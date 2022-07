Amazfit ha annunciato oggi l’arrivo anche in Italia della nuova serie di smartwatch Amazfit Bip 3 e il modello Pro. Entrambi sono dotati di ampi display a colori e di funzioni di monitoraggio della salute tra cui SpO2 e monitoraggio del battito cardiaco, inoltre il modello Bip 3 Pro ha GPS integrato per i nostri allenamenti mentre la versione standard si appoggia sul GPS del telefono.

DISPLAY E DESIGN MIGLIORATI

Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro sono entrambi dotati di un display a colori da 1,69 pollici. in vetro temperato 2,5D e ricoperto da un rivestimento anti-impronta. La serie Amazfit Bip 3 offre una gamma di oltre 50 quadranti, alcuni dei quali personalizzabili con widget modificabili, tutti disponibili per il download nell’app Zepp o Zepp Life.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche troviamo poi una batteria in entrambi i modelli da 280mAh che garantiscono fino a 14giorni di autonomia. Entrambi sono poi dotati di certificazione all’impermeabilità fino a 5ATM che equivale a una profondità di circa 50 metri.

Amazfit Bip 3 Pro dispone anche di una modalità sportiva per il nuoto in acque libere, resa possibile dal GPS integrato, che consente agli utenti di tenere traccia dei propri dati e della propria posizione anche in mezzo alle acque più profonde. È dotato infatti di GPS integrato e supporta un totale di 4 sistemi di posizionamento satellitare per aiutare gli utenti a tracciare i loro movimenti con grande precisione, mentre Amazfit Bip 3 supporta la connessione al GPS del telefono cellulare.

Modalità di allenamento

Amazfit Bip 3 dispone di 60 modalità sportive che consentono agli utenti di tracciare i dati relativi a tutti i tipi di sport, tra cui camminate al chiuso e all’aperto, corsa e ciclismo, oltre ad allenamenti di forza, yoga e altri tipi di allenamento a corpo libero. Entrambi gli smartwatch sono dotati di una funzione Target Pace che consente agli utenti di impostare obiettivi di ritmo, per far sì che si mantenga un allenamento costante e senza variazioni di passo o velocità.

Monitoraggio – Sonno, Sangue, Ossigenazione

Sia Amazfit Bip 3 che Bip 3 Pro sono dotati di una funzione di misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue inoltre la serie Amazfit Bip 3 tiene traccia di dati essenziali per la salute come la frequenza cardiaca, il livello di stress, la qualità del sonno (compresi gli stadi del sonno e i sonnellini diurni) e il ciclo mestruale. E quando si rileva un livello elevato di stress, questi smartwatch possono persino ricordare all’utente di eseguire degli esercizi di respirazione per raggiungere la calma.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

Amazfit Bip 3 è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 59,90€, mentre Amazfit Bip 3 Pro è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 69,90€.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!