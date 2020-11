Si è da poco concluso l’HDW –HuaweiDeveloper Webinar – “Grow in China with AppGallery”, appuntamento in occasione del qualeHuawei ha confermato il suo impegno nel facilitare l’accesso degli sviluppatori di tutto il mondo al mercato delle app cinese.

Che il mercato Cinese sia un oceano blu di opportunità anche per gli altri paesi è un dato di fatto oramai assodato e per facilitare questo processo Huawei ha lanciato anche una nuova piattaforma di consulenza dedicata ai developersche desiderano approcciare il vasto mercato delle app in Cina.

La Cina è ampiamente considerata il primo Paese al mondo “mobile first”: ci sono oltre 904 milioni di utenti di mobile internet e l’anno scorso i download di app hanno raggiunto i 100 miliardi. Sebbene sia un mercato enorme e molto promettente, gli standard per gli sviluppatori stranieri sono molto elevati e sono necessari un lungo elenco di qualifiche, certificati, revisioni, permessi e licenze che gli editori di app devono ottenere prima di poter accedere agli utenti di smartphone in Cina.

Gli sviluppatori di tutto il mondo hanno avuto l’esclusiva opportunità di apprendere una serie di iniziative messe in essere da Huawei e ricevere così sostegno per l’ingresso nel mercato delle app in Cina in costante crescita: dalla consulenza sulle policy del mercato, alla localizzazione dell’app, fino al supporto dell’acquisizione di utenti e alla monetizzazione.

Per supportare gli sviluppatori di tutto il mondo a muoversi nel mercato cinese e lanciare con successo le loro app,Huaweioffrirà un servizio di assistenza completa, che include informazioni sulle policy, sulla localizzazione dei prodotti, sull’acquisizione di utenti e sulla monetizzazione.

Pubblicato un nuovo White Paper per aiutare gli sviluppatori a comprendere il mercato mobile cinese

In occasione del webinar è stato pubblicato un White Paper che offre una finestra sul mercato delle applicazioni in Cina con un focus sugli elementi che ne stanno guidando la forte espansione, la discussione sulle aree di crescita e gli approfondimenti sui punti di maggiore difficoltà per gli sviluppatori, come le policy e l’acquisizione di utenti. Il White Paper fornisce tutti i dettagli su un’ampia suite di nuove misure e iniziative cheHuaweista realizzando per aiutare a facilitare l’ingresso degli sviluppatori in Cina.

L’ecosistema HMS offre ampio supporto agli sviluppatori che desiderano esplorare le opportunità di business e approcciare il mercato cinese con servizi di consulenza ad hoc, localizzazione, integrazione, attività di marketing e promozione.

I migliori sviluppatori di app condividono approfondimenti sulla conformità del mercato cinese

Le opportunità offerte dal mercato delle app in Cina sono senza precedenti, ma spesso i developer si trovano di fronte alla necessità di comprendere più da vicino quali siano le diverse restrizioni dell’area di riferimento e l’unicità dei suoi utenti. Nel corso del webinar, giganti del mondo del mobile gaming cinese quali Tecent, iDreamSky, Jinke e Feiyu, hanno condiviso approfondimenti su come gli sviluppatori possono superare le sfide del settore e informazioni preziose sulle abitudini degli utenti cinesi e altri trend di consumo. Il webinar ha anche invitato un esperto legale diHuaweia offrire agli sviluppatori una guida dettagliata sulle qualifiche necessarie in Cina, aiutandoli a interpretare correttamente i vari requisiti di conformità e di contenuto del lancio delle app.

Una nuova piattaforma di consulenza online per dirimere i dubbi degli sviluppatori

Huaweiha lanciato una nuova piattaforma di consulenza online per aiutare gli sviluppatori a muoversi nel mercato cinese. Gli sviluppatori devono spesso affrontare problemi quali le condizioni di ingresso per determinate categorie di app, questioni legate alla monetizzazione, privacy dei dati e licenze di gioco. In tutte queste pratiche la piattaforma è un valido supporto per aiutare gli sviluppatori a identificare tutti i passaggi necessari.

Inoltre, l’ecosistemaHuaweifornirà servizi di consulenza per guidare gli sviluppatori nell’ottenere le qualifiche richieste, come il certificato aziendale del software e altre licenze e permessi necessari, nonché la localizzazione del prodotto, in particolare con i test nel mercato cinese e l’integrazione con HMS.

Gli sviluppatori possono anche attingere alle ampie risorse marketing di AppGallery per ottenere una base di utenti e vantaggi significativi in​​Cina.

Fornire soluzioni per aiutare i game developers a creare esperienze migliori

I gamer cinesi hanno grandi aspettative nei confronti della qualità dei giochi: più della metà di loro considera le prestazioni grafiche un fattore importante e oltre il 40% tiene in considerazione la presenza di un gameplay ricco e innovativo nella selezione dei giochi da scaricare.

Attraverso le soluzioni HMS Core, gli sviluppatori di giochi possono creare esperienze di alta qualità su misura per i giocatori cinesi, che sono disposti a spendere più tempo e denaro per accedere a giochi pesanti. HMS Core fornisce un motore di rendering grafico semplificato e un framework come Slim LOD, Scene Kit e componenti per motori tradizionali come Unity e Cocos, per aiutare gli sviluppatori a migliorare le prestazioni grafiche sulla piattaforma Android.

Huaweiha una vasta base di utenti in Cina e una profonda conoscenza del mercato domestico delle app. L’azienda cerca sempre più di mettere a disposizione questa esperienza a supporto degli sviluppatori esteri perché questi possano acquisire una migliore comprensione del mercato cinese, lavorando al loro fianco per superare gli ostacoli e accedere alle innumerevoli opportunità di lanciare un’app in Cina.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sitoHuaweiEcosystem Partners Website Developerhttps://consumer.huawei.com/en/partners/ o sul sito diHuaweiDeveloper Forum accessibile al linkhttps://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home

