Quale sono le migliori schede madri Intel? Questa domanda ce la siamo fatta più o meno tutti durante la progettazione di un computer desktop a base Intel.

Prima di vedere nel dettaglio quali sono le migliori schede madri Intel una piccola spiegazione sul loro funzionamento.

Che cosa è una scheda madre?

La scheda madre può essere considerata il sistema circolatorio del nostro PC desktop. Per chi non lo sapesse, infatti, tutti i componenti sono collegati direttamente alla scheda madre ed essa funge letteralmente da collante per tutto il PC.

La scheda madre è colei che veicola le informazioni tra la CPU e la RAM, è il pezzo centrale che controlla le frequenze della GPU e che permette il passaggio dei dati tra un SSD e una penna USB.

Per farla più semplice, senza una scheda madre, non può esistere un PC funzionante.

Pertanto è facile dedurre che la scheda madre è il supporto che serve per mettere in comunicazione tutti i componenti elettronici del nostro PC, per avere un computer stabile e funzionante.

Quali formati esistono di schede madri Intel?

A prescindere dalla tipologia di produttore esistono tre grandi famiglie di schede madri: ATX, mini ATX e micro ATX.

Se per la prima è necessario avere un case desktop di grandi dimensioni, non è obbligatorio installare la più piccola in un case piccolo, è solo una questione di ottimizzazione di spazi e delle proprie necessità di espansione.

Fondamentalmente le differenze, oltre le dimensioni, sono la presenza o meno di più slot di espansione. Se nelle più grandi ATX potrete trovare ogni genere di slot PCI in quelle più piccole si andrà a ridurre lo spazio per le memorie RAM e molti altri piccoli slot meno usati.

Adesso invece vediamo quali sono le migliori schede madri Intel e quali sono i modelli da noi suggeriti per il vostro PC.

I nostri suggerimenti si basano su CPU Intel di undicesima generazione ( socket LGA 1200) che è la scelta ideale per costruire un nuovo PC in questo momento.

Abbiamo deciso di inserire , come primo modello, la migliore scheda madre per la generazione precedente (LGA1151), così da permettere a chi vuole fare solamente un’upgrade mantenendo il vecchio processore, di avere il componente perfetto tra le migliori schede madri Intel di precedente generazione.

Migliori schede madri Intel

La migliore LGA 1151

Gigabyte Z390 UD

Con il supporto completo a processori di ottava e nona generazione Intel, è possibile ottenere eccellenti risultati anche con CPU non proprio recenti.

La sigla UD di questa Gigabyte Z390 certifica l'assoluta durabilità del prodotto offrendo una garanzia di sicurezza e stabilità per i propri componenti.

Si consiglia l'acquisto a chi ha un vecchio processore e cerca un'upgrade per stabilizzare il sistema anche se, oggettivamente, si suggerisce di valutare una maggiore spesa e aggiornare il proprio PC desktop alle nuove generazioni di processori.

Soluzione Mini ATX

MSI MEG Z490I UNIFY

Sperimentate la nuova generazione della scheda madre MEG Z490I UNIFY alimentata da processori Intel 10th Gen Core con porte Dual Thunderbolt 3, Wi-Fi 6 AX e LAN 2.5G.

La funzionalità esclusiva DDR4 Boost e Core Boost sono state create per spremere al massimo i propri componenti, mantenendoli in temperatura ottimale grazie al design del dissipatore FROZR con tecnologia Zero Frozr.

Il dissipatore di calore Frozr, progettato con la ventola a doppio supporto e la tecnologia Frozr zero, fornisce la migliore soluzione termica per i giocatori e i professionisti.

Assicurarsi della eventuale compatibilità con i processori di ultima generazione.

Soluzione Micro ATX

ASUS TUF GAMING B460M-PLUS

ASUS TUF Gaming B460M-Plus offre elementi essenziali e li combina con funzionalità pronte per il gioco e durata comprovata.

Progettata con componenti di livello militare, con soluzioni pensate per offrire potenza e raffreddamento, questa scheda madre offre prestazioni solide e una stabilità di gioco costante.

Inserendo una scheda madre TUF Gaming, si beneficia anche della tuf gaming alliance ( una collaborazione con asus, partner del settore di fiducia) che garantisce migliorie dal lato estetico e prestazionale con benefici in ambito software e hardware.

Attenzione alla compatibilità con le CPU che potrebbe non essere perfetta con l'ultima generazione di processori Intel.

Le migliori Gigabyte

Gigabyte Z490I AORUS ULTRA

Scheda di ottima qualità proposta ad un costo sostanzialmente contenuto. Decisamente ricca di funzioni e ben realizzata, questa Gigabyte Z490I di Aorus è la scelta ottimale se si vuole un prodotto di questo produttore.

Interessante il posizionamento dei led integrati di illuminazione, non troppo invasivi, permettono di personalizzare il propro PC in maniera sobria, ma comunque accattivante.

Le migliori MSI

MSI Z490-A PRO

Di penultima generazione, ma pienamente compatibile con tutti i processori di 11 generazione Intel, questa MSI Z490-A Pro migliora sensibilmente la stabilità e la connettività del proprio PC attraverso interessanti funzioni.

Le esclusive DDR4 Boost e Core Boost sono state create per premere al massimo i componenti del proprio PC desktop e il design del dissipatore FROZR e M.2 shield aiuta il vostro PC a rimanere, silenzioso e ad un'ottima temperatura e, attraverso coperture in alluminio più estese, migliorano la dissipazione del calore VRM e assicurando la massima velocità alla CPU.

La tecnologia Core Boost combina il layout premium di MSI e il design full digital power, che consente una trasmissione di corrente più veloce e non distorta alla CPU con precisione eccezionale.

Le migliori ASUS

ASUS ROG STRIX Z590-E

Top di gamma Asus riguardante il S0cket LGA 1200, adatto per processori di decima e undicesima generazione.

Grazie ad una soluzione di alimentazione ottimale, e un design termico ottimizzato, questa scheda madre ASUS ROG Strix Z590-E risulta performante e efficiente sotto l'aspetto termico e prestazionale.

Grazie al chip Intel WiFi 6E AX210 (802.11ax) integrato, e dual Intel 2.5 Gb Ethernet con ASUS LAN guard, saranno possibili una migliore connettività di gioco.

Presenti una ampia gamma di controlli intelligenti e esclusivi come ASUS AI Overclocking, AI Cooling, AI Networking e Two-Way AI Noise Cancel per semplificare la configurazione e migliorare le prestazioni.

E possibile personalizzare la scheda madre grazie all'illuminazione Aura Sync RGB esclusiva ASUS, grazie a header RGB e header indirizzabili Gen 2.

Questi sono i nostri suggerimenti per le migliori schede madri Intel. In futuro creeremo un articolo dedicato ad una maggiore spiegazione del funzionamento delle migliori schede madri Intel e alla loro corretta installazione, senza tralasciare ovviamente una overture sulle funzioni nascoste all’interno di ogni motherboard.

E’ necessario, prima di effettuare eventualmente un’acquisto, di controllare effettivamente la compatibilità tra CPU che intendete installare e la scheda madre che volete acquistare. Indicativamente tutti i processori dell’attuale generazione sono perfettamente compatibili con tutte le schede, ma se si volesse installare un processore su di una scheda non troppo recente, sarà necessario consultare il manuale di ogni singola scheda, presente sul sito di ogni produttore.

