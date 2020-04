Honor 30, 30 Pro e 30 Pro+ ufficiali in Cina. Specifiche, Prezzo e Foto

Tramite una diretta streaming Honor ha annunciato i 3 nuovi modelli della serie 30 inaugurata con il più economico Honor 30s nelle scorse settimane. I nuovi smartphone sono Honor 30, 30Pro e 30 Pro+ e tutti hanno il nuovo chipset Kirin 985 che è il medesimo chipset che troviamo nel Huawei P40 Pro ( Kirin 990 ) ma con frequenze di clock meno elevate.

Molto particolare la scelta del retro, non tanto per il setup fotografico, ma per la scritta HONOR posizionata verticalmente sotto di esso. Qui sotto tutti i dettagli dei singoli modelli, ricordando che al momento non vi è alcuna ufficialità per il mercato Italiano.

HONOR 30 Specifiche Tecniche

Honor 30 è il modello “base” dei 3 nuovi dispositivi annunciati e si riconosce a prima vista dal display “piatto” e la presenza di una siongola fotocamera sulla parte anteriore per i selfie.

Nonostante sia il più piccolino dei tre a livello di specifiche troviamo un setup fotografico sul retro molto interessante: zoom periscopico 5X, sensore principale da 40 MP Sony IMX600, grandangolo e macro. Manca giusto il sensore 3D ToF, che troviamo nei Pro al posto della macro.

Honor 30 Specifiche tecniche

Chipset: ​HiSilicon Kirin 985 5GCPU: 1x Arm Cortex-A76 @2,58 GHz + 3x A76 @2,4 GHz + 4x A55 @1,84 GHz

GPU: ARM Mali-G77 MP8 (8 core)

Display: OLED da 6,53″ FHD+ (2.400×1.080 pixel), scanner di impronte digitali integrato

Memoria:8 o 6 GB di RAM

128 o 256 GB di archiviazione

128 o 256 GB di archiviazione Fotocamera posteriore:Principale: Sensore RYYB Sony IMX600 da 40 MP, dimensioni 1/1,7″ Grandangolo: 8 MP Telefoto: 8 MP, apertura f/3,4, PDAF, stabilizzazione ottica, obiettivo periscopico Macro: 2 MP Fotocamera anteriore: 32 MP

Connettività. Bluetooth 5.0, WiFi 6, USB-C

Batteria: 4.000 mAh, ricarica rapida 40 W

Honor 8 prezzi per il mercato Cinese

Honor 8 sarà disponibile in Cina dal prossimo dal 21 aprile ai seguenti prezzi.

6+128 GB: 2.999 renminbi, pari a circa 388€

8+128 GB: 3.199 renminbi, pari a circa 414€

8+256 GB: 3.499 renminbi, pari a circa 453€

HONOR 30 PRO Specifiche tecniche

A differenza del fratellino minore, Honor 30 Pro introduce il display che l’azienda chiama “waterfall” che si estende sui bordi laterali. Nonostante il chipset sia il medesimo troviamo un interessante upgrade del comparto fotografico con funzioni più avanzate e sensore 3D ToF. Qui sotto la scheda completa:

Chipset: ​HiSilicon Kirin 990 5G

Display: OLED da 6,57″ 1080p con rapporto 19,5:9 (2.340 x 1.080 pixel) “waterfall”, scanner di impronte integrato

Memoria:8 GB di RAM

128 o 256 GB di archiviazione

128 o 256 GB di archiviazione Fotocamera posteriore:Principale: Sensore RYYB Sony IMX600 da 40 MP, dimensioni 1/1,7″ Grandangolo: 16 MP Telefoto: 8 MP, apertura f/3,4, PDAF, stabilizzazione ottica, obiettivo periscopico

Fotocamera anteriore:Principale: 32 MP Grandangolo: 8 MP

Connettività. Bluetooth 5.0, WiFi 6, USB-C

Batteria: 4.000 mAh, ricarica rapida 40 W

Altoparlanti stereo

Honor 30 Pro – Prezzo e disponibilità ( Cina )

Honor 30 Pro sarà disponibile nelle colorazioni bianco, nero e verde e sarà disponibile in Cina dal 21 aprile

8+128 GB: 3.999 renminbi, pari a 518€

8+256 GB: 4.399 renminbi, pari a 569€

HONOR 30 PRO+: 90 HZ E FINO A 12 GB DI RAM

Il modello di punta è senza dubbio Honor 30 Pro+ che come è lecito supporre condivide molte caratteristiche con Huawei P40 Pro a cominciare dal chipset quasi identico e dal comparto fotografico. Non a caso è stato recensito da DxOMark e si è classificato secondo subito sotto Huawei P40 Pro.

Quello che manca a Honor 30 Pro è la stabilizzazione ottica sul sensore principale nonostante sia in grado di registrare a 4K a 60FPS.

Anche qui troviamo il display Waterfall con display a 90 Hz, con un sampling rate di 180 Hz. Altra piccola nota è la presenza della ricarica wireless, che sul Honor 30 Pro è assente.

Honor 30 Pro+ – Specifiche Tecniche

Chipset:: HiSilicon Kirin 990 5G

Display: OLED da 6,57″ 1080p con rapporto 19,5:9 (2.340 x 1.080 pixel) “waterfall” a 90 Hz, scanner di impronte integrato

Memoria:8 o 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione

Fotocamera posteriore:Telefoto 5X: 8 MP, apertura f/3,4, PDAF, stabilizzazione ottica, obiettivo periscopico

Grandangolo: 16 MP, apertura f/2,2, PDAF, dimensioni sensore 1/3,09″, supporto per scatti Macro a 2,5 cm

Principale: Sensore RYYB Sony IMX 700 da 50 MP (pixel binning, output predefinito 12 MP), dimensioni 1/1,28″, apertura f/1,9, PDAF

Grandangolo: 16 MP, apertura f/2,2, PDAF, dimensioni sensore 1/3,09″, supporto per scatti Macro a 2,5 cm Principale: Sensore RYYB Sony IMX 700 da 50 MP (pixel binning, output predefinito 12 MP), dimensioni 1/1,28″, apertura f/1,9, PDAF Fotocamera anteriore:Principale: 32 MP Grandangolo: 8 MP

Connettività. Bluetooth 5.0, WiFi 6, USB-C

Batteria: 4.000 mAh, ricarica rapida 40 W, ricarica wireless rapida 27 W

Dimensioni e peso:8,38 mm 190 grammi

Altoparlanti stereo

Honor 30 Pro+ – Prezzo e disponibilità

Honor 30 Pro+ è al momento stato ufficializzato in Cina dal 21 Aprile nelle colorazioni Argento e Viola con questi prezzi: