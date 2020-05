🥇 Guida alla Migliore tastiera per giocare ⌨️ • Maggio 2020

Siete in cerca di un consiglio per acquistare la migliore tastiera per giocare e non sapete cosa scegliere?

Sul mercato ci sono un’infinità di tastiere e ognuna può essere adatta per giocare, noi vi indicheremo i nostri consigli per categoria alla ricerca di quella che per noi sarebbe la migliore tastiera per giocare per ogni fascia di prezzo.

Suddivideremo le scelte per prezzo, proporremo diversi pezzi di diversi produttori e evidenzieremo tutti i vantaggi e gli svantaggi di ciascun modello, oltre ad indicarvi il prezzo indicativo della migliore tastiera sul mercato.

Partendo dalle prime categorie dove sono presenti solo pochissime differenze da una normale tastiera, arriviamo fino alla migliore tastiera per le vostre dita.

Migliore Tastiera per giocare • Fascia Bassa

Klim Chroma

Una normale tastiera economica con una retroilluminazione RGB non modificabile. La suggeriamo per chi vuole spendere poco e cerca qualcosa di più rispetto ad una normale tastiera, una buona tastiera super economica.

Consigliata a chi è alle prime armi, gioca la notte e vuole la migliore tastiera per giocare economica. Disponibile in diverse versioni segnaliamo in particolare quella cablata e quella wireless.

KLIM™ Chroma Tastiera Wireless Italiana - Sottile, Resistente, Ergonomica + Tastiera Gaming Retroilluminata Silenziosa e Impermeabile + Tastiera PC Mac PS4 Xbox + Nuova Versione 2020 + Nera 69.97€ ► 59.97€ [-14%] 97€ ►

Cooler Master Storm Devastator

Cooler Master ci offre questo kit estremamente devastante. Si tratta di una combinazione di tastiera e mouse dal prezzo accattivante. Si tratta di una combo vincente per chi vuole spendere poco e in un colpo solo completare il proprio PC da gioco della nostra guida.

Disponibile con LED Rosso, Blu o Verde. Non è possibile cambiare il colore.

Il mouse è di buona fattura e da solo potrebbe valere i 35€ del costo totale del kit mentre sulla tastiera abbiamo un paio di perplessità.

I tasti non sono visibili nemmeno in pieno giorno se la retroilluminazione è spenta e inoltre la rumorosità è un po’ eccessiva. Nessun tasto aggiuntivo il che non rende questa la migliore tastiera gaming di questa fascia.

Cooler Master Devastator 3 Plus SGB-3001-KKMF1-IT, Tastiera Gaming Memcanica e Mouse Combo, Retro-Illuminazione LED 7 Colori 36.99€ ► 43€ ►

Migliore Tastiera per Giocare • Fascia Media

Drevo Tryfing v2

Novità del mese, e molto particolare per la sua fascia di prezzo tra le migliori tastiere per giocare. Dagli switch personalizzabili (rosso, nero, marrone e blu) risulta molto intrigante e particolare specialmente per l’illuminazione RGB personalizzabile.

Software di corredo molto buono è sicuramente una tastiera meccanica da tenere in considerazione anche per chi necessita più spazio sulla scrivania vista l’assenza del tastierino numerico laterale.

DREVO BladeMaster TE Tastiera Meccanica da Gaming, Retroilluminazione Radi RGB, Genius Knob Programmabile, Cavo USB, 87K QWERTY US Layout [Tattile Clicky Gateron Switch Blu] 69.99€ ► 178€ ►

Corsair K55 RGB

Molto carina e interessante è la soluzione media pensata da Corsair. Con la retroilluminazione dinamica RGB a tre zone permette di avere ben 10 modalità differenti di illuminazione dei tasti. Su di essa troviamo 6 tasti Macro programmabili senza la necessità di installare alcun software aggiuntivo. Pieno controllo multimediale grazie alla sezione dedicata alla regolazione dell’audio immediata. Presente un comodissimo poggiapolsi, indispensabile nelle lunghe sessioni di gaming.

Corsair K55 RGB Tastiera Gaming (Cablato) USB 2.0 Type-A, Retroilluminazione RGB Multicolore, Italiano QWERTY, Nero 64.99€ ► 392€ ►

Migliore Tastiera per Giocare • Fascia Alta

Razer Cynosa Chroma

Abbiamo recensito la Razer Cynosa Chroma e riteniamo che, per il prezzo di vendita e per le sue interessanti funzionalità, entri di diritto nella guida migliori tastiere del momento.

Ecco qui il link alla recensione completa.

Razer Cynosa Chroma Tastiera da Gaming Membrane con Illuminazione Razer, RGB, Design Robusto e Resistente all’Acqua, Key Roll-Over a 10 Tasti con Anti-ghosting, Layout Italiano 30€ ► 79.99€ ►

Logitech G413

Elegante e minimalista questa Logitech G413. Con un look nero carbon la tastiera meccanica G413 assicura prestazioni ineguagliabili ed è dotata di tecnologie e funzionalità avanzate.

Con gli switch Romer-G offre una velocità senza pari; tempi di risposta estremamente ridotti e una resistenza all’usura straordinaria. Nonostante l’essenzialità del design la G413 è dotata di tutte le funzionalità necessarie: retroilluminazione precisa dei tasti, un comodissimo passthrough USB e tasti multimediali integrati.

Sotto il dispositivo sono presenti pratici slot per la gestione dei cavi di mouse e cuffia con microfono; oltre ai piedini ad altezza regolabile con stabilizzatore in gomma per una maggiore stabilità durante le sessioni di gioco più intense.

Logitech G413 Tastiera Gaming Meccanica, Tasti Retroilluminati, Switch Meccanici Romer-G ‎Tactile, Telaio Lega Alluminio, Funzioni Personalizzate, Passthrough USB, Layout Italiano ‎QWERTY, Nero 15€ ► 117.07€ ►

Migliore Tastiera per Giocare • Fascia Premium

Logitech G910 Orion Spectrum

Il non plus ultra delle tastiere, chiunque aspiri al meglio, può andare sul sicuro … o quasi. Abbiamo tantissimi vantaggi con questo modello a partire dalla possibilità di utilizzare il nostro smartphone come schermo secondario attraverso l’app Arx Control.

Gli switch sono della tecnologia G-Romer e sono presenti ben 9 G-tasti macro personalizzabili liberamente. La retroilluminazione LightSync RGB reagisce automaticamente all’azione di gioco di molti titoli, compresa l’evidenziazione dei collegamenti dei tasti.

Forse la più completa tra le migliori tastiere per giocare.

Logitech G910 Orion Spectrum Tastiera Gaming Meccanica Illuminata, Tasti Retroilluminati LIGHTSYNC RGB, Switch Romer-G Tactile, 9 tasti G Programmabili, Secondo Schermo Arx, Layout USA QWERTY 46€ ► 208.99€ ► 153.89€ [-26%]

Razer Ornata Chroma

Qui trovate la nostra recensione.

La prima Mecha Membrana in commercio. E’ compatibile con Razer Synapse, il software per controllare tutte le funzionalità personalizzabili della tastiera come la ottima la retroilluminazione Chroma multicolore.

Eccellente e morbidissimo il poggia polsi magnetico è stata la prima tastiera del brand Razer ad essere commercializzata con layout Italiano

Razer Ornata Chroma Tastiera USB Mecha-Membrane da Gaming, Supporto per Polsi Ergonomico, Tasti a Metà Corsa, Retroilluminazione RGB, Layout Italiano 32€ ► 109.99€ ► 101€ [-8%]

CM Storm Quick Fire

Una tastiera meccanica di tutto rispetto e di fascia davvero premium, sia per il prezzo che per le sue qualità. Abbiamo anche un polling alla frequenza di 1000 Mhz e dei tempi di risposta molto bassi in linea con le migliori tastiere da gioco disponibili sul mercato.

Disponibile in diverse versioni con diverse colorazioni per i LED posteriori della retroilluminazione. Il colore è però unico e non è possibile cambiarlo. Le colorazioni sono Rosso, Blu e Bianco per la retroilluminazione e blu, marrone e rosso per gli switch.

Cooler Master SGK-4060-KKCM1 Quickfire XTI Tastiera layout Italiano 124.88€ ► 463€ ►

Razer Blackwidow Elite

L’ultima tastiera recensita entra subito nella guida per le migliori tastiere per giocare.

L’eccezionale sistema di personalizzazione Razer, unito a particolari interessanti come i controlli multimediali, o la porta USB sul lato, fanno si che la Blackwidow Elite sia una tastiera da tenere sott’occhio.

Qui trovate la nostra recensione.

Razer BlackWidow Elite, Tastiera da Gioco Meccanica, Controlli Multimediali, Interruttori Razer Green Tattile e Clicky, RGB Chroma Nero & IT-Layout 24€ ► 179.99€ ► 167€ [-7%]