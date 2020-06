Acquistando un LG K41S, K51S o K61 in regalo 6 mesi di copertura danni al display

Arriva un’ottima iniziativa da parte di LG che permette di avere una copertura di 6 mesi per danni accidentali del display se acquistiamo un LG K61, un K51S o un K41S presso i principali negozi di elettronica di consumo e di telefonia e su LG Online Shop.

L’iniziativa è valida per tutti gli acquisti effettuati entro il 30 Giugno 2020.

Come funziona? Dopo aver acquistato lo smartphone, è sufficiente registrare i dati di acquisto sul sito www.lgforyou.it entro quindici giorni di calendario per poter così godere della promo.

Gli smartphone della serie K possono essere messi davvero a dura prova: oltre a godere della copertura sul display, K61, K51S e K41S hanno infatti in dotazione all’interno della confezione una pratica custodia protettiva trasparente e soddisfano ben 6 test di grado militare che ne certificano il funzionamento anche in condizioni estreme (alte temperature, basse temperature, umidità, shock termico, vibrazione, urto). La serie K, insomma, è pronta per affrontare anche le sfide di utilizzo più difficili.

Informazioni dettagliate e limitazioni sono consultabili sul regolamento completo disponibile sul sito www.lg.com/it/promozioni.