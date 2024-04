Narwal ha finalmente portato in Italia i suoi attesissimi robot aspirapolvere di ultima generazione Freo X Ultra e Freo X Plus. Dopo il grande successo ottenuto in Nord America e Germania, questi innovativi modelli arrivano sul mercato italiano pronti a cambiare radicalmente il modo in cui pensiamo alla pulizia domestica.

Dotati di caratteristiche all’avanguardia come la tecnologia DirtSense, la potenza di aspirazione ai vertici del mercato e un sistema anti-aggrovigliamento certificato, Freo X Ultra e Freo X Plus si candidano a diventare gli alleati perfetti per mantenere i pavimenti della propria casa splendidamente puliti con il minimo sforzo.

La tecnologia DirtSenseM, che sfrutta l’intelligenza artificiale e i sensori ottici, è in grado di rilevare le zone più sporche durante la fase di lavaggio, garantendo una pulizia profonda e uniforme di tutta la superficie. I panni triangolari Reuleaux offrono inoltre un’eccezionale azione di strofinamento, mentre la modalità EdgeSwingTM raggiunge in modo efficace anche gli angoli e i bordi.

Sul fronte della potenza di aspirazione, i nuovi Freo X raggiungono vette mai viste prima: il modello Ultra eroga una pressione di 8.200Pa, mentre il Plus arriva a 7.800Pa, grazie a un condotto dell’aria innovativo a forma di U e a una velocità di rotazione della ventola di 60.000 giri al minuto. Numeri che li rendono i robot aspirapolvere più potenti attualmente sul mercato.

Un problema spesso trascurato, ma di grande importanza per l’efficienza della pulizia, è quello dei capelli aggrovigliati nelle spazzole. Narwal ha risolto definitivamente questa criticità introducendo una spazzola fluttuante certificata per catturare fino al 95,6% dei capelli senza intasamenti.

Infine, l’esclusivo sistema di compattazione della polvere permette di accumulare lo sporco in un comodo sacchetto, eliminando la necessità di svuotamenti frequenti e riducendo al minimo i fastidiosi problemi di ostruzione delle tubature.

Narwal freo x plus

Sul fronte del controllo e della navigazione, i robot Freo X sono all’avanguardia: l’evitamento degli ostacoli con triplo laser millimetrico, l’integrazione LiDAR SLAM 4.0 e il controllo tramite app garantiscono un’operatività fluida e precisa. Il modello Ultra è addirittura dotato di un innovativo pannello di controllo touch direttamente sulla stazione di base.

Per soddisfare le diverse esigenze degli utenti, Narwal offre due varianti: il top di gamma Freo X Ultra, con stazione di base auto-pulente, e il più accessibile Freo X Plus, che mantiene comunque prestazioni di altissimo livello.

Prezzi e disponibilità

A partire da oggi, 10 aprile, il Narwal Freo X Ultra sarà disponibile su Amazon Italia al prezzo di lancio di 799 euro ( applicando il cpupon di 150€ in pagina ), mentre il Freo X Plus debutterà il 20 aprile a 349 euro. Gli utenti che si registreranno sul sito ufficiale potranno inoltre usufruire di ulteriori vantaggiosi sconti esclusivi.

Grazie alle loro straordinarie capacità, i nuovi robot aspirapolvere Narwal Freo X rappresentano un vero e proprio salto di qualità nel settore della pulizia domestica automatizzata. Un traguardo tecnologico che, siamo sicuri, lascerà a bocca aperta tutti gli appassionati di innovazione per la casa.

