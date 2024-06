Il nuovo NUC 14 Pro di ASUS si posiziona come il miglior mini PC della categoria, grazie ai processori Intel di ultima generazione che offrono potenza e prestazioni elevate in un design compatto e raffinato.

ASUS annuncia la disponibilità del NUC 14 Pro, il primo mini PC di una gamma completamente rinnovata presentato al CES 2024, disponibile nelle versioni standard e slim. Questo nuovo NUC offre le migliori prestazioni della categoria grazie ai processori Intel Core i3 e Intel Core Ultra i5 o i7, abilitati all’AI tramite CPU, GPU e acceleratore IA (NPU). Il NUC 14 Pro gestisce carichi di lavoro elevati mantenendo il consumo energetico al minimo, e Intel vPro Enterprise garantisce sicurezza, gestibilità e stabilità dell’intero sistema.

ASUS NUC 14 Pro: Prestazioni e Potenza in un Design Compatto

Con uno chassis nero opaco da 4×4 pollici in plastica riciclata, coperchio rimovibile e attacco VESA, il NUC 14 Pro si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, grazie al suo ultra-small-form-factor (uSFF), offrendo massima funzionalità e risparmio di spazio ed energia, promuovendo la sostenibilità. Dotato dei più recenti processori Intel Core Ultra, GPU Intel Arc (in determinate configurazioni) e Intel AI Boost, la più recente NPU di Intel, è in grado di soddisfare anche le esigenze di calcolo più impegnative.

Lo chassis senza viti facilita l’aggiornamento delle unità di archiviazione senza necessità di strumenti, rendendo manutenzione ed espansione del sistema estremamente semplici. Il NUC 14 Pro garantisce connessioni semplici, stabili e immediate via Bluetooth a tastiere, mouse, altoparlanti e cuffie compatibili.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Il nuovoASUSNUC 14 Pronei formatistandard e slimè già disponibilepressoMondo NUC, gliASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al ProgrammaPowered by ASUSe i principali Partner commerciali ASUS in configurazioni barebonecon un prezzo consigliato al pubblico a partire da519.00 €e509.00 € IVA inclusarispettivamente per le due versioni.

