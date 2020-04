Red Magic 5G, lo smartphone da gaming disponibile all’acquisto: 5G, 144Hz e Snapdragon 865 a meno di 600€

Se state cercando uno smartphone da Gaming competitivo allora RedMagic ha tirato fuori l’asso nella manica: il nuovo RedMagic 5G è infatti disponibile da pochi giorni alla vendita con specifiche veramente al top ed un design molto aggressivo.

Già in passato RedMagic si era distinta per il suo focus nell’ambito gaming e questo nuovo RedMagic 5G non farà di certo eccezione, infatti al suo interno troviamo una scheda tecnica di prim’ordine affiancato da alcuni accorgimenti come il display a 144HZ che renderanno l’esperienza di gaming mobile un vero piacere.

Abbiamo anche un modem 5G per connessioni veloci e per ridurre al minimo le latenze. Il tutto a un prezzo super-competitivo di 579€ per la versione 8/128 GB,!

RedMagic 5G – Specifiche tecniche

Tra i suoi punti di forza troviamo l’ampio schermo AMOLED con refresh rate a ben 144 Hz che al momento è il più alto per uno smartphone.

Ecco a seguire la scheda tecnica di RedMagic 5G

Schermo: 6,65″ AMOLED full HD+ (1.080 x 2.340 pixel) 19,5:9, 144 Hz

Processore: Qualcomm Snapdragon 865 con Adreno 650

RAM:8 GB | 12 GB | 16 GB LPDDR5

Memoria interna: 128 GB | 256 GB UFS 3.1

Fotocamera posteriore:Sony IMX686 64 megapixel, 1/1.72″, 0.8μm pixel, f/1.8, LED flash, PDAF

8 megapixel ultra-wide 120°

2 megapixel macro

8 megapixel ultra-wide 120° 2 megapixel macro Fotocamera frontale: 12 megapixel

Batteria: 4.500 mAh con fast charging a 55 W

Connettività: 5G NSA & SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz + 5.8GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

Dimensioni: 168,56 x 78 x 9,75 mm

Peso: 218 g

Altro: Active Liquid-Cooling con Turbo Fan 3.0, Shoulder Trigger Button, lettore di impronte digitali sotto lo schermo, jack audio

SO: Android 10 con RedMagic OS

Pensato per i gamer

Fra le funzioni che i gamer apprezzeranno abbiamo il nuovo sistema di raffreddamento Active Liquid-Cooling con Turbo Fan 3.0, con una capacità di dissipazione due volte superiore rispetto agli altri smartphone precedenti dell’azienda e con un flusso d’aria maggiorato del 30%.

Sul retro abbiamo dei tasti dorsali in stile joypad da console, sono dei “Pro Triggers” con frequenza di aggiornamento di 300Hz e 2ms di ritardo al tocco. I trigger possono essere configurati in modo tale da rispondere come se fossero uno dei tasti on-screen del gioco: rappresentano così la modalità di interazione ideale soprattutto nei giochi che richiedono velocità e accuratezza come spara tutto o giochi di guida.

Anche il comparto fotografico non sfigura di certo: Tre le fotocamere integrate al posteriore di cui la principale usa un sensore Sony IMX686 da 64 MP, ed è abbinata un modulo ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo Bokeh da 2 MP. Sulla parte frontale abbiamo invece una fotocamera da 8 MP.

Red Magic 5G, il nuovo smartphone della divisione gaming di casa Nubia, è disponibile all’acquisto da oggi 21 aprile, anche in Italia! Non è la prima volta che ve ne parliamo qui, sulle pagine di AndroidWorld, e potreste anche già aver letto la nostra recensione completa.

RedMagic 5G, prezzo e offerte

Le vendite di RedMagic 5G sono già iniziate da poche ore e il prezzo annunciato è decisamente interessante considerando che stiamo parlando in tutto e per tutto di un top gamma con 5G e display a 144HZ.

Si parte da 579€ per la variante base da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione interno, e arriverà anche una variante flagship da 12GB di RAM e 256GB di storage all’incredibile prezzo di 649€, decisamente competitivo in virtù dell’hardware adottato e del ricercatissimo comparto memorie.