per l’anulare dedicato che segue il classico tasto destro, ci dovete però fare l’abitudine.

Il software di configurazione è eccezionale e sicuramente non è il più comodo dal primo utilizzo ma dopo un necessario periodo di adattamento sarà il vostro miglior mouse.

Logitech G600 MMO Gaming Mouse Nero -Versione Italiana € 62.5

€ 80.65 [-23%] Vedi l'offerta venduto da

Razer NAGA

Creato con un unico scopo, soddisfare appieno gli appassionati MMO. Si tratta di un ottimo mouse forse uno dei migliori in questa fascia proprio per gli appassionati di quel genere. Abbiamo infatti a bordo ben 17 tasti dedicati e personalizzabili, una risoluzione che arriva a 5600 DPI e una tecnologia di costruzione eccellente.

Purtroppo però Razer ha complicato (possiamo capirlo fino ad un certo punto) il processo di download del driver di configurazione per permettere ai soli veri possessori il download del software a corredo. Purtroppo anche questo mouse non è il massimo per i gamers mancini.

Razer Naga Trinity MOBA/MMO, Mouse da gioco, 3 Pannelli Laterali Intercambiabili, Sensore Ottico 5G da 16 000 DPI, Chroma Enable, fino a 19 Pulsanti Programmabili 68€ ► 109.99€ ► 99.89€ [-9%]

Miglior mouse fascia alta

Razer Diamondback

L’erede del Diamondback 2004. Un mouse perfetto per tutte le mani. Qui la nostra recensione

16000DPI sono mostruosi e la comoda conformazione per l’utilizzo equivalente per ambidestri sono i punti forti di questo mouse insieme ai 7 tasti hyper response completamente personalizzabili. La funzionalità Chroma è una bella aggiunta che alza leggermente il prezzo ma sicuramente non lo esime da essere considerato un pretendente alla categoria di miglior mouse.

Razer Diamondback – Gaming Mouse Ambidestro con LED RGB (Preciso Sensore da 16.000 dpi) 71.24€ ► 152€ ►

Logitech G700s

Un mouse wireless, con la possibilità di utilizzo anche wired per i veri gamer che voglio avere sempre la migliore esperienza di gioco ovunque. Ottima la possibilità di avere una connessione molto stabile a 1000 Mhrz e ottimi anche gli 8200 DPI di risoluzione.

A bordo non mancano 13 tasti programmabili, mentre il contatore della batteria non è proprio il massimo della precisione e ha delle imperfezioni. Ottimo invece il software di supporto. Chiudiamo col segnalarvi che si tratta di un mouse laser e non con tecnologia “classica” che lo piazzano come miglior mouse di questa categoira.

Logitech G700s RF Wireless Laser 8200DPI Nero - Mouse (RF Wireless, Gioco, Rotella, Laser 8200 DPI, PC) 274.05€ ► 498€ ►

Razer Mamba Elite

A fine 2018 è uscito il successore del mouse che trovate nella sezione sottostante. Identico nel design e nella comodità di utilizzo il Razer Mamba Elite è un eccellente mouse dal prezzo onesto e dalle interessanti caratteristiche. Non è wireless e assomiglia di più alla “tournament edition”, specialmente nel prezzo. Qui sotto potete leggere la recensione completa.

Razer Mamba Elite Mouse da Gioco Ergonomico, 5G Vero 16000, Sensore Ottico DPI, Razer Chroma Abilitato 99.99€ ► 68.24€ [-32%] 79€ ►

Miglior mouse gaming professionale

Razer Basilisk Ultimate

Il suo sensore laser Razer Focus+ è in grado di tracciare fino a 20.000 DPI, che risultano ottimale per settaggi multi-display con risoluzioni pari o superiori al 4K. Perfetto per il gamer più incallito, Razer Basilisk Ultimate permette, grazie al suo tasto dedicato per ridurre drasticamente i DPI, consente di avere una precisione assoluta nelle sessioni di guerra tipiche degli sparatutto. Ideale per la modalità cecchino negli FPS.

Nonostante si tratti di un mouse wireless abbiamo anche la possibilità di giocare in modalità Wired, cosa non scontata. Il prezzo è davvero molto alto, mostruoso potremmo dire, lo raccomandiamo solamente a chi vuole il TOP dei mouse gaming e necessita della versione wireless. Qua sotto trovate la recensione completa del miglior mouse per i professionisti.

Razer Basilisk Ultimate Mouse da Gioco Senza Fili Alimentato con 11 Pulsanti Programmabili 189.99€ ► 179.99€ [-5%] 199€ ►