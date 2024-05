ASUS ha svelato oggi una nuova generazione di PC alimentati dall’intelligenza artificiale durante l’evento online “Next Level. AI Incredible”, in cui ha lanciato il Vivobook S 15 (S5507). Questo dispositivo, il primo Copilot+ PC di ASUS, è equipaggiato con funzionalità AI avanzate di Windows e una serie di esclusive app ASUS AI, progettate per migliorare sia il lavoro che l’intrattenimento degli utenti.

“Con l’inizio di questo viaggio, segnato dal lancio del nostro primo PC AI, ASUS si trova all’inizio di una nuova era del personal computing”, ha dichiarato S.Y. Hsu, Co-CEO di ASUS. “Il lancio del nostro primo ASUS Copilot+ PC alimentato da Snapdragon X Elite è un passo importante. Crediamo che questi dispositivi siano il futuro dei PC consumer e cambieranno drasticamente il modo in cui lavoreremo, studieremo, creeremo e giocheremo.”

Un Evento di Collaborazione e Innovazione

L’evento ha visto la partecipazione di relatori di Microsoft e Qualcomm Technologies, Inc., e ha seguito la conferenza in cui Microsoft ha presentato nuove esperienze e standard Windows per i PC, fondamentali per la creazione del primo ASUS Copilot+ PC. L’evento è stato trasmesso sui canali social media dell’azienda e può essere rivisto sull’account YouTube ufficiale di ASUS.

“È un momento entusiasmante per il settore dei dispositivi elettronici, e la collaborazione con partner come ASUS ci permette di dare vita a hardware innovativi che sbloccano il software AI per i nostri clienti”, ha dichiarato Mark Linton, VP Device Partner Sales di Microsoft. “Con il lancio del Vivobook S 15 di ASUS, stiamo portando al mondo la potenza di Copilot su Windows, Recall e Cocreator, mostrando il potenziale dell’AI sui dispositivi basati su cloud.”

“Sono entusiasta del fatto che Qualcomm e ASUS stiano lavorando insieme per portare innovazioni leader del settore a consumatori e aziende”, ha affermato Cristiano Amon, presidente e CEO di Qualcomm Incorporated. “Le prestazioni sono rinate con Snapdragon X Elite e non vediamo l’ora di collaborare ancora con ASUS per mettere nelle mani degli utenti innovazioni incredibili come l’ASUS Vivobook S 15.”

Specifiche Tecniche di Avanguardia

Il Vivobook S 15 è il primo Copilot+ PC di ASUS, grazie alla piattaforma Snapdragon X Elite con motore AI integrato, che offre funzioni AI avanzate e incredibili prestazioni grazie alla CPU Qualcomm Oryon™ integrata. Con una durata della batteria fino a 18 ore, gli utenti possono contare su una produttività ininterrotta. Perfetto per la mobilità, vanta un display ASUS Lumina OLED 3K 120 Hz, audio certificato Harman Kardon, e un corpo sottile di 14,7 mm e leggero 1,42 kg.

Potenza AI e Funzionalità Avanzate

Il Vivobook S 15 introduce gli ultimi strumenti Windows AI, grazie allo Snapdragon X Elite con NPU Qualcomm Hexagon integrata, che offre un motore neurale da 45 TOPS per una rapida elaborazione AI. Le opzioni di archiviazione includono un’unità SSD PCIe® 4.0 ultraveloce da 1 TB e fino a 32 GB di RAM LPDDR5X a 8448 MHz.

Tra i miglioramenti basati sull’intelligenza artificiale troviamo Windows Studio Effects e una fotocamera ASUS AiSense IR, con funzioni come l’Adaptive Dimming e l’Adaptive Lock. Inoltre, il dispositivo include l’app esclusiva AI StoryCube, per gestire ed esportare i file grezzi acquisiti.

ASUS Vivobook S 15 integra anche Windows Studio Effects v2, migliorando l’illuminazione e la rimozione del rumore durante le videochiamate, oltre a Live Captions e Cocreator per trasformare bozze in documenti finiti. Queste tecnologie non solo migliorano sicurezza e privacy, ma elevano anche l’esperienza audiovisiva e aumentano la creatività.

Progettato per la portabilità, il Vivobook S 15 presenta un design interamente in metallo, ultra sottile e leggero, con una batteria da 70 Wh che offre fino a 18 ore di uso continuo. Il design elegante è completato da una tastiera retroilluminata RGB personalizzabile e un touchpad esteso per una navigazione senza sforzo.

Dotato di un set completo di porte I/O, il Vivobook S 15 include due porte USB4®, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta HDMI 2.1, un lettore di schede microSD e un jack audio combo. Grazie al WiFi 7 abilitato dal sistema Qualcomm FastConnect™ 7800, offre una velocità di 5,8 Gbps, assicurando streaming senza interruzioni e download rapidi.

Il display ASUS Lumina OLED 3K 120 Hz offre colori vividi e fedeli, con un rapporto schermo-corpo dell’89% e certificazione VESA DisplayHDR True Black 600. La protezione degli occhi è garantita dalla certificazione TÜV Rheinland e dal sistema ASUS OLED Care, mentre il potente sistema audio Harman Kardon con Dolby Atmos completa l’esperienza audiovisiva.

Con il nuovo Vivobook S 15, ASUS ridefinisce l’AI-powered computing, dimostrando il suo impegno verso l’innovazione. L’evento ha sottolineato la collaborazione tra ASUS, Microsoft e Qualcomm, segnando l’inizio di una nuova era nel personal computing, dove l’eccellenza si incontra con la funzionalità avanzata.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

ASUS Vivobook S 15 sarà disponibile in Italia a partire dal 18 giugno 2024 ed è preordinabile a partire da oggi su ASUS eShop . Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante ASUS di zona.

