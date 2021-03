Tra i componenti più importanti e essenziali del nostro PC gaming troviamo le memorie RAM. Di questo importantissimo componente sono disponibili in un numero sconfinato di tipologie, configurazioni, colori, illuminazione e soprattutto di prezzo.

Ma quali sono le migliori memorie RAM gaming per il mio PC? Per rispondere a questa domanda bisognerebbe conoscere la configurazione precisa di ogni utente, pertanto non esiste una vera e propria lista con posizioni ben distinte, ma bensì esistono fattori che ci possono portare nella giusta direzione per l’acquisto.

Quali sono le migliori memorie RAM gaming ?

Per essere più precisi, la domanda che dovremmo porci è: che cosa sono le migliori RAM gaming e perché si differenziano della migliori memorie RAM normali.

La vera e propria differenza tra un modello gaming e uno meno è, esclusa la personalizzazione del produttore, la velocita e affidabilità delle stesse. I modelli normali delle memorie RAM sono studiate e pensate per una tipologia di utilizzo domestico o lavorativo, pertanto non necessitano di particolari prestazioni.

Le migliori memorie RAM gaming invece hanno dalla loro parte delle latenze di utilizzo ideali per tutti gli applicativi ludici, più comunemente chiamati videogames, oltre a particolari stili e personalizzazioni che possono, più o meno, essere anche visivamente appaganti.

Lo scopo di questa guida agli acquisti delle migliori memorie RAM gaming è per aiutarvi nella scelta del modello giusto, cercando di trovare la migliore offerta adatta al vostro utilizzo. Cercheremo di rimanere su modelli polivalenti e funzionali in più campi mostrandovi, secondo noi, quei prodotti che rappresentano la migliore scelta sul mercato per il rapporto qualità prezzo.

Tra i nostri suggerimenti troverete esclusivamente modelli DDR4, ormai standard attuale per questi componenti, e come minimo banchi da 8 GB. ( anche se sarebbe più indicato inserirne 16 )

Nello specifico il valore ideale sarebbe 16 GB con due banchi da 8 GB così da sfruttare sia le tecnologie Dual Channel, se presenti, che per un’ottica di aggiornamenti futuri. Limitare la spesa a solo un banco da 8 GB potrebbe, nel breve tempo, risultare una delle peggiori scelte che potreste fare in quanto, il valore dei GB, è probabilmente l’unica cosa che permette al vostro PC di resistere il passare degli anni.

Le migliori memorie RAM gaming ?

Il minimo per giocare

Crucial BL8G32C16U4B 8GB

Queste memorie RAM della Crucial sono il classico esempio di un prodotto fatto bene e che costa relativamente poco, questa è la versione da 8 GB.

La configurazione del timing delle memorie è CL 16-18-18 che certifica la loro capacità di lavorare bene anche sotto stress.

La compatibilità con processori AMD e Intel è garantita dal produttore, Micron Technology, offrendo stabilità anche in caso di overclock permettendo alla RAM di performare in tranquillità allo standard XMP 2.0 oltre che a diversi profili JEDEC, per prestazioni a basso consumo.

Le RAM sono dotate di un piccolo, ma efficente, dissipatore realizzato in alluminio che non è eccessivamente grande per avere sempre le temperature sotto controllo.

Questo particolare modello di RAM è disponibile in una vasta moltitudine di configurazioni come 2 x 8 GB, 2 x 16GB e anche 2 x 32GB e in diverse tipologie di velocità come 3000 / 3200 / 3600 MHz. Si suggerisce di fare attenzione in caso di acquisto che le memorie siano compatibili con la propria scheda madre.

Il nome completo di questo modello è: Crucial Ballistix BL8G32C16U4B 3200 MHz DDR4 DRAM Memoria di Gioco Desktop 8GB CL16 Nero

16 GB in economia

Crucial Ballistix 16GB Rosso

Queste memorie RAM della Crucial sono il classico esempio di un prodotto fatto bene e che costa relativamente poco, questa è la versione da 16 GB (2 x 8 GB).

La configurazione del timing delle memorie è CL 16-18-18 che certifica la loro capacità di lavorare bene anche sotto stress.

La compatibilità con processori AMD e Intel è garantita dal produttore, Micron Technology, offrendo stabilità anche in caso di overclock permettendo alla RAM di performare in tranquillità allo standard XMP 2.0 oltre che a diversi profili JEDEC, per prestazioni a basso consumo.

Le RAM sono dotate di un piccolo, ma efficente, dissipatore realizzato in alluminio che non è eccessivamente grande per avere sempre le temperature sotto controllo.

Questo particolare modello di RAM è disponibile in una vasta moltitudine di configurazioni come 1 x 8 GB, 2 x 16GB e anche 2 x 32GB e in diverse tipologie di velocità come 3000 / 3200 / 3600 MHz. Si suggerisce di fare attenzione in caso di acquisto che le memorie siano compatibili con la propria scheda madre.

Il nome completo di questo modello è: Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4R 3200 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL16, Rosso

Performance e stabilitÃ

Corsair Vengeance LPX 16GB

Tra le migliori RAM gaming troviamo le Corsair Vengeance LPX in configurazione 2 x 8 GB e 3000 MHz. Abbiamo scelto questa tipologia di combinazione perché rispecchia un eccellente punto di partenza per chi cerca una soluzione da 16 GB.

Le memorie RAM Corsair Vengeance LPX sono caratterizzate dal loro profilo basso (low profile) che permette una maggiore libertà all'interno del case quanto c'è poco spazio a disposizione.

Disponibili in numerosi tagli di velocità , 2400, 2666, 2800, 3200 ecc, ma riteniamo che la versione da 3000 MHz sia il giusto compromesso, per il prezzo a cui spesso sono proposte, in ambito gaming che in ambito produttivo.

Il timming di questo memorie è  15-17-17 e grazie al supporto XMP 2.0 è possibile spingersi in un leggero overclock in tutta tranquillità . La dotazione di un buon dissipatore in alluminio permette di avere tra le mani un'ottimo componente per il proprio pc gaming.

Sicurezza e RGB

Corsair Vengeance RGB PRO 16GB

Una proposta sempre di Corsair con queste Vengeance RGB PRO. Queste RAM gaming hanno come caratteristica principale 10 zone illuminate, controllabili dal software Corsair, e permettono una completa personalizzazione dell'illuminazione interna del proprio case.

Molto particolare la possibilità di sincronizzare, in caso di periferiche Corsair compatibili con Light Link, il nostro setup in maniera unisona negli effetti luminosi così da avere una vera e propria unicità  nel proprio stile.

Corsair promette una buona resistenza in caso di overclock, grazie alla compatibilità con XMP 2.0 è possibile spingerle fino a 3600Mhz, e una piena compatibilità con piattaforme a base AMD o Intel.

I timing di queste memorie RAM si assestano su CL18-22-22 posizionandole come un prodotto onesto, dotato di illuminazione RGB ma attenzione all'altezza di 5,1 cm che potrebbenon essere adatta a tutte le configurazioni.

Potenza e affidabilitÃ

G.Skill F4 3600 MHz 32 GB

Le memorie RAM G.Skill F4 sono un kit Dual Channel composto da due moduli di memoria 16 GB ddr4-3600 (PC4-28800) della serie Trident Z NEO.

I moduli supportano un timing di 16-19-19-39 a 3600 MHz e hanno la particolarità di avere l'illuminazione LED RGB regolabile individualmente, tipica caratteristica della serie Trident Z NEO.

La versione 2.0 di XMP è supportata, garantendo la possibilità di effettuare l'overclock del prodotto, funzione sempre più richiesta nel mondo del modding del proprio PC gaming.

Le G.Skill F4 sono progettate e ottimizzate per la piena compatibilità con gli ultimi processori AMD Ryzen serie 3000 su schede madri chipset AMD X570, per offrire prestazioni di memoria di altissimo livello.

In conclusione possiamo definire le migliori memorie RAM gaming come la componente imprescindibile per il nostro desktop. Personalmente mi sento di consigliare sempre l’acquisto di almeno 16 GB di memoria RAM per poter sopperire a qualsiasi genere di multitasking nel corso della vita del PC.

Potrebbe essere anche interessante valutare una configurazione a 32 GB se il PC, oltre al gaming, debba essere utilizzato per sessioni di streaming o di lavoro con programmi particolarmente esigenti.

