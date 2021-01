Sono stati annunciati oggi due nuovi notebook Acer che andranno ad aggiornare la già folta linea di prodotti di successo del marchio taiwanese.

I nuovi portatili gaming Acer Nitro 5 e Acer Aspire 5 e 7 sono basati su processori mobili AMD Ryzen di serie 5000 e sono in grado di offrire ottime prestazioni grazie a una potenza di elaborazione, gestita dagli 8 core della CPU, e le nuove memorie RAM ad altissima velocità.

Presenti anche le nuove GPU Nvidia GeForce RTX serie 30, basate su architettura Ampere, ottimizzano l’efficienza energetica mettendo a disposizione le ultime tecnologie, come la serie Max-Q per prodotti sottili, senza risparmiare le straordinarie prestazioni di gioco ottenibili con il ray tracing nei titoli di ultima generazione come Cyberpunk 2077.

I nuovi Acer Nitro 5 sono una linea di un notebook sottili pensati per i casual gamer che si aspettano ottime prestazioni e facilità di trasporto. Questi dispositivi sono stati accuratamente progettati per soddisfare le esigenze di qualsiasi appassionato di PC, sia per provare i nuovi titoli di giochi che per effettuare montaggi video dei gameplay.

I nuovi prodotti delle linee Acer Aspire 5 e Aspire 7 includono portatili potenti e ben progettati con un design sobrio, ideali per gli utenti che cercano prestazioni, qualità del display, peso e l’autonomia.

Acer Nitro 5 – La scelta giusta per il gaming

La linea di notebook gaming Acer Nitro 5 si aggiorna e viene potenziata con i nuovi Processori Mobile AMD Ryzen 9 5900 Serie HX e una GPU per laptop fino alla NVIDIA GeForce RTX 3080, una combinazione potente, ideale per gli appassionati di giochi.

A completare la dotazione di CPU/GPU ci sono due slot per un supporto di archiviazione SSD M.2 PCIe e/o HDD SATA (sono supportati SSD NVMe fino a 2 TB e HDD fino a 2 TB), fino a 32 GB di RAM1 DDR4 3200 e una connessione di rete veloce sia cablata con Killer E2600 sia wireless con Wi-Fi 6.

I nuovi notebook Nitro 5 sono disponibili con display da 15,6 pollici o 17,3 pollici, con display quad high-definition (QHD) con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz o display full high definition (FHD) con un refresh rate fino a 360 Hz. Con un tempo di risposta di 3 ms le immagini sono nitide e con il minimo ghosting. I colori risultano brillanti grazie al pannello da 300 nit che copre il 100% della gamma di colori sRGB e rende lo schermo ideale grazie al rapporto screen to-body all’80% e all’utilizzo di cornici sottili da 7,02 mm

Le doppie ventole, con tecnologia Acer CoolBoost, e quattro griglie di aerazione posizionate strategicamente impediscono il surriscaldamento di Nitro 5. La funzione CoolBoost monitora la velocità delle ventole e la aumenta quando necessario per ottimizzare le prestazioni complessive del sistema. Gli utenti possono monitorare e gestire il sistema in tempo reale con il software NitroSense, che dà loro il controllo sulla gestione termica e sulla velocità delle ventole.

Acer Aspire 7 – Potente e sottile

I nuovi Aspire 7 sono dotati del potente Processore Mobile AMD Ryzen serie 5000 abbinato a una GPU NVIDIA GeForce GTX 1650, caratteristiche che li rendono ideali per le esigenze di professionisti e appassionati.

La potenza di elaborazione è racchiusa in una scocca che pesa solo 2,15 kg e rende questo notebook perfetto per poter lavorare in movimento senza rinunciare alle prestazioni. Con un massimo di 32 GB di memoria1 DDR4 e un’unità SSD PCIe fino a 1 TB, è il dispositivo ideale per la produttività. Presenta inoltre una connettività di ultima generazione, con USB-C per un trasferimento dati superveloce fino a 5 Gbps. Wi-Fi 6 dual-band (802.11ax) migliora il throughput medio della rete fino a 3 volte32 e riduce la latenza fino al 75%4 rispetto a Wi-Fi 5 (802.11ac).

Il design sottile include uno straordinario display FHD da 15,6 pollici con una cornice sottile, che offre un rapporto screen-to-body dell’81,61%. Le tecnologie Acer Color Intelligence e Acer ExaColor lavorano insieme per fornire immagini estremamente precise sotto l’aspetto cromatico. Acer Color Intelligence offre una visualizzazione più brillante e vivida con un minore carico della CPU, regola dinamicamente in tempo reale gamma e saturazione, ottimizzando il colore e la luminosità, senza clipping o sovra-saturazione.

Infine, il design termico offre molteplici modalità di raffreddamento del sistema; la combinazione di tasti “Fn + F” consente di alternare la velocità della ventola tra le modalità silenziosa5, normale o performance.

Acer Aspire 5 – Perfetto per il multitasking

Il nuovissimo Aspire 5 offre fra le opzioni di configurazione anche i potenti Processori AMD Ryzen Serie 5000 affiancati dalla GPU AMD Radeon RX 640, 24 GB di memoria e un SSD M.2 PCIe NVMe fino a 1 TB e/o un HDD1fino a 2 TB HDD. Blogger, fotografi e studenti che necessitano di un dispositivo economico ma potente scopriranno che Aspire 5 ha tutto ciò che serve per gestire molte applicazioni in modo rapido ed efficiente e rispondere alle esigenze di multitasking.

Il design sottile da 17,95 mm e il rivestimento in alluminio sabbiato conferiscono al notebook un aspetto elegante e lucido. Le cornici sottili circondano un display IPS FHD da 15,6 pollici, che include anche la tecnologia Acer BlueLightShield per ridurre l’emissione di luce blu, potenzialmente dannosa per gli occhi.

Come Aspire 7 anche Aspire 5 offre la più recente connettività con USB-C per un trasferimento dati ultraveloce, Wi-Fi 6 dual-band (802.11ax) e un design termico con modalità di raffreddamento multiple.

Prezzi e disponibilità

Acer Nitro 5 15”(AN515-45) sarà disponibile da Febbraio con prezzi a partire da 1199 euro (configurazione iniziale con Processori Mobile AMD Ryzen 7, GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 e SSD 512 GB).

Acer Nitro 5 17” (AN517-41) sarà disponibile da Febbraio con prezzi a partire da 1299 euro (configurazione iniziale con Processori Mobile AMD Ryzen 7, GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 e SSD 512 GB).

Acer Aspire 7 (A715-42G) sarà disponibile da Febbraio con prezzi a partire da 899 euro.

Acer Aspire 5 (A515-45) sarà disponibile da Febbraio con prezzi a partire da 679 euro.

Specifiche tecniche, prezzi e disponibilità variano in base ai Paesi. Per ulteriori informazioni su disponibilità, dotazione e prezzi in Italia, contattare Acer Italia all’indirizzo www.acer.it.

