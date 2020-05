Huawei Y5P e Huawei Y6P sono ufficiali anche in Italia

Huawei ha annunciato oggi la disponibilità dei nuovi dispositivi entry-level Huawei Y5P e Huawei Y6P per il nostro territorio.

Probabilmente avrete già sentito parlare di loro ad inizio anno quando hanno debuttato ufficialmente in Romania insieme ad un tablet Huawei ma da oggi i due entry-level sono disponibili all’acquisto anche da noi.

Entrambi montano Android AOSP con interfaccia EMUI 10.1 e come i più recenti dispositivi dell’azienda sono equipaggiati con HMS ( Huawei Mobile Services ) che sostituiscono i servizi Google. Vediamo meglio nel dettaglio:

HUAWEI Y6P

Scheda tecnica

Sistema Operativo Android Versione Sistema Operativo Android 10 EMUI 10.1 Peso 185 grammi CPU Helio P22 MediaTek MT6762R 4x 2.0 GHz Cortex-A53 + 4x 1.5 GHz Cortex-A53 GPU PowerVR GE8320 RAM (GB) 3 GB Memoria interna (GB) 64 GB Pollici Display 6.3 Risoluzione Display 720 x 1600 pixel Tipologia Display LCD colori 16 milioni Megapixel Fotocamera 13 Capacita batteria (mAh) 5000

Vai alla scheda completa: Scheda tecnica Huawei Y6P.

Huawei Y6P è il dispositivo più performante dei due presentati oggi e la dotazione fotografica sul retro vanta un obiettivo principale da 13 MP, un obiettivo grandangolare da 5 MP e un obiettivo con profondità 2 MP mentre per i selfie abbiamo una fotocamera anteriore da 8MP.

L’autonomia è invece assicurata da una capiente batteria da 5000 mAh anche grazie al risparmio energetico Huawei che con modalità Super Save Mode permette ad una carica residua del 5% di garantire fino a 12h di autonomia. In più, HUAWEI Y6P può essere utilizzato come caricabatteria per altri smartphone, facilmente e senza sforzo.

Troviamo anche la presenza di un’antenna FM indipendente che permette di ascoltare la radio ovunque – una funzionalità che non troviamo quasi mai neanche nei dispositivi di fascia alta.

Lo storage interno è di64 GB di memoria e 512 GB di spazio di archiviazione espandibile. Inoltre, HUAWEI EROFS – tecnologia proprietaria di Huawei – consentirà di risparmiare prezioso spazio di archiviazione.

Molto bella le finiture in simil vetro che conferiscono allo smartphone un aspetto lucido e super glamour. Huawei Y6P è disponibile in 3 bellissime varianti di colore: Emerald Green, Phantom Purple e Midnight Black.

HUAWEI Y5P

Specifiche tecniche

Versione Sistema Operativo Android 10 EMUI 10.1 Peso 144 grammi CPU Helio P22 MediaTek MT6762R 4x 2.0 GHz Cortex-A53 + 4x 1.5 GHz Cortex-A53 GPU PowerVR GE8320 RAM (GB) 2 GB Memoria interna (GB) 32 GB Pollici Display 5.45 Risoluzione Display 720 x 1440 pixel Tipologia Display TFT LCD colori 16 milioni Megapixel Fotocamera 8 Capacita batteria (mAh) 3020

Vai alla scheda completa: Scheda tecnica Huawei Y5P.

HUAWEI Y5P è il nuovo entry-level dell’azienda, che viene venduto ad un prezzo molto contenuto che si aggira sui 109€ di listino. Il design di HUAWEI Y5P è ispirato alla natura: il retro del dispositivo è caratterizzato da linee morbide – come la sabbia nel deserto mossa dal vento ed è disponibile in tre varianti: Midnight Black, Phantom Blue e Mint Green.

Il display di HUAWEI Y5P è un’unità FullView da 5.45” e ha una fotocamera frontale da 5MP per i selfie e per il riconoscimento facciale.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo una setup con fotocamera posteriore da 8MP con supporto alla modalità HDR, che migliora i dettagli della fotografia per ottenere effetti artistici equilibrati, anche quando le condizioni di luce non sono ideali.

Lato connettività HUAWEI Y5p può ospitare 2 nano schede SIM e una scheda SD (fino a 512 GB) e vanta 32 GB di memoria ideali per salvare le applicazioni, foto e video preferiti.

La batteria è da 3020 mAh assicura una buona autonomia anche grazie alle modalità di risparmio energetico di Huawei.

Prezzo e Disponibilità

HUAWEI Y6P e Huawei Y5P saranno acquistabili a partire dal 25 maggio ad un prezzo consigliato di 159,90€ per Y6P e 109,90€ per Y5P presso le principali catene della grande distribuzione dell’elettronica di consumo, Huawei Store Huawei Experience Store e presso i negozi degli operatori di telefonia.

Promo Y5P e Y6P

Coloro che acquisteranno HUAWEI Y6P o HUAWEI Y5P riceveranno 1 mese di abbonamento gratuito a Huawei Music, la nuova piattaforma di Huawei che conta oltre 50 milioni di brani e 1,2 milioni di album da ascoltare in streaming e senza pubblicità. Inoltre, in omaggio 15GB extra da utilizzare su HUAWEI Cloud, per poter archiviare i propri documenti e le proprie foto preferite.