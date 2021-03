Uno dei componenti più importanti, ma sempre poco preso in considerazione, è l’alimentatore del PC. Un errato calcolo delle proprie necessità può portare a instabilità del sistema, pertanto è giusto scegliere bene il migliore alimentatore per PC per le proprie esigenze.

Ma partiamo con ordine, che cosa è l’alimentatore per PC e perché è così importante?

L’alimentatore per il PC è semplicemente quel componente che immette energia elettrica al processore, alla scheda video e, in generale, a tutto il nostro computer desktop. Pertanto è semplice capire che è necessario avere all’interno del proprio set-up, un alimentatore con un’adeguata potenza per non incorrere a rischi anche gravi.

Come scegliere il migliore alimentatore per PC?

Per scegliere il migliore alimentatore per PC bisogna conoscere il proprio case e di conseguenza individuare la tipologia di alimentatore più adatta; in commercio sono presenti sostanzialmente tre tipi: ATX, mini-ITX e SFX.

Successivamente può essere interessante valutare una soluzione non modulare, o più semplicemente di vecchia generazione, dove sono presenti tutti i cavi preinstallati, semi modulare, dove è presente il cavo di alimentazione principale pre installato, oppure modulari, dove nessun cavo è connesso all’alimentatore per una completa personalizzazione dei collegamenti.

Questi ultimi sono quelli che vanno per la maggiore, soprattutto in ambito gaming, perché permettono di ottimizzare al massimo il cable management all’interno del case e, in questo modo, anche un corretto riciclo d’aria.

Un altro dato da tenere in considerazione è la certificazione 80 PLUS, ossia il valore della sua efficienza durante il funzionamento. Sono presenti diverse certificazione: 80 PLUS, che è quella base, per poi passare a 80 PLUS Bronze, Silver, Gold, Platinum e Titanium.

Le differenze tra i diversi modelli riguardano una serie di fattore come l’efficienza energetica e, al contempo, la durabilità nel tempo. Un alimentatore ideale per una configurazione di medio o alto livello necessiterà di avere una certificazione Gold o superiore.

E per concludere, ma non meno importante, è la rumorosità dell’alimentatore. A seconda della tipologia di installazione, basti pensare un impianto di raffreddamento a liquido per il pc, avere un’alimentatore rumoroso andrebbe a inficiare i benefici rumorosi di un sistema silenzioso. Suggeriamo di leggere bene le dimensioni delle ventole per il raffreddamento: solitamente vale la regola che più grande è la ventola e minore sarà il rumore generato dalla stessa.

Migliore Alimentatore per PC

Per lavorare

Deepcool DN450 450W

Deepcool DN450 450W Watt: 450W Deepcool DN450 450W Alimentatore Atx Pc Desktop da Gaming 450 Watt 80 Plus 230V EU con Ventola PWM da 120 mm PFC Attivo 42.2€ ► 53.9€ ► Vai alla scheda tecnica completa

Silenzioso e affidabile

Sharkoon WPM Gold Zero 550W

Il più completo

EVGA 650 BQ, 80+ BRONZE 650W

Semplice ed efficiente

Corsair TX650M Serie TX-M

Potenza economica

Deepcool DQ750ST 750W

Potenza e controllo

Sharkoon WPM Gold Zero 750W

Potente e silenzioso

Corsair RM750x

L'alimentatoreè certificato 80 plus 230v, che permette di raggiungere fino all'85% di efficienza elettrica, riducendo la creazione di calore e riducendo i costi operativi effettivi visto la minore necessità di raffreddamento. L'alimentatore è, e allo stesso tempo è progettato per avere uned è pertanto(effective radiated power). Le prestazioni eccezionali e stabili di questo alimentatore lo rendonoper una vasta gamma di applicazioni, soprattutto in ambito lavorativo / ufficio.Ilè l’alimentatore affidabile con la moderna tecnologia dei convertitori risonanti LLC. Offre prestazioni performanti in ambito gaming ed è altamente efficiente dal punto di vista energetico. La funzioneche sospende la rotazione della ventola quando non necessaria, consente di. Ilpermette un’installazione facile ed ordinata. La versione da 550 Watt è indicata per soluzioni gaming di medio profilo con schede grafiche non troppo energivore.Ottima qualità per questo alimentatore. Si intuisce subito l'ottimo livello del prodotto sia dal peso che dalla confezione bella imponente. La versione consigliata, daè ideale sia per configurazioni medie che per una soluzione di alto livello a scheda video singola., e svolge egregiamente il suo lavoro risultando, per la sua qualità un ottimo acquisto dal interessante rapporto qualità / prezzo.Gli alimentatori semi-modulari della serie TX sono ottimi per i sistemi desktop di base per tenere ridotti i consumi , avere una bassa rumorosità e effettuare una semplice installazione. Grazie ai condensatori di produzione giapponese, e con rating a 105 °C, questo TX650 offre un’alimentazione stabile e affidabile a lungo termine. L’riduce i costi operativi e il calore in eccesso. La presenza di cavi modulari piatti, neri e rivestiti con connettori contrassegnati rendono l’installazione rapida e semplice anche per chi è alle prime armi.L’alimentatoreè certificato 80 Plus Gold con un’efficienza elettrica che va dal 87% al 90% garantendo anche una più bassa emissione di calore. Prestazioni stabili ed eccezionali fanno sì di avere uno dei migliori alimentatori a marchio Deepcool con questo DQ750ST che è capace di erogare 750W in modo continuativo e rimanere entro i 50℃, unico lato negativo è ladei cavi. Il DQ750ST è equipaggiato anche con unacon velocità regolabile risultando sicuramente una delle migliori scelte per un computer da gaming.Ilè l’alimentatore affidabile con la moderna tecnologia dei convertitori risonanti LLC. Offre prestazioni performanti in ambito gaming ed è altamente efficiente dal punto di vista energetico. La versione daè indicata per soluzioni gaming di alto livello profilo, anche in caso di mining. La funzioneche sospende la rotazione della ventola quando non necessaria, consente di. Ilpermette un’installazione facile ed ordinata.L'alimentatore,disponibile anche in bianco, è interamente modulare, è costruito con componenti di altissima qualità e, grazie alla certificazione 80 PLUS Gold, eroga un'alimentazione al proprio PC in maniera sicura e perfetta. Grazie alla modalità della ventola, gli alimentatoricon carichi bassi e medi e, anche al massimo della potenza, una ventola dalla bassa rumorosità assicura un funzionamento silenzioso. Una scelta interessante per chi cerca prestazioni e qualità.

In conclusione è possibile trovare un alimentatore per ogni genere di necessità. Personalmente mi sento di consigliare sempre l’acquisto di un alimentatore più potente rispetto alla nostra necessità.

Stò parlando di lasciare un margine di 100/150 Watt maggiore alle nostre esigenze, per poter essere sicuri di ottenere una potenza costante e duratura, senza mai far andare sotto sforzo l’alimentazione e limitare l’usura nel tempo.

Questa è solo una delle nostre guide per i componenti dei proprio PC desktop. Se oltre al migliore alimentatore per pc state cercando altri componenti potreste controllare :

Queste sono solo tre tra le nostre migliori guide per i computer gaming. Sul nostro sito potrete trovare molte altre guide agli acquisti in campo tecnologico come:

Vi ricordiamo che Techzilla.it è il vostro punto di riferimento nel mondo dell’elettronica con opinioni sincere e recensioni oneste.

Vi suggeriamo di inserire tra i preferiti questa pagina se state per acquistare un alimentatore per PC in quanto la aggiorneremo con tutte le offerte del momento. Se volete una overture generale con tutte le migliori offerte su Amazon.it è possibile visitare questo link diretto dove troverete sicuramente il migliore alimentatore per pc per voi.

Per qualsiasi domanda riguardo al migliore alimentatore per PC è possibile utilizzare il box sottostante dei commenti, vi risponderemo nel più breve tempo possibile con i nostri consigli.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!