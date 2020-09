Acer presenta al pubblico italiano l’ultima versione, aggiornata con le più recenti componentistiche presenti sul mercato, dei suoi portatili più interessanti per la fascia media.

Stiamo parlando dei nuovi notebook Acer Swift 3 e Acer Swift 5 che hanno come processo re il nuovissimo Intel Core di undicesima generazione, affiancati dalla scheda grafica integrata Iris Xe.

Nuovo Acer Swift 5

Il nuovo Acer Swift 5 equipaggiato con Processori Intel i5 e i7 di undicesima generazione.

Acer Swift 5 si fregia dell’importante onoreficienza di essere il primo notebook del settore ad essere certificato dall Intel Project Athena come Intel Evo Platform Notebook.

Grazie a questa certificazione sarà possibile per l’utente che desidera acquistarlo ciò che il portatile sarà in grado di gestire e che applicativi potrà sopportare in maniera fluida e continuativa.

Il nuovo Swift 5 include anche una cerniera progettata per sollevare leggermente la base quando lo schermo è aperto, per fornire un’esperienza di digitazione più ergonomica, migliori prestazioni termiche e per valorizzare il bellissimo schermo in dotazione.

Il display è rivestito con uno strato di antimicrobico studiato appositamente per ridurre i microrganismi che causano macchie sul display touch.

La batteria compre ampiamente un’intera giornata di lavoro e, con soli 30 minuti di ricarica, sarà possibile utilizzare il notebook per ulteriori quattro ore in caso di emergenza dell’ultimo minuto.

“I nuovi notebook Acer Swift rappresentano un sostanziale balzo in avanti in termini di prestazioni, reattività e usabilità per i nostri clienti che usano un unico prodotto per lavoro e intrattenimento mentre sono in movimento” “Acer ha prestato la massima attenzione per garantire che ogni aspetto del design esalti la migliore esperienza che la categoria Intel EvoTM possa fornire, così da aiutare i nostri clienti a ottenere di più”. James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc

Nuovo Acer Swift 3

Il nuovo Acer Swift 3 equipaggiato con Processori Intel i5 e i7 di undicesima generazione

Anche il nuovo Acer Swift 3 risulta molto interessante grazie ai nuovi processori di undicesima generazione che gli conferiscono la certificazione Intel Project Athena e restano in attersa di ulteriori ottimizzazioni per poter sfoggiare anche loro l’ Intel Evo Platform Notebook.

Grazie ad un’equilibrio tra portabilità e prestazioni i nuovi Acer Swift 3 sono equipaggiati con i nuovi processori Intel Core i7 e Core i5 e, oltre ad una tecnologia interna all’avanguardia come la GPU Iris Xe, hanno un’elegante chassis realizzato in metallo leggero.

Con un bellissimo display da 13,5 pollici e una risoluzione di 2256 x 1504 pixel, con un aspect ratio di 3:2, la gamma dei colori ricoperta è del 100 % della scala sRGB e grazie ad una luminosita di 400 candele al metro quadro si otterranno dei colori fedeli anche in condizioni di luce particolari.

La batteria di lunga durata, 18 ore dichiarate dalla casa madre, permette di lavorare e studiare in maniera continuativa per un lungo periodo anche lontano da casa, grazie al suo ridotto peso di soli 1,19 Kg.



Entrambi i nuovi Swift 3 hanno una tastiera retroilluminata, offrono uno storage SSD veloce e affidabile e fino a 16 GB di memoria DDR4. Inoltre, entrambi supportano Windows Hello tramite il lettore di impronte digitali, che garantisce un accesso facile al sistema e più sicuro.

Prezzi e disponibilità

Acer Swift 5 (SF514-55) con processore Intel Core di undicesima generazione sarà disponibile in EMEA a ottobre, con prezzi a partire da 1,099 euro.

Acer Swift 3 (SF313-53) con processore Intel Core di undicesima generazione sarà disponibile in EMEA a novembre, con prezzi a partire da 899 euro.

Acer Swift 3 (SF314-59) con processore Intel Core di undicesima generazione sarà disponibile in EMEA a novembre, con prezzi a partire da 799 euro.