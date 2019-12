La domanda ricorrente all’avvicinarsi del Natale è sempre la stessa: “Che regalo faccio a Natale?”. Anche per questo Natale 2019, la corsa ai regali è iniziata con largo anticipo ma se non avete ancora trovato nulla da regalare, ecco una selezione di 10 Idee Regalo a partire da 10 Euro di Natale 2019.

Abbiamo diviso i consigli agli acquisti in comode mini-guide da consultare e divise sia per tipologia che per fascia di prezzo, in modo da trovare più facilmente quello che state cercando e magari scoprire qualche idea originale.

Quasi tutti i link presenti si riferiscono principalmente a prodotti su Amazon, visto che nel periodo Natalizio il tempo stringe si può approfittare della spedizione Prime in 24 ore permettendo di risparmiare tempo prezioso nell’andare in giro per negozi a fare interminabili file ed evitare spiacevoli inconvenienti come ritardi di consegna.

Se volete godere al massimo di tutti i vantaggi dello store vi consigliamo di iscriversi al servizio, che offre il primo mese gratis se non siete mai stati abbonati in precedenza. Inoltre, per gli studenti universitari è disponibile anche l’abbonamento a prezzo, col quale si possono ottenere addirittura 3 mesi gratis.

10 Idee Regalo 10 Euro Natale 2019

Xiaomi Mi Band 4

Il regalo per eccellenza, la miglior smartband in circolazione. La Xiaomi MI Band 4 è una soluzione fantastica per chi non ha un grande budget ma vuole fare comunque la sua bella figura.

Action Cam 4K

Non sarà sicuramente la miglior action cam in circolazione ma costa pochissimo e permette la registrazione in 4K. Questa soluzione potrebbe essere un simpatico regalo per chi non ha mai utilizzato una action cam.

Anker power bank 10000 mAh

Altro regalo sempre utile, un power bank. Meglio ancora se è da 10000 mAh di Anker, brand di qualità, con supporto alla ricarica rapida per moltissimi smartphone che la supportano. Le dimensioni del power bank sono compattissime.

Amazon Fire TV stick

Un semplicissimo ma decisamente utile gadget per rendere smart la propria tv ed interagire con Alexa di Amazon attraverso il telecomando. Regalare una Fire TV a chi non sa nemmeno cosa sia, sarà un regalo riuscito al 100%.

Lampada LED scrivania

Se dovete fare un regalo ad uno studente o chi, in generale, passa molto tempo alla scrivania, una lampada LED con regolazione della tonalità della luce è un semplice ma efficace regalo per il Natale 2019.

Basetta ricarica wireless

Una base di ricarica wireless, per chi possiede uno smartphone o delle cuffie con ricarica wireless, è una vera comodità per eliminare i fastidiosi cavetti. La soluzione proposta da Belkin è tra le migliori in circolazione.

Presa smart

Se non avete un grande budget a disposizione per il regalo di Natale 2019, questa presa smart sarà sicuramente un regalo apprezzato dagli incalliti della smart home. Un vero gadget tutto fare basta avere solo un po’ di fantasia per poter fare cose interessanti. Potete anche utilizzarlo per accendere con la voce o da remoto la macchina del caffè.

Cavo multiplo per smartphone

Si lo so, regalare un cavo per Natale 2019 potrebbe non essere la cosa più bella al mondo ma lo è se il cavo è multiplo e vi permetterà di vivere la vita con maggior comodità senza dover perdere la testa tra i mille cavi che ormai ci ritroviamo sparsi per casa.

Tastiera K4000 Plus Logitech

Una tastiera wireless, tra le più economiche in circolazione senza perdere però la qualità che distingue sempre il brand Logitech. La K400 Plus di Logitech è un best buy assoluto perché può essere collegata a vari device, smart tv comprese. Costa poco e rende tantissimo.

Soundcore Life P2 cuffie wireless

Il mercato delle cuffiette true wireless è esploso, tutti sono con queste cuffiette nelle orecchie e se avete qualche amico che ancora non ne ha un paio, è il caso di puntare a queste Soundcore Life P2. Costano poco, funzionano bene e sono meglio di altri copia-incolla delle Airpods.

