Il CES di Las Vegas offre interessanti spunti nell’ambito wearable e in questo caso parliamo dei nuovi prodotti in arrivo di Amazfit, famoso brand a livello mondiale, che ha annunciato i nuovi ed eleganti orologi Amazfit GTR 2e e ASmazfit GTS 2e.

Grazie ad una imponente gamma di caratteristiche per il tracciamento del fitness, brillantemente uniti ad un design ultra sottile e alla moda, i due nuovi smartwatch rappresentano la perfetta fusione di stile e salute per i consumatori, offrendo una lunghissima durata della batteria.

Design senza confini, ovunque lo si guardi

I nuovi GTR 2e nelle sue colorazioni

Grazie al design del vetro curvo, incorporato in un unico rivestimento, si può vivere un’esperienza senza confini, grazie all’eleganza e allo stesso alla resistenza del prodotto. I due modelli GTR 2e e GTS 2e vantano un form factor raffinato, caratterizzato da un corpo in lega di alluminio con curve confortevoli e allo stesso tempo dinamiche.

Colori brillanti e uno schermo ruotabile

Il nuovo Amazfit GTS 2e

Il GTS 2e vanta uno schermo AMOLED HD ruotabile da 1,65 pollici, paragonabile in termini di brillantezza ai più recenti smartphone. La densità di 341ppi rende il display chiaro e fedele alla realtà, con colori vividi che garantiscono una leggibilità senza problemi, e sarà disponibile in tre diverse colorazioni.

Il GTR 2e ha uno schermo AMOLED ruotabile da 1,39 pollici ad alta definizione con una densità di pixel di 326 ppi per un display chiaro e vivido. Con un aspetto unico e 3 varietà di colori – Obsidian Black, Matcha Green e Slate Grey – l’orologio si adatta perfettamente a qualsiasi abbigliamento e occasione, mentre un meccanismo di sgancio rapido rende il cinturino facilmente intercambiabile.

Completa personalizzazione degli sfondi

Con oltre 50 quadranti pensati per adattarsi al proprio stato d’animo o al look del momento è impossibile non trovare uno stile preferito.

Potete anche rendere il vostro smartwatch un vero riflesso del vostro stile personale caricando una foto e personalizzando il display. Inoltre, la funzione Always-on Display vi permette di visualizzare l’ora quando le altre funzioni dell’orologio sono inattive, mantenendovi consapevoli di ogni momento importante della vostra vita.

La salute al centro di tutto

Bellissimo questo colore del Amazfit GTR 2e

Grazie al sensore ottico ad alta precisione BioTrackerTM 2 PPG, i due smartwatch Amazfit GTR 2e e GTS 2e permettono di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e di fornire dati per quando la frequenza cardiaca a riposo è anormalmente elevata.

La saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) è uno dei fattori più importanti per la salute umana. Ecco perché i nuovi smartwatch Amazfit includono la funzione SpO2. Quando si è impegnati in un’attività fisica sostenuta, come correre una maratona o fare un intenso esercizio fisico all’aperto, è possibile misurare il proprio livello di SpO2 nel momento in cui l’energia inizia a scarseggiare, ottenendo così una migliore comprensione della propria condizione fisica e mantenendo lo stato generale di salute sotto controllo.

PAI Health Assessment System

L’acronimo PAI (che stà per Personal Activity Intelligence) è un sistema di valutazione della salute che utilizza algoritmi per convertire i dati raccolti in un unico punteggio che consente agli utenti di comprendere intuitivamente il loro stato fisico. Con questa nuova funzionalità, gli smartwatch Amazfit possono fornire un sistema di valutazione della salute personalizzato per ogni utente sulla base dei suoi dati di salute.

Monitoraggio della qualità del sonno e dello stress

Molto elegante in questa versione l’Amazfit GTS 2e

I nuovi Amazfit GTR 2e e GTS 2e supportano il monitoraggio del sonno, determinando accuratamente le varie fasi e tracciando le condizioni di respirazione analizzando i dati raccolti e offrendo suggerimenti per migliorarlo. Gli orologi riconoscono anche le power nap diurne di oltre 20 minuti per registrare informazioni più complete.

Lo stress è una causa alla base di molti problemi di salute, i nuovi smartwatch Amazfit permettono di verificare il livello di stress: rilassato, normale, medio o elevato per tutta la giornata. In questo modo è più facile calmarsi quando ci si sente sopraffatti dallo stress.

Un controllo completo dello sport grazie a 90 modalità sportive integrate

Tutte le notifiche e le attività sempre a portata di sguardo

I nuovi smartwatch Amazfit sono dotati di 90 modalità sportive integrate per soddisfare le esigenze della maggior parte degli appassionati di sport. Con una funzione di riconoscimento intelligente, attivano automaticamente la funzione fitness tracking una volta che si inizia a muovere il corpo. Il sistema genera anche un rapporto di analisi a termine dell’allenamento.

Grazie all’impermeabilizzazione professionale che offre protezione fino a 50 metri di profondità, i nuovi smartwatch Amazfit sono alla pari dei tradizionali orologi di fascia alta e possono essere indossati senza preoccupazioni per l’uso quotidiano o durante il nuoto.

Una batteria di lunga durata

Un sistema di gestione della batteria ad alta capacità profondamente ottimizzato promette una autonomia fino a 45 giorni con una sola carica, gli orologi Amazfit GTR 2e e GTS 2e sono sempre pronti a seguire i vostri progressi e ad accompagnarvi nelle vostre giornate, senza dovervi preoccupare di portare con voi un carica batterie ovunque andiate.

Sempre connessi, senza perdere mai una notifica

Stile invidiabile per Amazfit GTR 2e

I nuovi smartwatch Amazfit possono gestire senza problemi il vostro stile di vita personale, notificandovi le chiamate o i messaggi in arrivo dal vostro smartphone e fornendovi promemoria per alzarvi e fare stretching quando siete stati seduti per troppo tempo. Gli orologi seguiranno anche le vostre attività quotidiane (passi, distanza, calorie), offrendovi al contempo le funzioni Do Not Disturb e cronometro, oltre a consentire l’impostazione di allarmi e timer.

La vibrazione migliorata offre un feedback tattile più nitido e veloce quando si ricevono telefonate, notifiche e avvisi. E grazie al motore lineare tattile, le vibrazioni possono essere impostate con una varietà di durate, offrendo una sensazione premium.

Gli orologi Amazfit sono collegati alla Zepp App, che conduce un’analisi completa di molteplici fonti di dati per fornire una gestione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dei dati del corpo, aiutando gli utenti a controllare le loro condizioni fisiche in qualsiasi momento.

Prezzi e disponibilità

Amazfit GTR 2e e Amazfit GTS 2e sono disponibili sul sito ufficiale di Amazfit, entrambi al prezzo consigliato al pubblico di 129,90€

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!