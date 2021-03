L’IEM è l’evento internazionale di gaming professionale più longevo al mondo. Iniziato nel 2006 da ESL e Intel, il concorso presenta i migliori giocatori del mondo in più titoli di eSport.

Acer, grazie alla sua line up completa e innovativa di prodotti comprendenti PC di alto livello e monitor dall’elevata velocità di aggiornamento delle immagini, offrirà la miglior esperienza possibile ai professionisti che si sfideranno durante l’evento affidandosi ciecamente ai prodotti Acer.

Le line up Acer per il gaming si sono dimostrate negli anni estremamente affidabili in ambito competitivo e, grazie agli ultimi ritrovati tecnologici in ambito di raffreddamento, sono in grado di offrire un ecosistema completo a tutti gli utenti, uguale a quello utilizzato per gli eventi eSport a livello mondiale. Con oltre 300 brevetti specifici per le soluzioni di raffreddamento Acer offre le migliori soluzioni tecnologiche sul mercato, come le AeroBlade 3D Fan, prime ventole metalliche al mondo che incrementano del 35% il flusso d’aria rispetto ad una ventola tradizionale, oppure l’IceTunnel 2.0, che offre ai PC Predator molteplici bocchette di aerazione per produrre un flusso costante e potente di aria in grado di far uscire in modo efficiente il calore.

E’ possibile visionare alcune delle soluzioni termiche pensate da Acer sul sito ufficiale a questo link.

COMPUTER UFFICIALI PER L’IEM

Con gli ultimi aggiornamenti dei prodotti della gamma Predator, Acer offre i migliori setup gaming possibili per la quindicesima edizione dell’IEM.

I prodotti aggiornati sono: Predator Triton 300 SE e Helios 300 entrambi annunciati al CES 2021, Predator Orion 3000 e 5000 con nuove schede grafiche e il monitor Predator X25 con una frequenza di aggiornamento di 360 Hz per immagini estremamente realistiche e prive di artefatti visivi. I computer desktop ed i monitor Predator, dotati delle più recenti tecnologie presenti sul mercato, porteranno nuovi livelli di gioco competitivo agli appassionati di giochi di tutto il mondo consentendo di giocare, al medesimo livello dei professionisti, ai titoli più avvincenti come CS:GO.

Il nuovissimo laptop gaming Predator Triton 300 SE, annunciato al CES 2021, permette prestazioni di altissimo livello grazie all’inserimento della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060. Basato sull’architettura NVIDIA Ampere, aumenta l’efficienza energetica, accelerando notevolmente le prestazioni e introducendo la terza generazione di prodotti Max-Q per notebook sempre più sottili e performanti. Il Predator Triton 300 SE è dotato di tutte le caratteristiche essenziali per offrire la migliore esperienza di gioco portatile, incorporando un processore Intel Core i7 serie H35 di 11a generazione in edizione speciale, che raggiunge fino a 5 GHz per prestazioni incredibili. Il design interno Vortex Flow di Acer migliora il raffreddamento di tutta la componentistica interna, con un conseguente aumento delle prestazioni del 10%, mentre l’audio DTS: X Ultra fornisce un suono nitido e ben bilanciato. Questo potentissimo notebook da gioco, con display FHD da 14 pollici e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, ha un resistente chassis interamente in metallo circondato da tre cornici sottili ridotte a soli 17,9 mm di spessore, con un peso di 1,7 kg.

Il nuovo laptop da gioco Predator Helios 300, recentemente presentato al CES 2021, è stato aggiornato per offrire una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 e fino a 32 GB di memoria DDR4 per un gameplay a prova di giochi futuri. Grazie al display IPS da 240 Hz, con una velocità di aggiornamento di soli 3 ms, consente ai giocatori di ottenere immagini fluide come la seta, mentre l’audio DTS:X e il suono surround simulato in 3D, consentono un’esperienza audio ancora più coinvolgente. Il notebook è supportato da due ventole e dalla tecnologia CoolBoost di Acer per mantenere sempre ben areate le aree critiche dei componenti interni.

Sono disponibili anche i nuovi desktop da gioco Predator Orion con le ultime GPU ad alte prestazioni, come il nuovo Predator Orion 5000, un potente desktop per giocatori che vogliono godere di un’eccellente grafica ed effettuare sessioni di streaming senza interruzioni. L’ultima versione è dotata della più recente scheda video NVIDIA GeForce RTX 3090 e del processore Intel Core i9-10900K di decima generazione (overcloccabile) per un gameplay fluido e con frame rate elevato.

Con dimensioni più ridotte sarà presente il Predator Orion 3000. Questo PC è un desktop tower pensato per tutte quelle postazioni più contenute per adattarsi ad ogni scrivania, offrendo sempre tutte le prestazioni per competere ai massimi livelli. L’Orion 3000 è alimentato dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 e dal processore Intel Core i7 di decima generazione.

Predator X25 – IL MONITOR UFFICIALE PER L’ IEM

Il nuovo e potente monitor gaming Predator X25 IPS, con risoluzione Full HD 1920×1080, vanta un’incredibile frequenza di aggiornamento di 360 Hz per offrire ai giocatori una latenza estremamente bassa e le animazioni estremamente fluide.

La frequenza di aggiornamento di 360 Hz offre una nuova immagine a schermo ogni 2,8 millisecondi, permettendo di avere un netto vantaggio in quei titoli di gioco, come gli sparatutto, in ​​cui la precisione è indispensabile. Dotato della più recente tecnologia NVIDIA G-SYNC, incluso Reflex Latency Analyzer di NVIDIA, questo monitor all’avanguardia è dotato di tutto il necessario per sfruttare al meglio le ultime GPU di NVIDIA.

La tecnologia Reflex Latency Analyzer esamina contemporaneamente tutte le periferiche del computer, come mouse, PC e display, fornendo la certezza al giocatore di avere un sistema perfetto e pronto alle battaglie online.

L’intera lineup di prodotti gaming di alto livello, che includono tutti i dispositivi ufficiali per l’evento IEM, sono disponibili per l’acquisto presso i rivenditori specializzati e sullo shop ufficiale di Acer.

Per accedere a del contenuto esclusivo direttamente dagli Intel Extreme Masters è possibile seguire le pagine social di Predator su Facebook oppure Instagram.

Prezzi e disponibilità

Il Predator Triton 300 SE sarà disponibile in EMEA con prezzi a partire da € 1,499.

Il Predator Helios 300 sarà disponibile in EMEA con prezzi a partire da € 1,499.

Il Predator Orion 3000 sarà disponibile in EMEA con prezzi a partire da €1,299.

Il Predator Orion 5000 sarà disponibile in EMEA con prezzi a partire da €1,599.

Il Monitor Predator X25 sarà disponibile in EMEA a partire dal Q2 2021 con prezzi a partire da € 799.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!