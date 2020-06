Come scaricare giochi da Steam per il PC – Aggiornato 2020

Ormai nessuno, salvo edizioni limitate, acquista un gioco fisico per PC. Il digital download sta prendendo sempre più campo e i servizi che offrono questa possibilità risultano semplici e di immediato apprendimento.

Eppure c’è ancora qualcuno che non sa, o non si è mai posto il problema, sul come scaricare giochi da Steam, una delle piattaforme mondiali più complete per acquistare qualsiasi tipo di titolo su PC, sia esso un’ultima uscita, sia esso vecchio di diversi anni.

Ma che cosa è Steam, e quali sono i suoi punti forti ?

Cosa è Steam?

Steam è semplicemente una piattaforma di distribuzione di contenuti digitali, in questo caso videogiochi, dove si può acquistare qualsiasi videogioco in commercio, oltre ad una estesa lista di giochi realizzati da piccole case di produzione. Con questa applicazione per PC è possibile acquistare un titolo, attraverso l’inserimento di un codice, chiamato Key Code, o attraverso i più svariati metodi di pagamento ( Postepay, Paypal, carta di credito ecc )

Per sintetizzare è una specie di Amazon o Netflix dei videogiochi dove puoi scegliere ed acquisire il tuo contenuto preferito.

Quali sono i punti forti di Steam?

E’ stato accennato poco sopra ma i punti di forza di Steam sono pochi, semplici e immediati:

Accesso immediato ad una libreria di oltre 30000 titoli.

ad una libreria di oltre 30000 titoli. Download sicuri, rapidi e immediat i dopo l’acquisto

i dopo l’acquisto DLC , a pagamento o gratuiti, disponibili e implementati direttamente dentro il titolo

, a pagamento o gratuiti, disponibili e implementati direttamente dentro il titolo Descrizione dettagliata delle caratteristiche e delle lingue supportate del gioco

Feedback reale degli utenti che hanno acquistato il titolo

Nella libreria di Steam troveremo dall’ultimo titolo appena uscito sul mercato, alla piccola realizzazione di una casa indie (indipendente) offrendo comunque una scelta pressoché infinita su cosa giocare.

E se non volete giocare ma cercate un software particolare per la creazione di contenuti sempre per il mondo video ludico? E’ possibile che esso sia disponibile nella sezione dedicata.

Subito dopo aver acquistato il gioco o l’applicazione vi verrà chiesto se volete installare il gioco o attendere un secondo momento per farlo, così come sarà possibile integrare lo stesso con dei contenuti aggiuntivi come i DLC che aumentano l’esperienza del titolo stesso.

Molto comoda, e utile nel decidere se effettivamente il nostro computer riesce a gestire il titolo, è la sezione dedicata alla descrizione del gioco. Li troviamo, oltre la lista delle lingue presenti all’interno, anche una piccola tabella che consiglia i settaggi minimi e quelli raccomandati per vivere al meglio l’esperienza di gioco.

Ultimo, ma non meno importante, è la presenza di un feedback istantaneo e molto chiaro, da parte di tutti gli utenti che hanno acquistato e giocato il titolo per aiutare nella decisione l’utente indeciso. Il sistema è semplice, oltre ad un intuitivo sistema di giudizio con pollice su o pollice giù, gli utenti possono lasciare un feedback scritto con ciò che hanno apprezzato o meno del gioco segnalando eventuali bug dello stesso.

Come scaricare i giochi da Steam

Vediamo semplicemente come effettuare un’acquisto su Steam, o un’attivazione di un codice gioco.

Per prima cosa è necessario creare un’account e scaricare l’applicazione di Steam che trovate a questo indirizzo.

Acquisto di gioco su Steam

Dopo aver preso confidenza con l’interfaccia sarà necessario posizionarsi nella pagina del titolo che ci interessa, noi abbiamo preso ad esempio l’appena uscito Borderlands 3, e scendere nella sezione sottostante dove sono presenti diverse offerte.

Sarà necessario scegliere la tipologia di nostro interesse, ad esempio la Digital Deluxe Edition e aggiungerla al carrello. Controllare nella pagina che si aprirà che le informazioni siano corrette e selezionare una delle due opzioni tra acquisto per me oppure acquisto per dono; la prima dopo il pagamento aggiungerà direttamente il titolo nella nostra libreria mentre l’altra ci doterà di un link per donare il gioco ad una persona cara o un amico.

Attivazione codice Steam

Un procedimento ancora più rapido per ottenere un gioco è l’attivazione di un codice all’interno di Steam.

In qualsiasi scheda ci troviamo, in basso a sinistra troviamo la dicitura Aggiungi un gioco. Premendo su di esso si apriranno tre opzioni, a noi interessa la seconda, Attiva un prodotto su Steam

Dopo aver accettato, ogni volta che si voglia attivare un nuovo gioco, ci troveremo davanti a una schermata dove inserire la KEY, basterà semplicemente premere invio per avere la notifica di avvenuta attivazione e sarà possibile procedere al download.

Dove trovare le Key per i giochi su Steam

Salvo rari giveaway online le Key è possibile acquistarle attraverso servizi terzi, come Gog, Humble Bundle, Fanatical, G2Arena e molti altri.

Vi suggeriamo di controllare spesso questi siti sopracitati perché, rispetto al prezzo ufficiale, si possono trovare prezzi scontati anche del 70% su determinati titoli.

Devo sapere altro su Steam?

La piattaforma Steam offre tantissime altre funzioni come il cross-play o lo streaming del titolo su di uno schermo lontano dal proprio PC. Ne parleremo in un futuro articolo.

Per quanto riguarda invece lo scaricare giochi da Steam non c’è bisogno di sapere altre cose; se non lo avete ancora fatto correte a creare un account e immergetevi nel meraviglioso mondo di Steam.