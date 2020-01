Huawei apre il 2020 introducendo nuovi prodotti e servizi al suo ecosistema con tre i nuovi portatili della famiglia HUAWEI Matebook che arrivano sul mercato italiano: HUAWEI Matebook X Pro 2019, HUAWEI Matebook D 14” e 15”.

Siamo felici oggi di poter dare il benvenuto ai nuovi componenti dell’ecosistema Huawei. I prodotti che abbiamo presentato, dai nuovi notebook ai wearable, ci permettono di completare ulteriormente un ecosistema che, giorno dopo giorno, si arricchisce di nuovi elementi, che contribuiranno a migliorare e facilitare la vita quotidiana dei nostri utenti, grazie ad un’esperienza seamsless e sempre connessa.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia

HUAWEI MateBook X Pro 2019

HUAWEI MateBook X Pro 2019 si distingue per il suo incredibile Ultra FullView Display da 13,9 pollici ed un rapporto screen-to-body del 90%. Lo schermo 3:2 supporta una risoluzione 3K e la totalità della gamma di colori RGB.

Il nuovo HUAWEI MateBook X Pro 2019 ha processore Intel Core i7-8565U di 8° generazione e una memoria interna da 512GB, HUAWEI MateBook X Pro 2019 è un notebook potente, affidabile, perfetto per tutti i tipi di utilizzo e comodo da portare sempre con sé.

Grazie a HUAWEI Share 3.0 OneHop, il passaggio di foto, video e documenti tra pc e telefono avviene in un attimo. È possibile infatti trasferire 500 foto in 1 minuto o 1 video da 1GB in 35 secondi. Un’altra novità dell’ultima versione di HUAWEI Share 3.0 è la possibilità di condividere la registrazione dello schermo del PC con uno smartphone. L’utente può scuotere leggermente il suo telefono, toccare l’icona HUAWEI Share sul notebook, far partire la registrazione e avviare il trasferimento.

HUAWEI MateBook X Pro sarà disponibile a partire dalle prossime settimane presso i migliori negozi di elettronica di consumo e presso il Huawei Experience Store di Milano, al prezzo consigliato di 1.699€, nella colorazione Gray.

HUAWEI MateBook D 14’’ e 15’’ AMD

Eleganti, compatti e potenti, i nuovi HUAWEI MateBook D 14’’ e 15’’ superano in termini di performance i loro predecessori, grazie al nuovo processore AMD Ryzen 5 3500U. In particolare, HUAWEI MateBook D 14’’ e 15’’ presentano una camera a scomparsa e uno schermo 16:9, con cornici laterali e superiori che misurano rispettivamente solo 4.8mm e 5.3mm.

I display FullView trovano spazio in pc dalle dimensioni compatte, con un rapporto screen-to-body rispettivamente dell’84% e 87%. Novità importanti per quanto riguarda l’archiviazione in HUAWEI MateBook D 15’’: la memoria a doppio canale da 512GB ROM, dotata di due dispositivi di archiviazione composti da un disco a stato solido e un disco rigido, migliorano le capacità di memoria del computer, mentre la tecnologia G-Sensor protegge il disco rigido da urti e cadute accidentali.

14’’ e 15’’ supportano la ricarica rapida, ideale per quegli utenti che vogliono ottimizzare il tempo a loro disposizione. HUAWEI MateBook D 14’’ con solo 30 minuti di ricarica raggiunge fino al 46% di autonomia. La sua batteria da 56 Wh promette un’autonomia fino a 10 ore di lavoro in ufficio, 9.5 ore di riproduzione video e 9.4 ore di navigazione web. l caricabatterie di HUAWEI MateBood D da 15” supporta anche la tecnologia SuperCharge, consentendo al pc di ricaricarsi fino al 54% in soli 30 minuti e permettendo – con carica completa – di lavorare per ben 7.2 ore in ufficio, sostenere 9.2 ore di riproduzione video e 8.8 ore di navigazione web.

HUAWEI MateBook D 14”, nella configurazione R5-3500/8GB/512G SSD, sarà disponibile a partire dalle prossime settimane presso i migliori negozi di elettronica di consumo e presso il Huawei Experience Store di Milano, al prezzo consigliato di 699€, nella colorazione Gray. HUAWEI MateBook D 15”, nella configurazione R5-3500/8GB/256G SSD, sarà disponibile a partire dalle prossime settimane presso i migliori negozi di elettronica di consumo e presso il Huawei Experience Store di Milano, al prezzo consigliato di 649€, nella colorazione Silver.

Huawei Matebook Promozione

Tutti coloro che preordineranno HUAWEI MateBook D 14”, HUAWEI MateBook D 15” o HUAWEI MateBook X Pro 2019 dal primo febbraio al 12 febbraio, e concluderanno l’acquisto entro il 29 febbraio, riceveranno in regalo HUAWEI Watch GT 2 Matte Black. Inoltre, fino al 29 febbraio, i dispositivi della nuova gamma HUAWEI MateBook, saranno venduti in abbinata con Microsoft Office 365 Personal.

HUAWEI MateBook X Pro 2019 dal 30 gennaio al 12 febbraio, riceveranno HUAWEI Watch GT 2 Matte Black e Microsoft Office 365 Personal aggiungendo 1€”. Gli utenti che, dal 13 febbraio, concluderanno l’acquisto di un dispositivo della nuova gamma HUAWEI MateBook, riceveranno in omaggio Microsoft Office 365 Personal.