Si è appena concluso l’evento streaming [email protected] 2020 e tra i prodotti più interessanti presentati è l’intera linea ConceptD.

Pensati per i professionisti che lavorano in aziende e studi creativi, o per i content creator la nuova linea ConceptD ha tutto quello che serve per svolgere, con la massima precisione e accuratezza, qualsiasi genere di lavoro grazie allo schermo certificato.

Vediamo assieme tutta la linea di prodotti presentata oggi nell’evento streaming.