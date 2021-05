AOC espande la propria offerta con una nuova serie di accessori dedicati al gaming, per la prima volta lanciata a marzo con due nuovi modelli di cuffie: le GH200 e le GH300.

Inoltre vediamo l’arrivo di nuove offerte per il gaming: mouse, tastiere meccaniche e tastiere “mechanical-feel”, e mouse pad.

I nuovi prodotti sono suddivisi in tre diverse categorie per soddisfare le esigenze di ogni tipo di giocatore:

la serie AGON 700 pensata per i professionisti, quella di fascia intermedia

la serie 500 pensata per chi cerca qualcosa di più dell’entry-level

la serie 200 pensata per i giocatori meno esperti.

Con le new entry nel portfolio prodotti di AOC, i gamer avranno un ecosistema gaming quasi completo, che gli permetterà di giocare senza più problemi con i connettori e di trasferire le loro azioni nei vari videogiochi il più accuratamente e velocemente possibile.

Stefan Sommer, Director Marketing & Business Management di AOC International Europe ommenta:

“Da quando AOC è entrato nel mondo del gaming, ci siamo impegnati per garantire i migliori prodotti che il mercato potesse offrire. Come #1 nella categoria dei monitor da gaming, ci stiamo ulteriormente impegnando per espandere la nostra storia costellata di successi. A questo proposito, siamo molto emozionati nel presentare questi nuovi accessori altamente personalizzabili e dalle ottime prestazioni, perfettamente in linea con gli altri prodotti della linea AOC,”

Tastiere gaming di altissima qualità

La nuova tastiera AGON AGK700 con 115 tasti è dotata di interruttori lineari di altissima qualità Cherry MX Blue/Red che garantiscono un feedback tattile migliore senza causare troppo rumore, grazie al rollover n-key (zero limiti sulla digitazione simultanea) e garantisce il 100% di anti-ghosting per un’esperienza di gioco senza interruzioni. Il robusto corpo in alluminio della AGK700 è studiato per resistere alle sessioni di gaming più impegnative.



AOC 700 Series

Dei grandi tasti sono appositamente pensati per controllare le modalità di gioco dalla tastiera (RTS, FPS, Racing) e regolare l’illuminazione RGB di certi monitor AGON[1], unificando l’intero ecosistema di prodotti del brand. La sincronizzazione permette l’intero settaggio, dal monitor al mouse, tastiera e pad del mouse, per far sì che tutto si illumini dello stesso colore all’unisono. La AGK700 è anche dotata di un poggia polsi in pelle che dà un tocco extra all’intero set. La connessione USB consente di connettere in maniera facile ulteriori dispositivi e accessori.

AOC 500 Series

La tastiera di fascia mediaGK500con 104 tasti è dotata di switch di luci meccanico Outemu Red/Blue, rollover n-key e 100% anti-ghosting. La GK500 è inoltre compatibile con Light FX di AOC e può essere facilmente sincronizzata con i monitor. Entrambe le tastiere, la AGK700 e la GK500 vengono fornite con un set extra di tasti W, A, S, D, e un cavo USB dotato di connettore dorato. Per entrambi i modelli, i profili delle tastiere possono essere salvati nella memoria integrata usando il software G-Tools, per poi essere modificati direttamente sulla tastiera usando gli stessi software. Le disponibilità delle varianti blu o rossa della GK500 e della AGK700 possono cambiare in base al paese.







AOC 200 Series

Il modello entry-levelGK200 è dotata ditasti a membrana che forniscono la sensazione di tastiera meccanica. Questo modello è resistente ai liquidi, così i gamer possono sentirsi sicuri se accidentalmente rovesciano il loro drink preferito sulla tastiera nel mezzo di una battaglia. La tastiera GK200 è dotata della classica retroilluminazione a LED arcobalenoe di un poggia polsi integrato, che rende confortevoli anche le sessioni di gioco più lunghe.

Mouse gaming di altissima precisione

La nuova linea di accessori da gaming AOC include anche una serie di mouse di tre diverse varianti, tutti dotati di sensori ottici Pixart di alta qualità. Tutti e tre i mouse supportano un sampling rate da 1000 Hz e polling rate da 1 ms. Entrambi i modelli AGM700 e GM500 possono sincronizzare l’illuminazione RGB con le tastiere delle serie 500/700 e con determinati monitor AGON. Entrambi i mouse vengono venduti con cavo con connettore dorato USB da 1.8 m.

Il modello premium di AOCAGM700 è un mouse per destrosi con componenti personalizzabili.Il sensore Pixart 3389 è in grado di fornire una risoluzione da 16000 Real DPI, velocità da 400 inches/sec e un’accelerazione da 50 g per seguire tutti i movimenti del giocatore. Il peso del mouse può essere regolato in 5 modalità (5 g per unità) per raggiungere il massimo della comodità. Per un ulteriore resistenza, il mouse è dotato di switch Omron con durata di vita di 50 milioni di clic che sono montati nei tasti a destra e sinistra del mouse.

Il modelloGM500 diAOC è pensato per gli ambidestri (perfetto per la mano destra o la sinistra) ed è dotato di sensore Pixart 3325 che supporta una risoluzione da 5000 Real DPI, velocità di 100 inches/sec e un’accelerazione da 20 g che permette di seguire accuratamente tutti i movimenti del giocatore. Il modello GM500 è inoltre dotato di switch Omron. Tutti gli otto pulsanti del GM500 sono programmabili, grazie al softwareG-Tools di AOC.

L’AOCGM200è un modello pensato per i destrosi con sei pulsanti e sensore Pixart 3519 (4200 real DPI, 48 IPS e 10 g). Più precisamente, il pulsante DPI consente il rapido switch tra 800-1600-2400-4200 DPI.

Una solida base

Il mouse padAMM700accompagna le tastiere e i mouse della serie AGON e completa l’intero pacchetto. La superficie del tessuto offre libertà di movimento e fornisce una base che accompagna il mouse in tutti i suoi movimenti, mentre la gomma antiscivolo assicura una presa solida. Gli RGB LED circostanti possono essere personalizzati con 4 diversi effetti luce, possono inoltre essere sincronizzate alle altre periferiche/monitor AOC via software G-Tools.

Con le nuove periferiche dedicate al gaming, AOC perfeziona il proprio ecosistema di prodotti gaming per offrire una gamma più completa e più allineata, portando l’esperienza di gaming ad un nuovo livello. Non perderti le ultime novità gaming AOC!

G-Tools

Per la personalizzazione dei tasti del mouse e della tastiera, la registrazione e la gestione delle macro, la personalizzazione degli effetti RGB e la sincronizzazione degli effetti luminosi tra dispositivi, AOC ha sviluppato il proprio software: G-Tools. Questo software sarà disponibile per le serie 500 e 700. Inoltre, alcuni modelli AGON supportano questo software.

Tutte le periferiche gaming AOC sono vendute con una garanzia di due anni.

Ulteriori informazioni e specifiche tecniche sul sito ufficiale

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!