Avrete sicuramente sentito parlare di Gearbest, magari cercando l’offerta migliore di qualche smartphone cinese che offre ottime prestazioni a prezzi stracciati. Conoscete Gearbest ma non avete mai acquistato da Gearbest, magari avete qualche timore per i metodi di pagamento, la spedizione e la dogana. Nessuna paura, ecco la Guida su come acquistare su Gearbest in modo sicuro.

1) Chi e cos’è Gearbest?

Gearbest è un noto shop online che nel corso del tempo si sta facendo sempre più spazio sul web grazie a prezzi convenienti, codici sconto e offerte lampo. Offre una copertura vastissima di prodotti orientali, delle volte è anche possibile trovare prodotti venduti sul territorio italiano a prezzi decisamente più bassi. La missione di Gearbest è quella di diventare uno store online premium grazie alla sicurezza nei pagamenti e a spedizioni tracciabili e veloci. Ci stanno decisamente riuscendo, Gearbest è una realtà solida e tra le più affidabili.

2) È affidabile Gearbest nel 2020? È sicuro Gearbest?

Acquistare in modo sicuro su Gearbest è un gioco da ragazzi. Gearbest è lo shop più affidabile dove acquistare prodotti cinesi al prezzo migliore e in modo totalmente sicuro. Ripeto acquisto sicuro su Gearbest, è importante ribadirlo. Ci sono molti shop online poco affidabili ma Gearbest non è uno di questi, anche se in alcuni casi l’attenzione di supporto per i clienti ( sopratutto nei periodi più gettonati dell’anno per gli acquisti non è delle migliori). C’è tutto, prezzi bassi e convenienti e acquisto sicuro su Gearbest.

Ok, ma i metodi di pagamento sicuro su Gearbest? Tranquilli, acquistare su Gearbest in modo sicuro non è mai stato così semplice. Prima di ogni cosa, Gearbest accetta il pagamento via Paypal, il massimo della tutela del cliente. Per muovere soldi sul web Paypal è il sistema numero uno. Gearbest offre tutti i migliori metodi di pagamento per acquistare in modo sicuro blindati da Norton Secured by Symantec:

Paypal

Visa

Mastercard

American Express

Western Union

Wire Transfer

Discover

3) Come non pagare la dogana con Gearbest?

Una volta selezionato il nostro prodotto al prezzo migliore e aver impostato il metodo di pagamento per acquistare in modo sicuro su Gearbest, è il momento di decidere la spedizione. In Italia è sempre alto il rischio di dover pagare la dogana per un pacco proveniente dalla Cina. tranquilli, Gearbest offre tante soluzioni per evitare che il pacco sia fermato in dogana e dover pagare le imposte.

Gearbest ha un magazzino in Europa con prodotti già sdoganati e pronti per esser spediti. I prezzi di spedizione sono molto onesti e assicurano la totale assenza di costi derivati dalla dogana. Ecco le soluzioni da poter scegliere:

Flat Rate Shipping : Spedizione poste dall’Ungheria, economica e perfetta per pacchi piccoli. Tempo di arrivo 7-15 giorni lavorativi.

: Spedizione poste dall’Ungheria, economica e perfetta per pacchi piccoli. Tempo di arrivo 7-15 giorni lavorativi. Standard Shipping : Spedizione con corriere economica. In Italia il corriere utilizzato è GLS, tempo di arrivo 3-7 giorni lavorativi.

: Spedizione con corriere economica. In Italia il corriere utilizzato è GLS, tempo di arrivo 3-7 giorni lavorativi. Expedited Shipping: Spedizione veloce, leggermente più costosa. Il corriere è DHL, tempo di arrivo 3-5 giorni lavorativi.

Se un prodotto non è disponibile dal magazzino europeo, Gearbest offre altre soluzioni perfette per evitare la dogana. Ribadendo che ogni prodotti dal valore inferiore ai 22 Euro è sempre esente da dogana, Gearbest la spedizione Italy Express per evitare di dover pagare la dogana:

Per le spedizioni dal magazzino Cina bisogna scegliere il metodo di spedizione Priority Direct Mail

Per le spedizioni dal magazzino Hong Kong bisogna scegliere il metodo di spedizione Standard Shipping

Se volete evitare la dogana con per un acquisto sicuro da Gearbest, è necessario seguire queste semplici indicazioni. Nessuno si è mai trovato a dover pagare gli oneri utilizzando questi metodi di spedizione. Acquisto sicuro, pagamento sicuro, spedizione sicura, bene così Gearbest!

4) Garanzia Gearbest

Gearbest offre un singolo anni di garanzia (1 anno) su ogni prodotto acquistato, salvo diverse indicazioni da parte di Gearbest stesso. Gearbest offre anche ben 45 giorni per rendere il prodotto e ottenere il rimborso dell’intera cifra spesa.

In entrambi i casi però, il cliente dovrà farsi carico dei costi di spedizione. Per una riparazione invece, il cliente dovrà pagare solo la spedizione e non il costo del ritorno dalla riparazione.

5) In Conclusione

Gearbest è un sito affidabile per gli acquisti, attivo da diversi anni e con milioni di clienti. Se avete paura per pagamenti online potete usufruire di Paypal per avere una protezione al 100% e stare sicuri.

I vantaggi di acquistare sono sicuramente e principalmente 2:

Risparmio

Grande catalogo di prodotti ( che in Italia arrivano dopo mesi o spesso mai in via ufficiale).

L’altro lato della medaglia è quello di volersi affidare un po’ alla sorte, nel senso che è vero che risparmiamo ma in caso di resi, assistenza o riparazioni questo potrebbe essere un procedimento ovviamente più lungo e macchinoso. Le spedizioni hanno una media di 30gg, la dogana è quasi sempre assente e se dovete aprire un ticket di supporto potrebbe volerci tempo e spesso le risposte non sono delle più esaustive, sopratutto nei periodi più “hot” come feste natalizie, Black Friday, capodanno Cinese e via discorrendo.

In sintesi: c’è risparmio, ma nella sciagurata eventualità di un problema di natura tecnica l’impresa di assistenza/reso potrebbe essere un procedimento laborioso. Se volete sentirvi più sicuri a costo di spendere qualcosina in più allora acquistate da shop Italiani/Europei affidabili come Amazon.it

Nota Bene: Gearbest non è in alcun modo associato o partner di Techzilla.it

Tutte le informazioni presenti in questo articolo sono da ritenersi come opinioni personali dell’autore dell’articolo e non vincolanti. Per problemi di carattere commerciale ( come ritardi con gli ordini GB ) vi ricordiamo che potete aprire un ticket di supporto con Gearbest a questo link.