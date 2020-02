Xiaomi ha ufficializzato i due nuovi dispositivi della famiglia Mi e nello specifico stiamo parlando dello Xiaomi Mi 10 e di Xiaomi Mi 10 Pro, entrambi dispositivi con Snapdragon 865 e le nuove RAM LPDDR5

I nuovi Xiaomi mi 10 si propongono sul mercato con un processore di ultima generazione Snapdragon 865 ma anche per un comparto fotografico di tutto rispetto visto che al momento della presentazione DxOMark ha già valutato i due smartphone assegnando il punteggio pieno al comparto fotografico del Mi 10 Pro andando a spodestare anche Huawei Mate 30 e iPhone.

Specifiche Tecniche XIAOMI MI 10 PRO

SoC: ​Snapdragon 865

Display: 6,67″ AMOLED FHD+ 2340 x 1080 pixel 90Hz (sampling a 180Hz) 1120 nit (picco), HDR 10+ JNCD < 5,5 e Delta E < 1,1 Corning Gorilla Glass 5

Memoria: 12GB di RAM LPDDR5 512GB di memoria di archiviazione UFS 3.0

Fotocamera: Posteriore: quadruplaSensore principale da 108MP, 1/1,33″, f/1,69, OIS, 8P

20MP grandangolare, angolo di visione 117°, 1/2,8″, f/2.2 12MP, 1/2,6″, f/2.0, ottico 2x, pixel da 1,4um 8MP, 1/4,4″, ottico ibrido 10x, f/2.0, OIS, pixel da 1um video fino a 8K @30fps

Connettività: 5G SA/NSA WiFi 6 Bluetooth 5.1​ GPS, NFC Audio: Hi-Res Audio, dual speaker Game Turbo

Batteria: 4500 mAh supporto alla ricarica rapida a 50W supporto alla ricarica wireless a 30W supporto alla ricarica inversa a 10W

Dimensioni e peso: 162,6 x 74,8 x 8,96 mm 208 grammi

Colorazioni:​Starry Blue Pearl White

Sistema operativo Android 10 con interfaccia MIUI 11

Specifiche Tecniche XIAOMI MI 10

SoC: ​Snapdragon 865

Display: 6,67″ AMOLED FHD+ 2340 x 1080 pixel 90Hz (samplinga a 108Hz) 1120nit (picco), HDR10+ Memoria: 8 o 12GB di RAM LPDDR5 (a seconda delle configurazioni)

128 o 256GB di memoria di archiviazione (a seconda delle configurazioni)

Connettività.5G SA/NSA WiFi 6 Bluetooth 5.1 GPS, Glonass, Galileo, QZSS, NFC

Audio: Hi-Res Audio, dual speaker Game Turbo

Batteria: 4780 mAh ricarica rapida a 30W ricarica wireless a 30W ricarica inversa a 10W

Dimensioni e peso: 162,6 x 74,8 x 8,96 mm 208 grammi

Sistema operativo Android 10 con interfaccia MIUI 11

Colorazioni:Titanium Silver Black Peach Gold Ice Blue

Xiaomi Mi 10 Chipset e RAM

Il cuore dello smartphone è lo Snapdragon 865, processore di Qualcomm composto da un core Cortex-A77 da 2,84 GHz, tre core Cortex-A77 da 2,4 GHz e quattro core Cortex-A55 ad altissima efficienza che lavorano a 1,8 GHz.

Ovviamente l’utilizzo di questo processore rende lo smartphone compatibile con le reti 5G, grazie al modem X55 esterno al SOC. Per quanto riguarda la parte grafica troviamo la nuova Adreno 650.

Il nuovo top di gamma di Xiaomi è fornito di 8 GB o 12 GB di RAM. Spazio di archiviazione che prevede memorie UFS 3.0 nel taglio da 256 GB o 512 GB a seconda della configurazione.

Un’altra interessante novità è che per quel che riguarda la RAM, Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro saranno i primi smartphone ad utilizzare memorie LPDDR5 che garantiscono una velocità di trasmissione doppia rispetto al modello LPDDR4, con consumi più bassi del 20%.

Xiaomi Mi 10 & Mi 10 Pro – Display

I due smartphone condividono anche la grandezza del display, ma Xiaomi Mi 10 promette una luminosità di picco più alta (1.120 nit) e conserva la frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Abbiamo un AMOLED da 6,67 pollici con luminosità 800 nit, con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Xiaomi abbandona la tacca a goccia vista sul Mi 9 per una soluzione che prevede la fotocamera anteriore inglobata nel foro come stanno facendo molti altri produttori in questo periodo. Non manca il supporto ad HDR 10.

Xiaomi Mi 10 Fotocamera e Batteria

Il setup del nuovo top gamma Xiaomi prevede una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP, grandangolare da 20 MP, un sensore da 12 MP con zoom ottico 2x e un sensore da 8 MP con zoom ottico ibrido 10x. Fotocamera anteriore da 20 MP.

A differenziare in modo netto i due smartphone è la batteria. Xiaomi Mi 10 Pro utilizza una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 50 W. Ricarica rapida wireless fino a 30 W e ricarica inversa fino a 10 W completano la scheda tecnica della versione Pro.

Per Xiaomi Mi 10 niente teleobiettivo

Il comparto fotografico è composto da 4 camere, con la principale da 108 MP come nella versione Pro. Avremo poi un sensore da 13 MP e due sensori da 2 MP. Anche in questo caso fotocamera anteriore da 20 MP.

La differenza maggiore fra i due modelli riguarda la batteria, con Mi 10 che guadagna qualcosa in grandezza (la batteria ha una capacità di 4.780 mAh) ma perde la ricarica veloce a 50 W, sostituita da una a 30 W. Confermate la ricarica wireless a 30 W e la ricarica inversa a 10 W.

XIAOMI MI 10 PREZZI E DISPONIBILITA’

La disponibilità è prevista dal 14 febbraio nel mercato cinese per Mi 10.

Mi 10 Pro sarà disponibile il 18 febbraio. Dettagli più specifici per l’esordio nel mercato europeo arriveranno nei prossimi giorni.

Xiaomi Mi 10:

Xiaomi Mi 10 versione 8/128GB prezzo di 3.999 yuan ossia circa 525€

Xiaomi Mi 10 versione 8/256GB prezzo di 4.299 yuan ossia circa 565€

Xiaomi Mi 10 versione 12/256GB prezzo di 4.699 yuan ossia circa 620€

Xiaomi Mi 10 Pro versione 8/256GB prezzo di 4.999 yuan ossia circa 660€

Xiaomi Mi 10 Pro versione 12/256GB prezzo di 5.499 yuan ossia circa725€

Xiaomi Mi 10 Pro versione 12/512GB prezzo di 5.999 yuan ossia circa790€