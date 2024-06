ASUS Republic of Gamers (ROG) ha svelato oggi ROG Ally X, una nuova versione della sua console portatile ROG Ally, progettata per il gaming su Windows 11 in mobilità. Equipaggiata con lo stesso potente processore AMD Ryzen Z1 Extreme, la ROG Ally X introduce miglioramenti significativi in termini di storage, RAM e durata della batteria, oltre a uno chassis rinnovato per ottimizzare ergonomia, raffreddamento e connettività. Integrando Armoury Crate SE 1.5, con una libreria di giochi personalizzabile e aggiornamenti di sistema unificati, ROG Ally X punta a offrire un’esperienza di gioco superiore.

Potenziamenti significativi in storage, RAM e batteria

Rispondendo ai feedback degli utenti, ROG Ally X presenta un’unità SSD da 1 TB, raddoppiando la capacità di storage rispetto al modello originale da 512 GB. La nuova scheda madre, con uno slot M.2 2280, facilita ulteriori aggiornamenti di storage. La console è dotata di 24 GB di RAM LPDDR5X-7500, che offrono una maggiore flessibilità di memoria condivisa tra sistema e GPU, migliorando le prestazioni nei giochi più esigenti.

La batteria, con una capacità di 80 Wh, è il doppio rispetto al modello precedente, permettendo sessioni di gioco prolungate senza necessità di ricarica frequente. Nonostante l’aumento della batteria, il peso complessivo della console è incrementato di soli 70 grammi, per un totale di 678 grammi, mantenendo una distribuzione del peso ottimale per un utilizzo confortevole.

Design ergonomico e connettività avanzata

Il nuovo chassis di ROG Ally X, ora disponibile in elegante nero, presenta impugnature più profonde e forme arrotondate per migliorare il comfort. I controlli sono stati riposizionati per una migliore ergonomia, con pulsanti macro sul retro ridotti per evitare pressioni accidentali. I joystick, ora più resistenti con una durata di vita di 5 milioni di cicli, offrono una risposta migliore grazie a molle più rigide. Il D-Pad è stato ottimizzato per input precisi in otto direzioni, ideale per giochi di combattimento e retro games.

In termini di connettività, ROG Ally X adotta due porte USB-C, una delle quali compatibile con Thunderbolt, sostituendo la porta XG Mobile per una maggiore interoperabilità con accessori di terze parti.

Raffreddamento migliorato

Per ospitare la nuova batteria, ROG Ally X è dotata di ventole più piccole del 23% con pale più sottili del 50%, migliorando il flusso d’aria. Due nuovi tunnel direzionano l’aria verso l’alto, mentre una terza presa d’aria sul bordo superiore espelle il calore. Questo sistema termico incrementa il volume d’aria del 24%, raffreddando efficacemente i componenti interni e mantenendo il touchscreen fino a 6°C più fresco, per un utilizzo prolungato più confortevole.

Disponibilità e prezzi

ASUS ROG Ally X sarà disponibile dal 22 luglio 2024 al prezzo di € 899. Per ulteriori informazioni, vi lasciamo al sito ufficiale.

