ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato il lancio del ROG Keris II Ace in Italia, il nuovo mouse gaming della linea “Ace” pensata appositamente per gli eSports. Con un peso di soli 54 grammi e una forma ergonomica progettata per lunghe sessioni di gioco, questo mouse rappresenta un vero e proprio punto di svolta per gli appassionati di FPS. Tra le numerose caratteristiche che rendono unico il nuovo Keris spicca la tecnologia wireless ROG SpeedNova, che garantisce latenza minima anche negli ambienti più affollati e con molteplici connessioni attive. Il sensore ottico ROG AimPoint Pro, con una sensibilità di ben 42.000 dpi, si abbina agli affidabili micro switch ottici ROG per offrire controllo, precisione e durata eccezionali. Una novità assoluta è il ROG Polling Rate Booster, un esclusivo dongle che consente frequenze di polling fino a 4000 Hz in modalità wireless e fino a 8000 Hz via cavo, riducendo al minimo i ritardi di risposta e assicurando che ogni azione venga eseguita con precisione anche nelle sessioni di gioco più frenetiche.

Design Ergonomico e Innovativo

Il ROG Keris II Ace è progettato per soddisfare le esigenze di tutti i giocatori, dai casual ai professionisti. La sua forma ergonomica, testata dai migliori pro player di titoli FPS, offre massimo comfort e controllo.

I bordi inclinati verso l’interno garantiscono una presa solida e confortevole, mentre i pulsanti laterali sono facilmente accessibili con il pollice. La sporgenza a destra fornisce spazio extra per l’anulare, migliorando la mobilità dell’indice e del medio. I piedini del mouse, realizzati in PTFE 100%, facilitano movimenti fluidi e veloci. Il ROG Keris II Ace è disponibile in due varianti di colore: Standard Black e Moonlight White, per adattarsi a ogni stile e setup di gioco.

Prestazioni Senza Precedenti

Il ROG Keris II Ace è progettato per offrire prestazioni eccezionali e un controllo estremamente fluido. Grazie alla tecnologia wireless ROG SpeedNova, che garantisce prestazioni RF wireless a 2,4 GHz affidabili e a bassissima latenza, il nuovo mouse offre velocità e consistenza dei movimenti ottimizzate per sessioni di gioco prolungate fino a 107 ore. L’innovativo ROG Polling Rate Booster, esclusivo dongle che innalza la velocità di polling del mouse fino a 4.000 Hz in modalità wireless e fino a 8.000 Hz in modalità cablata, assicura una trasmissione dati più veloce, riducendo i ritardi di input e migliorando il tracciamento dei movimenti.

Connettività Tri-mode

Il ROG Keris II Ace offre tre diverse opzioni di connettività: con cavo USB, tramite RF a bassa latenza o Bluetooth. La tecnologia ROG Omni Receiver consente di collegare in modalità wireless una tastiera e un mouse compatibili utilizzando un singolo dongle, liberando le porte del PC senza compromettere le prestazioni.

Il Matching Perfetto

Per sfruttare al meglio le caratteristiche del ROG Keris II Ace, è consigliabile abbinarlo a un mousepad di qualità. Il ROG Moonstone Ace L, un tappetino in vetro temprato disponibile nei colori Standard Black o Moonlight White, assicura movimenti ultra fluidi e precisi. Gli amanti degli esport possono optare per il ROG Hone Ace Aim Lab Edition, un mousepad in tessuto ibrido nato dalla collaborazione con il produttore del noto tool di training per FPS, disponibile anche in versione estesa ROG Hone Ace XXL.

Con il ROG Keris II Ace, ASUS Republic of Gamers continua a stabilire nuovi standard nel settore dei mouse gaming, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco superiore e personalizzabile.

Disponibilità e prezzi

Il mouseROG Keris II Aceèdisponibile nelle due varianti di coloreStandard BlackoMoonlight Whitesull’eShop ASUS, presso gliASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al ProgrammaPowered by ASUSe i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di179,99 €IVA inclusa.

