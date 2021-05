Nella giornata odierna Acer ha annunciato l’aggiornamento dei notebook ConceptD, la sua linea per i content creator. Tutti i portatili sono stati aggiornati con l’ultimo processore di 11° generazione Intel Core H e le più recenti schede video NVIDIA® GeForce RTX serie 30 e le ultimissime NVIDIA RTX Professional per laptop basate sull’architettura NVIDIA Ampere.

Tutti i notebook sono supportati dall’ecosistema NVIDIA Studio, nonché da un’esclusiva tecnologia dei driver che migliora le app creative offrendo livelli ottimali di prestazioni e affidabilità.

I nuovi notebook ConceptD 5 dispongono di un display da 16 pollici con aspect ratio 16:10, che offre maggiore spazio verticale per i creatori di contenuti permettendo così di visualizzare i propri video e modificare le tracce, senza dover ridimensionare le barre delle applicazioni o nascondere le finestre di anteprima.

La nostra innovativa linea di PC ConceptD è stata accolta molto bene dai creatori di contenuti di tutto il mondo Siamo lieti di espandere la nostra offerta, lavorando con Intel e NVIDIA supportando professionisti creativi di grande talento con strumenti ancora più potenti che apportano efficienza, valore e utilità ai loro flussi di lavoro James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc

Nuovi Notebook ConceptD 5 e ConceptD 5 Pro

Progettati per per gestire progettazioni in 2D e 3D, i notebook Acer ConceptD 5 (CN516-72G) sono realizzati interamente in metallo e hanno al loro interno i nuovi processori Intel Core serie H di 11° generazione con una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 3060.

Il notebook ConceptD 5 Pro (CN516-72P) è disponibile con due differenti schede video, la NVIDIA RTX A5000 oppure la scheda video per laptop NVIDIA RTX A3000 GPU, per assecondare al meglio le necessità dei creatori di contenuti.

Il notebook con la GPU RTX A5000 permetterà a chiunque di avere la potenza per lavorare in numerose situazioni, come interagire contemporaneamente su più applicazioni ed effettuare rendering in 8K aggiungendo gli effetti ray tracing al prodotto finale.

Con la possibilità di installare un massimo di 64 GB di memoria DDR4 a 3200 Hz e avere fino a 2 TB di SSD PCIe Gen 4 M.2 in RAID 0, l’utente avrà tutta la potenza e lo spazio di archiviazione di cui necessita per gestire grandi flussi video video 4K, o applicazioni di rendering 2D / 3D contemporaneamente su più monitor.

Il raffreddamento del notebook viene gestito dal Vortex Flow di Acer che consiste in un layout a tripla ventola (inclusa una ventola AeroBlade 3D di quinta generazione), ed è strategicamente organizzato per fornire ulteriore raffreddamento alla coppia CPU – GPU, consentendo di ottenere prestazioni migliorate anche con carichi di lavoro particolarmente impegnativi.

Completa tutta questa potenza un bellissimo display 3K QHD da 16 pollici (3072×1920) certificato da PANTONE che copre il 100% della gamma di colori DCI-P3, e ha una classificazione di accuratezza del colore Delta E <2.

Il design a cornice stretta offre un rapporto screen to body dell’87%, e grazie all’aspect ratio di 16:10 offre ampi vantaggi ai professionisti rispetto al 16:9, offrendo ai creatori di contenuti più spazio sullo schermo per monitorare al meglio le timeline dei video, o utilizzare più tracce, senza dover nascondere le barre delle applicazioni o ridimensionare le finestre di anteprima.

I notebook includono una vasta opzione per quanto riguarda la connettività grazie a doppie porte USB Type-C con supporto Thunderbolt 4, una porta HDMI 2.1, uno slot per leggere le schede SD (SD7.0) e molte altre ancora. A corredo di tutto troviamo una tastiera silenziosa progettata per ridurre il rumore durante l’utilizzo minimizzando qualsiasi piccola distrazione che potrebbe interrompere il flusso creativo dell’utente. Anche il touchpad, realizzato in Corning Gorilla Glass, è molto silenzioso, è largo 6 pollici ed è dotato di un lettore di impronte digitali per accessi più comodi e sicuri

Il notebook convertible ConceptD 7 Ezel

Il ConceptD 7 Ezel (CC715-72G) è il notebook punta di diamante della lineup di Acer. Questo modello ha al suo interno il miglior processore Intel Core i7-11800H di 11° generazione affiancato dalla potentissima scheda video per laptop NVIDIA GeForce RTX 3080.

Disponibile anche il ConceptD 7 Ezel Pro (CC715-72P) che offre al suo interno il processore Intel Xeon W-11955M ed è affiancato da una scheda video per laptop NVIDIA RTX A5000 / A3000 ed è perfetto per i creatori di contenuti che necessitano di altissime prestazioni per ogni genere di applicativi professionali.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione è possibile installare un SSD fino a 2 TB e installare fino a 32 GB di memoria RAM DDR4. Questa configurazione è la scelta ideale per i creatori che gestiscono file di grandi dimensioni e gestiscono più applicazioni contemporaneamente.

La presenza di due porte Thunderbolt 4 permette di avere la possibilità di avere una larghezza di banda bidirezionale di 40 Gbps, che comportano velocità di trasferimento più rapide e l’interessante possibilità di connettere fino a cinque dispositivi Thunderbolt, attraverso un’unica porta. Infine, la presenza di un nuovo touchpad Corning Gorilla Glass estremamente reattivo, rende la navigazione fluida e piacevole.

Il brillante display touchscreen 4K certificato PANTONE da 15,6 pollici, che copre il 100% della gamma di colori Adobe RGB e ha una valutazione della precisione del colore di Delta E <2, è la ciliegina sulla torta di questo Acer ConceptD 7 Ezel.

La possibilità di regolare il display è stata migliorata grazie all’innovativo design Ezel Hinge di Acer che combina la familiarità e il comfort di un laptop tradizionale con le modalità float, share, pad, stand e display le quali permettono di ottenere una collaborazione efficiente e produttiva negli ambienti di lavoro. Presente anche una penna EMR Wacom, molto apprezzata dagli artisti per la sua precisione durante il tracciamento di disegni, schizzi, animazioni e modellazione 3D.

Notebook ConceptD 3 e ConceptD 3 Ezel Convertible

Acer ha anche aggiornato l’intera gamma di notebook Concept D3 che include il notebook 14 pollici convertibile (CC314-72G) e quello con design tradizionale (CN314-72G).

Sono disponibili anche il ConceptD 3 Pro (CN314-72P) e il ConceptD 3 Ezel Pro (CC314-72P), e ambedue possono avere al proprio interno il processore Intel Core i7, con una velocità massima di clock di 4.6 GHz, e la scheda video per laptop NVIDIA T1200.

Tutte le versioni di Acer ConceptD 3 sono stati adattate per permettere l’installazione dei modelli di CPU Intel Core serie H e saranno commercializzati con varie opzioni grafiche per adattarsi a una varietà di carichi di lavoro e alle esigenze del cliente. Sarà possibile avere una configurazione anche con la nuova GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

Tutti i modelli di ConceptD 3 includono un SSD PCIe Gen 4 e una porta Thunderbolt 4 con alimentazione abilitata per una ricarica super veloce.

La serie ConceptD 3 offre un hardware potente e adatto a realizzare tutte le funzionalità richieste dai content creator con un prezzo di vendita da fascia media. I modelli convertibili includono l’innovativa cerniera Ezel di Acer, che permette di utilizzare il notebook in varie modalità, oltre ad un display touchscreen e una penna AES.

Tutti i notebook ConceptD 3 sono dotati di un display FHD (1920×1080) certificato PANTONE che copre il 100% della copertura dei colori sRGB e ha un indice di precisione del colore Delta E <2.

Prezzi e disponibilità

Il notebook ConceptD 5 (CN516-72G) sarà disponibile in Italia a luglio con prezzi a partire da 2199 euro .

sarà disponibile in Italia a con prezzi . Il notebook ConceptD 7 Ezel (CC715-72G) sarà disponibile in Italia a ottobre con prezzi a partire da 2699 euro .

sarà disponibile in Italia a con prezzi . Il notebook ConceptD 3 (CN314-72G) sarà disponibile in Italia a settembre con prezzi a partire da 1299 euro .

sarà disponibile in Italia a con prezzi . Il notebook ConceptD 3 Ezel (CC314-73G) sarà disponibile in Italia a settembre con prezzi a partire da 1499 euro.

