HMD Global ha lanciato il nuovo portfolio di smartphone Nokia. Sono tre i prodotti che meritano attenzione, il Nokia 8.3 5G, il Nokia 5.3 e il Nokia 1.3. Manca solo il top di gamma, ma per quello c’è da aspettare ancora.

Nokia 8.3 – Smartphone 5G a servizio degli utenti

Nokia 8.3 è il primo smartphone dell’azienda ad offrire agli utenti connessione 5G (Sa e NSA). Un grande traguardo, che testimonia la grande opera di ingegnerizzazione che è stata implementata per realizzare il dispositivo. Il display è un PureDisplay FullHD+ da 6,81 pollici, in formato 20:9, con foro per la fotocamera frontale. Sul retro gli ingegneri hanno realizzato una quadrupla fotocamera con sensori incastonati in un elemento circolare, tutti marchiati ZEISS.

Non manca il sensore di impronte, inserito all’interno del frame laterale, proprio sul pulsante di accensione/sblocco. Il software a bordo è Android One, in versione 10. Dunque, Nokia sottolinea i due anni di aggiornamenti gratuiti e le patch di sicurezza per almeno tre anni.

Nokia 8.3 5G Vai alla scheda tecnica Display :6.81

:6.81 CPU :Snapdragon 765G Qualcomm SDM765G 1x 2.4 GHz Kryo 475 Prime + 1x 2.2 GHz Kryo 475 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 475 Silver

:Snapdragon 765G Qualcomm SDM765G 1x 2.4 GHz Kryo 475 Prime + 1x 2.2 GHz Kryo 475 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 475 Silver RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :64 GB

:64 GB Fotocamera :64Mp

:64Mp Sistema Operativo:Android One 10

Nokia 8.3 5G arriverà in Europa nel corso dell’estate, ad un prezzo di 599 euro per la versione 6-64GB e di 649 euro per quella da 8-128GB.

Nokia 5.3 e Nokia 1.3 – Il medio di gamma e il base di gamma secondo Nokia

Nokia 5.3

Nokia 5.3 riprende dal fratello maggiore l’elemento circolare che ospita le fotocamere posteriori. Sono quattro e parliamo, nello specifico, di un sensore principale da 13 Mpx, di un sensore ultra grandangolare, di uno macro e di uno di profondità da 2 Mpx.

Il display frontale è da 6,55 pollici in risoluzione HD+ ed è caratterizzato da un piccolo notch a goccia. Non manca il sensore di impronte, inserito al posteriore, per uno sblocco rapido e sicuro.

Nokia 5.3 Vai alla scheda tecnica Display :6.55

:6.55 CPU :Snapdragon 665 Qualcomm SDM665 4x 2.0 GHz Kyro 260 + 4x 1.8 GHz Kyro 260

:Snapdragon 665 Qualcomm SDM665 4x 2.0 GHz Kyro 260 + 4x 1.8 GHz Kyro 260 RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android One 10

Nokia 5.3 sarà disponibile in commercio in Italia da maggio al prezzo di 219 euro nella versione 4-64GB.

Nokia 1.3

Nokia 1.3 è la proposta più economica dell’azienda. Tra le caratteristiche più interessanti, inseriamo il sistema operativo. Nokia 1.3 è uno dei primi dispositivi ad utilizzare Android 10 (Go Edition), il sistema più adatto vista la scheda tecnica decisamente modesta.

Nokia non ha rinunciato ad inserire all’interno del display da 5,712 pollici il classico notch a goccia. Il pannello è un HD+, alimentato da una batteria da 3.000 mAh rimovibile. A far muovere il tutto è lo Snapdragon 215, una CPU quad core a 1,3 GHz.

Nokia 1.3 Vai alla scheda tecnica Display :5.71

:5.71 CPU :QM215 Qualcomm 1.3 GHz Quad Core

:QM215 Qualcomm 1.3 GHz Quad Core RAM :1 GB

:1 GB Memoria Interna :16 GB Espandibile

:16 GB Espandibile Fotocamera :8Mp

:8Mp Sistema Operativo:Android 10 Go Edition

Nokia 1.3 sarà disponibile in Europa a partire dal mese di maggio ad un prezzo di 109 euro.