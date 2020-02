Insieme al nuovo smartphone pieghevole Mate XS e al notebook MediaBook X Pro 2020 la famiglia di prodotti presentata da Huawei durante la conferenza di oggi si arricchisce anche del nuovo MediaPad Pro, una soluzione per chi cerca un tablet potente ma compatto.

Il corpo unibody di metallo è infatti molto sottile ma quello che stupisce maggiormente è la cornice ridottissima ai bordi del display. Questo permette di avere un rapporto schermo di circa il 90%.

Il display è un pannello 2K QHD 10,8″ (2560×1600) che può riprodurre tutta la gamma di colori DCI-P3 inoltre la tecnologia ClariVu Display Enhancment permette di ottimizzare al meglio la resa dei colori su questo dispositivo.

Al suo interno troviamo il nuovo chipset a 7nm di Huawei, ovvero il Kirin 990 che attualmente è la proposta top gamma del produttore. Al suo interno ha infatti un’architettura octa-core con due core a 2,86Ghz, due a velocità 2,36Ghz e gli altri 4 core alla frequenza di 1,95Ghz. Il Kirin 990 incorpora inoltre la GPU Mali-G76 nella configurazione a 16 core. Huawei ha inoltre aggiunto un chip DaVinci NPU dedicato all’apprendimento automatico e al miglioramento dell’intelligenza artificiale.

Nonostante le dimensioni compatte troviamo una capiente batteria da 7250mAh che potremo ricaricare velocemente grazie al caricabatterie incluso da 20W. Presente anche la ricarica wireless.

Il sistema audio è invece dotato di quattro speaker in collaborazione con Harman Kardon.

Huawei MediaPad Pro – Software

Sul Huawei MediaPad Pro sarà installato Android con interfaccia EMUI 10 con modalità Desktop, Huawei Share ed App Multiplier che divide lo schermo in due finestre ridimensionabili. Anche qui come per i nuovi prodotti Huawei non abbiamo il supporto ai Google Play Services ma tutto si baserà sugli HMS ( Huawei Mobile Service ) e sulla huawei Gallery per l’installazione di app.

E’ presente il completo supporto sia per il pennino M-Pencil che per la tastiera Smart Magnetic Keyboard che non sono inclusi nella confezione ma sono da acquistare a parte rispettivamente a 99€ e 129€ .

Huawei MediaPad Pro – Prezzo e disponibilità

Huawei MediaPad Pro sarà disponibile a breve anche in Italia ad un prezzo di listino di 549,90€ per il taglio da 6GB di RAM e 128GB di storage interno.

Saranno disponibili anche tagli con 8GB di RAM e supporto alle reti 5G.