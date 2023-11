Acer e edulia dal Sapere Treccani si uniscono per offrire una formazione di qualità: chi compra un PC Acer Chromebook riceve in regalo un abbonamento digitale di tre mesi a edulia Masterclass, la nuova piattaforma online dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana che propone oltre 300 corsi online.

Grazie a questa partnership, i due brand offrono un valore aggiunto importante: con edulia Masterclass, infatti, si possono seguire corsi di varie tematiche – dal marketing digitale al business e management, dal web design alla fotografia e all’editing – sui PC Acer Chromebook, dispositivi innovativi, veloci e sicuri basati su Chrome OS, perfetti per studenti, insegnanti e professionisti. Una sinergia innovativa e virtuosa tra hardware di ultima generazione e software di alto livello, per favorire e facilitare l’apprendimento e la diffusione della cultura, sia in ambito scolastico che extra-scolastico.

L’iniziativa a premi è valida fino al 15 novembre, presso alcuni dei principali punti vendita retail in Italia. Per maggiori informazioni e regolamenti, si possono consultare i negozi e i siti delle catene coinvolte.

