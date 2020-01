Il consorzio Unicode ha rilasciato il pacchetto di Emoji 13 con ben 62 nuovi personaggi e 55 tonalità di pelle e genere, fin qui, tutto bene. Google ha confermato che le integrerà nella prossima versione di Android, la 11 e tra le altre cose, è già una piccola conferma che non era mai stata rilasciata.

La notizia non sta nelle nuove Emoji ma nell’orgoglio tutto italiano di una nuova, singola, emoji: la famosissima, in tutto il mondo, Italian Gesture. Provate ad andare al di fuori dell’Italia e chiedere cos’è l’Italian Gesture e tutti faranno il gesto della mano con le dita raccolte verso l’alto, magari scuotendola.

Noi italiani siamo particolarmente fieri dell’inserimento di un gesto tipico del modo di conversare tutto nostrano ma dietro il suo inserimento in Emoji 13 c’è una leggenda. Pare, ripeto, pare che in USA ci sia stata una vera e propria petizione per l’inserimento della Italian Gesture.

Noi italiani abbiamo mai sentito l’esigenza di utilizzare quel tipo di Emoji? Sarebbe estremamente interessante saperlo ma nel mondo è un gesto particolarmente apprezzato. Tra non molto l’Italian gesture sarà onnipresente sui social e sui device di tutto il mondo.