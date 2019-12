La domanda ricorrente all’avvicinarsi del Natale è sempre la stessa: “Che regalo faccio a Natale?”. Anche per questo Natale 2019, la corsa ai regali è iniziata con largo anticipo ma se non avete ancora trovato nulla da regalare, ecco una selezione di 10 Idee Regalo per i veri Nerd di Natale 2019.

Abbiamo diviso i consigli agli acquisti in comode mini-guide da consultare e divise sia per tipologia che per fascia di prezzo, in modo da trovare più facilmente quello che state cercando e magari scoprire qualche idea originale.

Quasi tutti i link presenti si riferiscono principalmente a prodotti su Amazon, visto che nel periodo Natalizio il tempo stringe si può approfittare della spedizione Prime in 24 ore permettendo di risparmiare tempo prezioso nell’andare in giro per negozi a fare interminabili file ed evitare spiacevoli inconvenienti come ritardi di consegna.

Se volete godere al massimo di tutti i vantaggi dello store vi consigliamo di iscriversi al servizio, che offre il primo mese gratis se non siete mai stati abbonati in precedenza. Inoltre, per gli studenti universitari è disponibile anche l’abbonamento a prezzo, col quale si possono ottenere addirittura 3 mesi gratis.

10 Idee Regalo Nerd Natale 2019

Punko-Pop

Le statuine Funko Pop sono un must per ogni vero Nerd che si rispetti, c’è chi le colleziona tutte indistintamente dal personaggio o dalla serie. In questo caso ho selezionato Vegeta da fan di Dragon Ball ma potete trovare qualsiasi personaggio della cultura Nerd.

Lampada Batman

Si, avete capito bene. Potete mandare un segnale a Batman con questa bella lampada da scrivania. Non assicuro che Batman arriverà ma se andate allo specchio vi ritroverete con un sorriso stampato sulla bocca.

Zerbino Star Wars

Un must per i fan di Star Wars ma non mettete questo zerbino fuori la porta di casa, un altro fan potrebbe portarselo via. Io lo metterei all’entrata dell’ufficio di casa, non si sa mai.

Lego Minecraft

Lego + Minecraft, c’è qualcosa di più nerd? Sicuramente si, perché un Nerd non ha limiti ma questo sarà un regalo apprezzato al 100% da un vero nerd fan dei Lego e non necessariamente di Minecraft.

Shero BB-8 Star Wars

BB-8 controllabile da smartphone è tutto quello che avete sempre voluto, non è vero? In realtà si può controllare anche con la Force Band che è un gadget che farà spostare BB-8 con i gesti della mano.

LaMetric Time

Orologio smart simbolo di una generazione di Youtuber che contano il numero di iscritti salire. Costa tanto ma è un gadget nerd troppo figo per essere lasciato nei magazzini di Amazon.

SNES Classic Mini

Il retro gaming economico è per tutti con SNES Classic Mini, un vero gadget nerd che vi riporta indietro nel tempo se avete avuto la fortuna di poter giocare con la versione originale. Se non sapete di cosa sto parlando, prendete questa versione Mini e studiate la storia del gaming.

Pendrive Nerd

Una chiavetta pendrive da 16 GB a forma di controller della Play Station è un piccolo regalo nerd che sarà sicuramente apprezzato. Disponibile nei vari tagli di memoria fino a 64 GB.

Amazon Echo Show 5

Si parte con un classico, la base di controllo per la smart home con Echo Show in grado di mostrare a schermo tutte le interazioni con Alexa, l’assistente digitale di Amazon. Per la qualità del prodotto e per il prezzo a cui è proposto, è sicuramente l’idea regalo per la domotica più consigliata.

Nanoleaf Aurora

Se vi piace arredare casa e state cercando qualcosa di realmente unico, le luci smart Nanoleaf sono il compromesso ideale. Sono dei pannelli smart che si possono controllare con tutti gli ecosistemi in commercio e permettono di ricreare forme uniche con colori brillanti. Cercate qualche video su Youtube per restare affascinanti da queste luci smart.

Altre Idee Regalo di Natale 2019

