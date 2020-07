🥇 Guida Migliori Cuffie Gaming 🎧 • Agosto 2020

Non poteva mancare tra le nostre rubriche la guida alle migliori cuffie gaming. Proprio quel prodotto, spesso troppo ignorato, perché si preferisce giocare con le casse del computer o con lo speaker della Televisione.

Per questo motivo la scelta dei migliori auricolari gaming tra cui sceglie non è cosa scontata, bisogna avere chiaro cosa si cerca e quanto si vuole spendere. E’ necessario porsi diverse domande prima di acquistare la migliore cuffia gaming.

Vediamo in breve cosa è necessario tenere in considerazione prima di selezionare un modello

Migliori Cuffie Gaming: Quale comprare?

Prima di scegliere le Migliori Cuffie per Giocare, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quanto spendere? Che vantaggio mi da giocare con le Migliori Cuffie Gaming in commercio? Le cuffie che mi piacciono hanno compatibilità con più dispositivi?

Risposte:

Fortunatamente il mercato offre soluzioni per tutte le tasche. Si trovano cuffie gaming da pochi Euro, con poche caratteristiche e qualche illuminazione a LED, a veri e propri concentrati di tecnologia che superano ampiamente la soglia dei 200 Euro. L’utilizzo di una periferica specializzata ovviamente crea benefici in ambito competitivo, e anche in quello casalingo. Per avere l possibilità di affrontare al meglio le sfide online è necessario avere conoscenza completa dell’ambiente circostante al nostro personaggio. Non tutte le cuffie gaming offrono le stesse caratteristiche ma possono, anche in minima parte, migliorare l’esperienza di gioco. Una cosa da tenere sicuramente in considerazione è la possibilità di utilizzare le cuffie con più periferiche compatibili. Una cuffia gaming può essere perfetta per giocare sul PS4 ma rivelarsi inutile sul PC perché non compatibile. Alcune cuffie offrono grazie anche al Bluetooth un maggiore utilizzo su diversi device, se possibile è consigliato preferire queste.

Riepilogando ci sono poche cose da tenere a mente.

La prima è il comfort.

Spesso e volentieri una sessione di gioco si protrae per diverse ore, avere per sulla testa delle cuffie gaming che danno fastidio è controproducente per la tranquillità mentale.

La seconda, anche se non indispensabile, è il design.

Una cuffia gaming la maggior parte delle volte è ingombrante e questa dimensione superiore alla media viene compensata da LED colorati e linee aggressive.

L’ultima è la qualità dei driver e del microfono.

Paradossalmente non è necessario avere uno spettro sonoro ampio come quello apprezzato dagli audiofili, ma avere un buon dispositivo che permetta di orientarsi all’interno del gioco.

Garantire ai compagni di capire perfettamente la voce è la base per avere un prodotto perfetto a 360°

Migliori Cuffie Gaming Economiche

Linea cuffie Beexcellent

Partendo da un livello molto basso troviamo questa linea di cuffie economiche. I modelli di questo produttore si differenziano tra essi per colori sgargianti e LED colorati.

Ovviamente la qualità audio è normale e sono consigliate per chiunque voglia avere un qualcosa in più per iniziare.

Il microfono è buono e molti modelli hanno compatibilità con diverse console.

Potete trovare l’intera linea di cuffie Beexelent attraverso questa pagina.

Selezionandone una su tutte vi suggeriamo questa che è compatibile anche con tutte le console.

Beexcellent GM-1, Cuffie Gaming con microfono Cuffie da Gioco Bass Stereo per PS4 Auricolari Xbox One con LED Cancellazione del rumore Controllo Volume per PC MAC Laptop Tablet, Nero/Blu

€ 23.99 [-8%] Vedi l'offerta venduto da

Logitech G332

Le cuffie offrono piena compatibilità con Xbox One, Playstation 4 e PC fornendo audio stereo di buona qualità rimanendo molto leggere.

I padiglioni realizzati con un tessuto sportivo sono rimovibili e lavabili.

Il microfono può essere ripiegato su se stesso per una maggiore compattezza e grazie ai controlli posti sul cavo sarà possibile controllare velocemente il volume.

Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate, Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, ‎Microfono Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, ‎Rosse

Logitech G432

Queste cuffie si trovano spesso sotto la soglia dei 60 Euro, e per questo che si trovano in questa sezione delle Migliori Cuffie Economiche.

Le cuffie hanno come accessorio USB, che emula il suono 7.1 offrendo all’utilizzatore un aiuto in gioco ulteriore.

Questa è la prima cuffia che troviamo che permette un sound superiore al classico effetto effetto stereo. Sono compatibili anche con PS4.

Logitech G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Driver Audio 50 mm, ‎Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, Nero/Blu

Migliori Cuffie Gaming Intermedie

Razer Kraken X

Una variante economica della linea Kraken di Razer ad un prezzo decisamente più economico di modelli superiori.

Trovate la recensione completa per queste Razer Kraken X qui.

Razer Kraken X Cuffie On-Ear Da Gioco Leggere per PC, Mac, Xbox One, PS4 e Switch con Imbottitura Fascia Per La Testa, Audio Surround 7.1, Nero

HyperX Stinger

Il primo step delle Migliori Cuffie Intermedie Gaming sono le ottime XyperX.

Con soli 275 grammi di peso, risultano comode anche dopo molte ore di utilizzo grazie al materiale visco-elastico di elevata qualità, caratteristica distintiva di HyperX.

Molto semplici da usare hanno una piena compatibilità con diverse piattaforme assicurandosi la possibilità di godersi lo stesso comfort e la stessa esperienza audio sia con i PC che con le console.

HyperX HX-HSCS-BK Cloud Stinger, Cuffie Gaming, Nero

Razer Kraken v2 7.1

La seconda versione delle Razer Kraken è un interessante connubio di potenza audio e stile grazie alla famosa illuminazione Chroma.

Esistono modelli specifici solo per smartphone, si raccomanda di esser sicuri del modello desiderato.

Trovate la recensione dettagliata a questo indirizzo.

Razer Kraken Gaming Headset Cuffie On-Ear Cablate Per Il Gaming Multipiattaforma Per PC, PS4, Xbox One/Switch, Driver Da 50 Mm, Cavo Audio Da 3.5 Mm Con Controlli Su Filo, Verde

Turtle Beach Stealth 700

Una bella cuffia Wireless ideata principalmente per la Playstation 4 e possono essere utilizzate anche con il PC e gli Smartphone via Bluetooth.

Le Turtle Beach Stealth 700 offrono un suono surround DTS Headphone:X 7.1 e hanno una riduzione attiva del rumore, in aggiunta ad uno stile moderno con il microfono flip-up.

Molte le personalizzazioni ottenibili grazie all’app dedicata per il telefono come il Super Human Hearing, le modalità suono surround DTS con configurazioni audio incluso il potenziamento dei bassi e tanto altro.

Turtle Beach Stealth 700P Cuffie Gaming con Suono Surround per PlayStation 4, Wireless, Nero

Migliori Cuffie Gaming Professionali

Sennheiser PC 373D

Una cuffia più elegante rispetto alle classiche cuffie gaming ma per questo non meno performante.

La qualità audio ottenuta da queste Sennheiser le posiziona in classifica nonostante il modello ha già qualche anno sulle sue spalle.

Potete leggere la nostra recensione completa qui.

Sennheiser PC 373D Auricolare per Giochi

Razer Thresher Ultimate

Un’eccellente cuffia wireless che, nei differenti modelli commercializzati, offre compatibilità sia con PS4 e Xbox One oltre che ovviamente al PC.

Un’ottima batteria la rende una delle migliori cuffie gaming sul mercato.

Potete leggere la nostra recensione completa qui.

Razer Thresher Cuffie Wireless per Xbox One Wireless Comodo e Molto Veloce, Essenziale, Leggeri Cuscinetti Auricolari in Similpelle, Nero/Verde

Turtle Beach Elite PC Edition

Sono le prime cuffie progettate integralmente per la nuova generazione di giocatori accaniti su PC.

Quando sono collegate al PC attraverso l’amplificatore USB incluso gli amplificatori da 50 mm, grazie alle funzioni Nanoclear e l’esclusiva funzione Superhuman Hearing, forniscono un suono surround DTS Headphone:X 7.1.

Possibilità di collegarle a PS4 attraverso un adattatore venduto separatamente.

Turtle Beach Elite Atlas Cuffie da Gaming per Prestazioni da Professionisti per PC, PS4, 12Hz – 20kHz, Nintendo Switch e Xbox One, Nero

Asus ROG Strix Fusion 700

Eccellete compatibilità con tutti i dispositivi grazie alle sue molteplici connessioni la rendono una delle primissime scelte per chi cerca una cuffia completa a 360°. Non è economica, ma le sue caratteristiche valgono il prezzo richiesto.

Potete leggere la nostra recensione completa qui.

Asus ROG Strix Fusion 700 Wireless Cuffie Gaming (Bluetooth 4.2, 7.1 Canali Virtuali, Aura Sync RGB, Frequenza cuffia: 20 - 20000 Hz, compatibile con PS4, Touch control)

Razer Kraken Ultimate

L’ultima evoluzione della linea Kraken di Razer. In queste Kraken Ultimate è racchiusa tutta l’esperienza dei modelli precedenti con la particolarità dell’illuminazione Chroma e la certificazione THX.

Per una migliore idea è possibile approfondire la cuffia attraverso la nostra recensione completa qui.