Xiaomi: “L’app Launcher di sistema continua ad interrompersi” | Come risolvere il recente bug della MIUI

se anche voi in questi giorni vi siete imbattuti nell’errore “L’app Launcher di sistema continua ad interrompersi” con continui crash della schermata principale del vostro Xiaomi non disperate: è un problema causato dall’ultimo aggiornamento di sistema e per fortuna esiste un fix temporaneo.

In attesa dell’arrivo della nuova MIUI 12 sembra che l’ultimo aggiornamento della MIUI 11 che è stato rilasciato non ha introdotto solamente fix di sistema ma ha anche introdotto un fastidioso bug in molti dispositivi Xiaomi che portano al crash continuo della schermata.

Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Crash del launcher di sistema sulla MIUI Redmi e Xiaomi: ecco come risolvere

Il colpevole è l’ultimo aggiornamento rilasciato ieri 13 Maggio e con build 4.17.0.1870-05091136 Di conseguenza vi consigliamo vivamente di non procedere all’aggiornamento e di attendere per il rilascio di un fix.

Per adesso i dispositivi Xiaomi e Redmi aggiornati a MIUI 11 che hanno riscontrato problemi sono:

Redmi 5 Plus;

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 9T;

Xiaomi Mi Mix 3;

Xiaomi Mi Note 10;

Redmi Note 4;

Redmi Note 4X.

In realtà tutti i dispositivi Xiaomi e Redmi sono stati più o meno colpiti, con i casi più lievi che presentano solo rallentamenti di sistema dovuti proprio al launcher “impazzito”: si notano rallentamenti nelle animazioni quando le applicazioni si aprono e si chiudono. Se siete tra quelli che hanno aggiornato ignaramente il dispositivo, niente panico: c’è un modo semplice per risolvere.

Fate click su App

Fate click su Gestisci app

Fate click su Launcher di sistema

Fate click su Disinstalla gli aggiornamenti

Con questa semplice escamotage non vi troverete più di fronte a crash del launcher MIUI. In attesa di un aggiornamento che risolva il problema, non aggiornatelo.

Attenzione perché se avete gli aggiornamenti automatici attivi il problema potrebbe ripresentarsi, quindi per il momento vi consigliamo di tenerli disattivati.