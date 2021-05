Acer presenta oggi lo Swift X, il nuovissimo notebook che si aggiunge alla lineup dei famosi prodotti della linea Swift.

Realizzato per elevare la qualità dal design di un notebook ultra portatile al livello successivo, questo laptop ultra sottile e leggero e governato da un processore AMD Ryzen 5000 Series con architetture “Zen 3” e dalla recente scheda grafica per laptop NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

I nuovi modelli di notebook Acer sono progettati per offrire ai consumatori la più ampia scelta possibile di dispositivi informatici ultraportatili e ad alte prestazioni. I professionisti hanno bisogno di un notebook dall’aspetto pulito che sia abbastanza compatto da poter essere portato con sé tutto il giorno, ma deve anche essere abbastanza potente da eseguire contemporaneamente più programmi ad alta intensità di risorse. Perseguiamo sempre questo equilibrio con ogni dispositivo che produciamo James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc

Sottile, leggero e potente

Acer Swift X (SFX14-41G) fa parte della famiglia Swift ed è il primo della serie che monta una scheda video discreta, mantenendo un peso record di soli 1.39 kg.

Alimentato dall’architettura efficiente ed estremamente potente AMD ‘Zen 3’, Acer Swift X offre una durata della batteria impressionante in un design ultraportatile e ad alte prestazioni Siamo orgogliosi di collaborare con partner chiave come Acer per fornire soluzioni premium e senza compromessi per creatori di contenuti, streamer e professionisti creativi Saeid Moshkelani, Senior Vice President e General Manager, Client Business Unit , AMD

Grazie all’hardware di primo livello, come la scheda grafica per laptop NVIDIA GeForce RTX 3050, basata su architettura NVIDIA’s Ampere, e abbinata ai più recenti processori AMD Ryzen 7 5800U e a 16 GB di memoria RAM offre ai professionisti come video maker o fotografi una potenza sorprendente.

Per restare fedele alla famiglia Swift, tutto questo hardware è stato inserito perfettamente in una scocca di metallo spessa solo 17.9 mm.Le capacità produttive di Acer Swift X sono ulteriormente migliorate da un SSD da 2 TB, che consente di portare agilmente con sé tutto il lavoro e da una batteria da 59 W, con ricarica rapida, che offre un’autonomia fino a 17 ore di utilizzo.

Colori vivaci e realistici

L’Acer Swift X dispone di uno schermo da 14 pollici FHD IPS con un rapporto screen-to-body pari all’ 85.7% , una luminosità di 300 nits e una copertura del colore del 100% della scala sRGB ,che offre le migliori condizioni di lavoro possibile per i editare foto e video anche con risoluzione 4K.

Una vasta gamma di porte di connessione, tra cui USB Type-C con funzionalità complete, garantiscono velocità di trasferimento dati ultrarapido, streaming video e ricarica della batteria, ottimizzando questo processo, il tutto caratterizzato da una veloce connettività complessiva grazie al Wi-Fi 6.

Il notebook include un sensore di impronte digitali per accessi più sicuri tramite Windows Hello, un’intelligenza artificiale che sopprime il rumore di fondo durante le videochiamate e la tecnologia Acer BlueLightShield per ridurre l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di editing.

Lavorare in silenzio grazie al sistema termico

Il nuovo Acer Swift X è stato realizzato pensando alle sessioni di lavoro più estreme grazie alla sua ventola, realizzata con cinquantanove pale da 0,3 mm, e una coppia di heat pipe in rame D6 che ottimizzano la sua efficienza termica.

Una serie di altre innovazioni migliorano anche l’efficienza di raffreddamento del notebook: il design della tastiera, con presa d’aria incorporata, espelle circa l’8-10% in più di calore rispetto a una tastiera standard e un pannello inclinato posto sopra la ventola fornisce fino a 5 -10% di miglioramento del flusso d’aria rispetto ad una ventola standard.

Prezzi e disponibilità

Il notebook Acer Swift X (SFX14-41G) sarà disponibile in Italia a luglio con prezzi a partire da 999euro.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!