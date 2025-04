La prestigiosa Milano Design Week 2025 fa da palcoscenico al nuovo progetto espositivo di ASUS, che dal 8 al 13 aprile trasforma la storica Galleria Meravigli in un laboratorio sensoriale dove tecnologia e design si fondono in un’esperienza immersiva.

L’esposizione “Design You Can Feel” esplora tre elementi cardine della filosofia progettuale ASUS: materialità, artigianalità e intelligenza artificiale. Questi principi prendono vita attraverso un’installazione site-specific firmata Studio INI e la presentazione della nuova linea di laptop Zenbook in Ceraluminum™, il materiale proprietario che rappresenta l’eccellenza innovativa del brand.

Un’esperienza interattiva tra arte e tecnologia

Cuore pulsante dell’evento è “Willful Wonder”, l’opera commissionata allo Studio INI fondato da Nassia Inglessis. Posizionata sotto l’iconico soffitto in vetro curvo della Galleria, l’installazione crea un dialogo diretto con il visitatore: pannelli semitrasparenti simili ad ali, composti da nido d’ape in alluminio ed elementi in Ceraluminum™, si aprono e si chiudono al passaggio delle persone.

“Noi di studio INI, per ogni progetto cerchiamo di sviluppare un’intelligenza incorporata in esso, creando una connessione fluida tra l’architettura e l’elemento umano,” spiega Nassia Inglessis. “Quando le persone attraversano Willful Wonder, e toccano il Ceraluminum™, ogni tocco viene registrato dai cambiamenti di conduttività del materiale. In questo modo, le persone potranno vedere una rappresentazione spaziale del loro comportamento nell’installazione.”

L’opera, ispirata alla leggerezza e all’innovazione degli Zenbook, utilizza l’intelligenza artificiale per trasformare le interazioni fisiche dei visitatori in rappresentazioni visive, offrendo una potente metafora della relazione simbiotica tra esseri umani e tecnologia.

Il design thinking di ASUS: quando la funzionalità incontra l’estetica

Il percorso espositivo rivela il DNA progettuale di ASUS attraverso dimostrazioni pratiche e aree interattive dove i visitatori possono sperimentare l’intera gamma di prodotti: dalla leggerezza degli Zenbook alla funzionalità outdoor dei laptop ProArt, fino allo stile distintivo della linea ROG.

“Come base nel nostro lavoro, crediamo nel potere delle esperienze sensoriali per creare connessioni significative con il design. Si tratta di realizzare prodotti che permettano ad ogni utente di percepire e utilizzare al meglio le nostre innovazioni,”

afferma H.W. Wei, Vicepresidente Associato dell’ASUS Design Center.

Ceraluminum™: il futuro della sostenibilità materiale

Particolare attenzione è dedicata al Ceraluminum, tecnologia brevettata che fonde la leggerezza dell’alluminio con la resilienza della ceramica. Questo processo innovativo, che sfrutta scariche elettriche in una soluzione di acqua pura e sali minerali, crea uno strato ceramico che garantisce resistenza superiore all’usura, ai graffi e agli urti.

La sostenibilità è un aspetto fondamentale: il Ceraluminum elimina l’uso di acidi tradizionali nel processo di anodizzazione, escludendo composti organici volatili e metalli pesanti dalle acque reflue, e risultando riciclabile al 100%.

ASUS Zenbook Ceraluminum Signature Edition: omaggio alla natura

L’evento segna anche il debutto di quattro esclusivi modelli Zenbook Ceraluminum™ Signature Edition, ciascuno con una finitura ispirata a paesaggi naturali straordinari:

Nero Ossidiana: evoca i terreni vulcanici

Bianco Pamukkale: richiama le iconiche terrazze calcaree turche

Terra Mocha: si ispira alle dune desertiche

Blu Luminoso: celebra le coste bioluminescenti

Questa edizione limitata sottolinea l’impegno di ASUS verso un design che non sia solo esteticamente accattivante ma anche funzionale e sostenibile, creando strumenti tecnologici destinati a durare nel tempo come i paesaggi che li ispirano.

La mostra è aperta al pubblico gratuitamente dall’8 aprile (10:00-17:00) al 13 aprile (10:00-18:00) presso la Galleria Meravigli di Milano.

