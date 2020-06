Apex Legends arriverà entro fine 2020 su Android e iOS

Buone notizie per tutti giocatori di Apex Legends, infatti Electronic Arts ha reso noto che il porting su Android e iOS di Apex Legends è già iniziato ed entro fine anno potremo giocare anche dai nostri smartphone e tablet.

La notizia si aggiunge al prossimo arrivo di Apex Legends su Nintendo Switch in Autunno, quindi subito prima dell’arrivo delle versioni Android e iOS.

La notizia dell’arrivo di Apex Legends su Androdi e iOS arriva direttamente da Andrew Wilson: durante una videoconferenza, il CEO di EA ha annunciato un rafforzamento della strategia della società in ambito mobile, confermando che Apex Legends sarà disponibile su smartphone e tablet a partire dalla fine del 2020. Inizialmente si tratterà di un soft launch, quindi è probabile che il gioco verrà distribuito solo in un numero limitato di mercati, per poi procedere al lancio ufficiale nel corso del 2021.

Ovviamente le domande da porsi sono ancora tante, a cominciare dall’interfaccia per versione mobile così come la possibilità di giocare in cross platform con utenti console e PC, magari tramite controller Bluetooth così come avviene ad esempio su Fortnite.

Per il momento non resta che attendere fine anno per scoprire se EA avrà svolto un buono lavoro di porting, sia su Switch che su smartphone.