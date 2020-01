Come da tradizione, le informazioni sulla serie di smartphone Galaxy di Samsung si stanno diffondendo alla velocità della luce, continuando di questo passo sicuramente non si avranno grosse sorprese alla presentazione se non il Galaxy Z Flip.

Oggi è ancora Max Weinbach di XDA Developers a rilasciare una serie di succulente informazioni sul prossimo Samsung Galaxy S20+. Il leaker ha rilasciato la presunta lista di specifiche tecniche di S20+ dove spicca la presenza di un display Dynamic Amoled da 6.7″ con risoluzione 2K e refresh rate di 120 Hz con sensore di impronte digitali ad ultra suoni e cornici ridottissime con foro per la camera frontale da 10 Megapixel. Il leaker conferma che sarà possibile sfruttare i 120 Hz del display solo ad una risoluzione inferiore al 2K+, cioè in FullHD+.

Tralasciando l’impressionante qualità del display, anche il resto delle specifiche tecniche di Samsung Galaxy S20+ dipingono un quadro molto interessante per il top gamma del 2020 in casa samsung. Ecco la scheda tecnica completa di Samsung Galaxy S20+:

6.7″ Dynamic AMOLED display 120hz 3200×1440

128-512GB UFS 3

12GB LPDDR5 RAM

12MP + 12MP + 64MP + TOF Camera posteriore

10 Megapixel Camera frontale

Ultrasonic Fingerprint scanner

4500 mAh batteria + 25W fast charge

Snapdragon 865/Exynos 990 processore

C’è una seconda cosa interessante da notare nella scheda tecnica di S20+ ed è la doppia proposta del processore. Il motivo dovrebbe essere uno, Samsung Galaxy S20+ in versione 4G avrà il processore Exynos mentre in versione 5G avrà il processore Snapdragon di Qualcomm.

Il tutto è da considerarsi da prendere con le pinze, qualcosa della scheda tecnica potrebbe ancora cambiare ma è chiaro che il quadro generale del Samsung Galaxy S20+ è abbastanza definito tanto da non riuscir ad esser impressionati alla futura presentazione.