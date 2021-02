Nel corso degli anni abbiamo visto diversi mouse tutti caratterizzati da un unico denominatore: stupire con le innovazioni e accaparrarsi il maggior bacino di utenti possibile. Il brand che è riuscito più in questo è sicuramente Razer che con la sua vasta lineup di oggetti riesce ad accontentare il gamer alle prime armi, e il professionista di eSports.

Oggi vediamo un modello di fascia alta il Razer Viper Ultimate, in edizione speciale Cybepunk 2077, che con la sua leggerezza e la sua conformazione perfetta per qualsiasi mano si candida ad essere il perfetto compagno d’avventura per ogni giocatore.

Vediamo assieme tutti i dettaglie e tutte le caratteristiche nella Recensione Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077, un mouse per essere al centro dell’azione, e fateci sapere che ne pensate nei commenti sottostanti.

Specifiche Tecniche Razer Viper Ultimate

Razer ci ha spesso abituati a confezioni che descrivono perfettamente il prodotto. La personalizzazione della scatola, a tema CyberPunk 2077 ci fa già pregustare l’oggetto all’interno, ma prima un piccolo focus sulle caratteristiche principali. Le vediamo insieme:

Tecnologia wireless Razer HyperSpeed

8 pulsanti programmabili

14 zone di illuminazione RGB Razer Chroma

Design Ambidestro

Sensore ottico Razer Focus+ da 20.000 DPI reali

Peso approssimativo: 74 grammi

Tra tutte queste caratteristiche di primo livello mettiamo in evidenza la tecnologia proprietaria Razer HyperSpeed, che permette una velocità di trasmissione wireless più veloce degli standard attuali del 25% e la tecnologia del sensore Razer Focus+. Con i suoi 20.000 DPI e una precisione di risoluzione del 99,6%, il Razer Viper Ultimate permette di tracciare in modo continuativo anche il più piccolo movimento.

Presente, anche se in maniera meno invasiva rispetto agli standard Razer, l’ illuminazione Chroma con una zona di luce sul logo del mouse e sul perimetro della base di ricarica.

Ma vediamo meglio il suo funzionamento nella sezione sottostante.

Funzionamento e Comfort Razer Viper Ultimate

Ricordando l’eterno Diamodback, con il suo design per ambidestri, è facile intuire che questo Razer Viper Ultimate è un’eccellente scelta per ogni tipo di mano.

La prima impressione di utilizzo di questo mouse è data dall’estrema leggerezza. Grazie ad essa non è complicato riuscire ad impartire i propri comandi di gioco ed avere un controllo perfetto.

Con la sua duttilità nell’utilizzo con ambedue le mani il Razer Viper Ultimate si fa trovare sempre pronto, qualsiasi sia la sua soluzione di utilizzo.

Inaspettatamente assenti nella parte superiore dei tasti per modificare al volo il valore dei DPI, ossia della reattività del mouse durante l’utilizzo, troviamo invece, replicati su ambo i lati, i due pulsanti classici sul pollice usati per la navigazione internet. Il numero totale dei tasti personalizzabili è dunque di 8, che garantisce una buona capacità di input in molti giochi, anche se, indipendentemente dalla mano di utilizzo, azionare i tasti esterni con il mignolo non è proprio semplicissimo.





Sottoscocca invece troviamo, oltre a delle sezioni gommate per facilitare lo scorrimento e la connessione per la ricarica del mouse, uno sportellino che contiene il dongle USB per la connessione al PC, un pulsante per modificare velocemente i profili e uno switch per accendere/spegnere il mouse.

La batteria del mouse è interna e non sostituibile. La durata dichiarata da Razer è di 70 ore con illuminazione disattivata e a seconda dell’utilizzo. Durante la settimana di test, e con l’illuminazione Chroma attiva e sincronizzata con il proprio setup, non ho mai avuto la necessità di ricaricarlo con la comoda base di ricarica. Posso tranquillamente affermare che le ore dichiarate da Razer sono congrue a quelle di effettivo utilizzo, in emergenza rimane sempre la connessione via cavo.

Razer Viper Ultimate Software Synapse 3

La terza versione di Razer Synapse conferma tutto quello che di buono abbiamo già visto in altre recensioni; vi invitiamo a leggere quella del Deathadder se siete interessati.

Persiste come al solito, nei giochi compatibili, la possibilità di avere avvisi luminosi, o effetti animati, a seconda di quello che succede sullo schermo. Per una lista di giochi compatibili con questa tecnologia, denominata Chroma Connect, vi rimandiamo a questo link diretto sul sito Razer.

Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 in azione

Analizziamo come si comporta il Razer Viper Ultimate durante l’utilizzo sia in ambito domestico/lavorativo, sia durante le fasi più concitate del gioco.

Prendendo in esame l’utilizzo generico classico o lavorativo, la conformazione del mouse, e la sua presa salda nella mano, permette all’utilizzatore di avere un eccellente controllo sul dispositivo. Il mouse scorre bene su qualsiasi tappeto, meglio se rigido da gaming, e l’attrito da scorrimento è minimo grazie ai ai piedini di alta qualità realizzati in puro PTFE, un materiale impiegato per il rivestimento delle pentole antiaderenti.

La personalizzazione è evidente e per certi versi ingombrante, se prendiamo in considerazione le tipiche postazioni gaming che non si discostano mai troppo dal colore nero. Nel mio caso Razer ha fatto centro visto che il colore primario del prodotto risulta essere il mio preferito pertanto, risulterà perfettamente al suo posto nonostante cromaticamente scorretto rispetto alla postazione.

In ambito gaming non ho trovato grandi differenze rispetto al Basilisk Ultimate, che ne condivide i principali sensori. L’esperienza fu perfetta in quell’occasione, e lo è stata anche con questo Viper Ultimate in edizione Cyberpunk 2077.

Conclusioni Razer Viper Ultimate

Il Razer Viper Ultimate, è l’essenza dei mouse gaming indipendentemente dalla loro mano di utilizzo. Il sensore Focus+, presente solo sui migliori modelli della lineup Razer, è al momento la massima espressione di precisione per quanto riguarda i mouse per giocare. Con la possibilità di raggiungere valori stratosferici di DPI, 20000 in questo caso, è possibile muovere tranquillamente il puntatore su schermi di risoluzione altissima mantenendo un controllo perfetto in tutte le situazioni.

La personalizzazione di questa versione, dedicata al gioco Cyberpunk 2077, strizza l’occhio agli amanti del titolo e a tutti gli utenti che cercano un mouse completo, come il Razer Viper Ultimate, ma vogliono qualcosa di più vistoso sulla propria postazione gaming.

Questo Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 ha un prezzo di vendita di 179,99 € e si differenzia di poche decine di euro dalla versione classica nera e si allinea alle altre colorazioni speciali Quartz & Mercury. I prodotti di alto livello del brand non fanno mai gridare al miracolo sui prezzi ma avere un mouse dalle caratteristiche di primo livello mitiga in parte l’esborso economico da sopportare per avere questo oggetto. Ripropongo la citazione che ho già detto del Razer Basilisk Ultimate: E’ vero che è un mouse wireless, è vero che ha il sensore ottico più preciso al mondo e ha delle caratteristiche di primo livello, ma è anche vero che comprando questo mouse si compra la tecnologia, non il talento nel giocare.

Il giudizio complessivo è nettamente positivo, con l’unica incognita dei tasti posizionati sul mignolo. Chiaramente la necessità di creare un mouse ambidestro necessita la perfetta simmetria tra i due lati, pregiudicandone a parer mio l’utilità a meno di impostazioni particolari, ma non certo competitive.

L’illuminazione Chroma RGB, decisamente più ridotta rispetto ad altri modelli, è sempre un lato positivo del brand grazie alla sua completa personalizzazione.

In definitiva il mouse Razer Viper Ultimate, a prescindere dalla versione scelta, è consigliato a chi ha una postazione gaming di alto livello e cerca un mouse dalle caratteristiche superlative, molto leggero e con la possibilità di utilizzarlo indistintamente con la mano destra o sinistra. La possibilità di avere un valore altissimo di DPI e mantenere una precisione massima è indispensabile per chi gioca su schermi curvi di grandi dimensioni e vuole giocare ad un certo livello, e questo mouse è perfettamente quello di cui il gamer del 2021 ha bisogno.

Galleria Razer Viper Ultimate



























