Acer Swift 5 – Design alla moda

Acer Swift 5 ha un design molto elegante ed arriverà in due varianti di colore:verde nebbia e oro safari.

Il nuovo Swift 5 include anche una cerniera progettata per sollevare leggermente la base quando lo schermo è aperto, per fornire un’esperienza di digitazione più ergonomica, migliori prestazioni termiche e per valorizzare il bellissimo schermo in dotazione.