L’estate sta arrivando e con essa anche il momento di immortalare i nostri scatti al mare : la serie Reno di OPPO è già pronta per questo compito.

Il Reno11 F 5G si distingue come il compagno ideale per gli avventurieri all’aria aperta. Dotato di una Ultra-Clear Triple Camera da 64MP e la registrazione video in 4K, questo dispositivo garantisce scatti nitidi e dettagliati in ogni situazione. La fotocamera principale, abbinata all’obiettivo grandangolare da 25mm e alla modalità Notte di OPPO, cattura paesaggi mozzafiato con una qualità eccezionale, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera ultra-wide da 8MP, con un campo visivo di 112°, offre invece la possibilità di immortalare panorami spettacolari, mentre il Portrait Expert Engine assicura ritratti eleganti e raffinati.

Anche la serie Reno10, composta da OPPO Reno10 e OPPO Reno10 Pro, è progettata per immortalare ogni momento delle giornate all’aria aperta. Il Reno10 Pro 5G vanta un set di fotocamere posteriori triple, con una fotocamera principale flagship IMX890 da 50 MP, una Telephoto Portrait Camera IMX709 da 32 MP e una Ultra Wide-angle Camera IMX355 da 8 MP con angolo di 112°.

La fotocamera anteriore per selfie da 32 MP, inoltre, è dotata di un sensore aggiuntivo IMX709 per scatti ancora più nitidi. Il Reno10 5G, d’altra parte, presenta un ampio sensore da 64 MP da 1/2 pollice sulla sua fotocamera principale per una maggiore chiarezza delle immagini, e una Telephoto Portrait Camera con sensore IMX709 da 32 MP per un’esperienza di ritratto senza precedenti.

Grazie alle innovative tecnologie di imaging di OPPO, questi dispositivi consentono di catturare ogni momento con una qualità straordinaria, incoraggiando gli utenti ad avvicinarsi alle persone e alla natura in modo più intenso e coinvolgente. Che si tratti di condividere risate con gli amici intorno a un barbecue, ammirare un tramonto durante una passeggiata nel parco o semplicemente apprezzare la bellezza della natura circostante, gli smartphone OPPO sono pronti a catturare ogni istante in modo memorabile.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!