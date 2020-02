La scelta dei videogiochi è personale, c’è chi ama quelli sportivi, chi gli spara tutto e chi le avventure in ambientazioni open-world ma anche chi apprezza il gioco in solitario e chi il multiplayer.

In questa guida ai migliori giochi PS4 troveremo tutti i titoli che secondo noi sono indispensabili per chiunque possieda una PlayStation per godere appieno delle meraviglie di questa generazione. Questi sono i giochi da non perdere per la Playstation 4.

Migliori Giochi PS4 Marzo 2020

Dragon Ball Z: Kakarot

Siete appassionati della serie storica di Akira Toriyama riguardante l’universo di Goku e tutti i suoi amici? Non potete assolutamente farvi scappare Dragon Ball Z : Kakarot.

Il gioco ripercorre tutte le tappe della famosissima serie Z in un formato simile ad un RPG. Sarà possibile spostarsi all’interno della Terra, e ovviamente di tutti i pianeti toccati dalla serie del manga, vivendo in prima persona tutti gli avvenimenti che ci hanno fatto amare e sognare negli ultimi 25 anni. Visto il successo già ottenuto in questi pochi giorni di uscita è quasi certa, grazie agli onnipresenti DLC, una parte dedicata a Dragon Ball Super, così come ai vari Film usciti nel corso della saga. Un must per gli appassionati.

Death Stranding

Capolavoro assoluto del maestro Hideo Kojima. Questo titolo è un viaggio alla scoperta dei legami con le persone e dello stringere connessioni per superare l’isolamento.

Un cast di altissimo livello con personaggi famosi del mondo TV e Cinema Death Stranding promette di essere un’esperienza indimenticabile.

Il gioco del 2019!

Kingdom Hearths 3

Torna Sora assieme ai suoi amici della Walt Disney in una esclusiva Sony. La saga è quella ormai mitica di Kingdom Hearts e questo sarà il terzo, e conclusivo, capitolo.

Con ancora più mosse e combo, salit e abilità da usare, questo gioco si preannuncia già come imperdibile per tutti gli amanti dei giochi di azione e RPG dove si viaggerà attraverso mondi incantati a tema Walt Disney e Square Enix. Innumerevoli personaggi buoni e cattivi vi accompagneranno nella conclusione della trilogia.

Assolutamente da non perdere.

Red Dead Redemption 2

Da poco arrivato ed è già considerato il miglior gioco di questa generazione. Red Dead Redemption 2 è l’ultimo sforzo di Rockstar e promette di essere il titolo più interessante del genere.

Un ambientazione pressoché infinita e la trama del gioco che si adatta sulle decisioni del giocatore fanno si che il gioco segua appieno lo stile di gioco personale offrendo, in caso di rigiocabilità, un’esperienza unica ogni volta.

Spider Man

Uscito da poco, il nuovo Spiderman è forse la più iconica esclusiva per PS4. La nuova avventura dedicata all’Uomo Ragno promette una grafica mozzafiato e un sistema di gioco all’avanguardia con le nuove tecnologie di combattimento.

La struttura open world, garantisce una ampia libertà nello svolgimento delle missioni, e ci offrirà la possibilità di divertirci passando tra un grattacielo e l’altro a colpi di ragnatele. Un must per gli amanti dei supereroi Marvel e per chi cerca un action game molto divertente e graficamente molto bello.

Detroit – Become Human

Ha fatto parlare tanto di se ad uno scorso E3 dopo un trailer spettacolare ma finalmente il nuovo titolo sviluppato da Quantic Dream è disponibile per PS4. Ambientato in un mondo futuristico la nostra avventura tratterà in gran parte la simbiosi tra gli androidi, che rappresentano un servizio utile per la collettività e l’Uomo, che abusa di questi servizi.

Tutte queste situazioni porteranno alla ribellione della macchina contravvenendo alle famose leggi della robotica, portando le macchine ad un livello di coscienza superiore. Detroit: Become Human offre un’ambientazione futuristica, ma con una trama che fa riflettere su di una eventuale situazione critica tra le due fazioni.

God of War

Potremmo descrivere questo gioco con una sola parola: KRATOS. Ma per dovere, verso i pochi che potrebbero ancora non conoscere la trama, raccontiamo un minimo il titolo. Il protagonista dopo aver sconfitto tutti gli dei dell’olimpo si ritira dalla vita di combattimenti e cerca di trascorrere un meritato riposo dopo tutte le sue avventure.

Ma se gli dei dell’olimpo sono ormai un ricordo, adesso ci troveremo ad affrontare gli dei della mitologia nordica e, in perfetto stile God of War, sarà un bagno di sangue. Sicuramente uno tra i migliori giochi ps4.

Uncharted 4

L’ultimo capitolo di una delle saghe più famose su PS4 è Uncharted 4: Fine Di Un Ladro. Un gioco che si è evoluto negli anni portando il protagonista, Nathan Drake, alla ricerca dell’ultimo tesoro.

Attraverso una visuale in terza persona il protagonista, nonostante si sia ritirato a vita privata, parte per la sua ultima avventura. Suo fratello lo catapulta nuovamente nell’azione alla ricerca del famoso tesoro di Avery stimato circa quattrocento milioni di dollari. Una bellissima avventura da non perdere.

Shadow of the Colossus

Un remake atteso da tanti e apprezzato in tutto il mondo. Torna la possibilità di vivere l’avventura fiabesca affrontando giganti colossali in un misto tra ricordi e azione. Un comparto tecnico totalmente rivisitato affianca la presenza di contenuti inediti per questa nuova versione di Shadow of the Colossus su PS4.

Forse risulta un titolo non troppo appetibile, ma vi assicuro che se il genere vi intriga, questo titolo non è assolutamente da pardere.

Horizon Zero Dawn

Horizon: Zero Dawn è un action RPG ambientanto in un universo post-apocalittico in cui l’umanità è costretta a combattere conto le macchine ostili che hanno preso il sopravvento. Grazie alla protagonista Aloy, il giocatore interagirà in un mondo vasto, misterioso e affascinante, in cui sarà necessario imparare direttamente sul campo di battaglia tutte le abilità necessarie alla sopravvivenza.

Questa esclusiva per PS4 è l’ideale per i giocatori che cercano una bella storia, contornata da missioni principali e secondarie, a cui piacciono i giochi di ruolo nei quali bisogna pensare prima di agire. Inoltre è possibile trovarlo ultimamente ad un’eccellente prezzo che lo posiziona sicuramente tra i migliori titoli per PS4.

Fifa 20

Fifa 20 è uno di quei titoli sportivi che ogni anno gode di un successo importante anche se sostanzialmente il titolo ottiene principalmente miglioramenti grafici e un aggiornamento delle squadre. Ma la vera potenza del gioco di EA Sport si stà rivelando un’altra.

Da qualche anno a questa parte è esplosa la mania della FUT – Fifa Ultimate Team, ossia la possibilità di ottenere la propria squadra da sogno pescando le carte dei giocatori da una busta acquistabile con crediti di gioco o soldi veri. Questa modalità ha portato un aumento esponenziale di video su Youtube e un mercato interno al gioco immenso che offre una componente, seppur casuale, diversa all’interno del gioco.

Ace Combat 7

Semplicemente uno dei migliori simulatori di volo disponibili sul mercato. Eccellenti grafiche e un audio realistico sono soltanto il contorno della bellissima esperienza che è Ace Combat 7: Skies Unknown. Con tutte le novità inserite all’interno dal titolo è impossibile farsi scappare il titolo.

Interessantissima la modalità VR, esclusiva per la PS4, permette di vivere l’esperienza del gioco come un vero pilota.

