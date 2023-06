ASUS ha annunciato l’evento di lancio virtuale dell’attesissimo Zenfone 10 che è programmato per il 29 giugno 2023 alle ore 15:00, questo evento mostrerà il nuovo e potente smartphone compatto che riunisce la più recente tecnologia mobile, un migliore sistema di fotocamere, nuove funzionalità e migliorie lato software e molto altro ancora. Zenfone 10 promette un’esperienza smartphone più intelligente e ricca di funzionalità, con un sistema di fotocamere eccezionale e una serie di interessanti sorprese.

Zenfone 10 ridefinisce le aspettative degli smartphone compatti, combinando una tecnologia all’avanguardia con un design comodo, elegante e moderno. All’interno è presente un concentrato di potenza, capitanato dall’ultimo Snapdragon1 8 Gen 2, che offre prestazioni e velocità significativamente migliorate rispetto alla generazione precedente.

Gli amanti della fotografia saranno entusiasti del sistema di fotocamere migliorato di Zenfone 10, che incorpora una tecnologia in grado di garantire agli utenti foto e video straordinari in qualsiasi ambiente. Che si tratti di fotografie in condizioni di scarsa illuminazione o di ritratti di livello professionale, il sistema fotografico di Zenfone 10 offre risultati eccezionali, il tutto sempre nel palmo di una mano.

Ma non finisce qui. ASUS ha dotato Zenfone 10 di un’intelligenza ancora maggiore, sfruttando funzioni AI avanzate per elevare la user experience a nuovi livelli. Dalle modifiche avanzate dell’interfaccia utente alle funzioni intelligenti della fotocamera, Zenfone 10 si adatta alle esigenze e alle preferenze dell’utente e contribuisce a rendere ogni interazione intuitiva e priva di qualsiasi sforzo.

L’evento di lancio di Zenfone 10 sarà trasmesso in streaming online, consentendo agli appassionati di tecnologia di tutto il mondo di assistere alla presentazione di questo dispositivo innovativo. Segnatevi sul calendario il 29 giugno 2023, ore 15:00 e unitevi a noi su https://asus.click/Zenfone10.pr per essere tra i primi a scoprire Zenfone 10.

Per celebrare al meglio l’arrivo del nuovo Zenfone 10, ASUS ha organizzato la promoZENSUMMER. Un’occasione unica per usufruire di tantissime offerte che si aggiorneranno ogni settimana, a partire da oggi fino al 29 giugno.

