Sicuramente gli appassionati di Tower Defence (TD) conosceranno benissimo la saga, e per tutti quelli che non la conoscono, è un’ottima occasione per avvicinarsi a questa categoria di gioco.

Gli Ironhide Game Studio regalano il secondo e il terzo capitolo della saga Kingdom Rush a tutti per ridurre lo stress durante questo periodo di quarantena data dall’emergenza Covid-19.

Kingdom Rush Origins e Kingdom Rush Frontiers saranno disponibili al download gratuito fino al 22 marzo , sia per piattaforme Android che IOS, permettendo così a chiunque di noi di possederli per sempre nella nostra libreria di app.

Noi di Techzilla.it vi ricordiamo che in questo periodo l’aiuto di tutti è fondamentale per superare questo momento difficile.

#iorestoacasa e nel frattempo gioco gratis a Kingdom Rush!

Kingdom Rush

Il primo capitolo è disponibile online gratuitamente nei rispettivi store di appartenenza vi lasciamo i link.

Kingdom Rush Frontiers

Il secondo capitolo della fortunata saga Kingdom Rush. Rispetto al primo capitolo la variante Frontiers ci porta nelle terre di confine. Risulta leggermente più impegnativo del primo, in quanto vengono integrate molte nuove classi e magie; così come i nemici aumentano di tipologia portando l’esperienza di gioco ad un ottimo livello.

Kingdom Rush Origins

Kingdom Rush Origins è il terzo capitolo della saga e nonostante sia già passato qualche anno dalla sua uscita, offre ancora un’ottima qualità di gioco grazie alle sue meccaniche e alla sua semplicità nell’impartire ordini.

Lo scopo del gioco, come in tutti i TD, è difendere le nostre vite attraverso il posizionamento di diverse torri difensive lungo il tragitto. La varietà delle stesse, unite a un pizzico di magia permetteranno ai giocatori di riempire le molte ore libere di questi periodi.